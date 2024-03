I server multiplayer Xbox Live originali di Halo 2 sono tornati online oggi grazie a un progetto di fan

Se stavi cercando di rispolverare l'Xbox originale e giocare ad Halo 2 ma vorresti poter accedere ai server come facevi alla fine degli anni 2000, beh, ora puoi, grazie a un gruppo di fan fedeli.

Questi fan sono dietro il progetto distintivo, un'alternativa Xbox Live originale gratuita, non ufficiale, dedicata a far rivivere la componente multiplayer online della console di gioco Xbox originale. Account ufficiale di Insignia X/Twitter Pubblicare Questa settimana ha lanciato oggi una beta pubblica per rilanciare i server di Halo 2.

Halo 2 verrà lanciato su Insignia in beta pubblica il 15 marzo alle 20:00 GMT (16:00 EST, 13:00 PST) con le seguenti dieci playlist multiplayer. Assicurati che la tua console sia configurata e di aver registrato il tuo gamertag. arrivederci! : Dott pic.twitter.com/YeHLnNrqxh – Distintivo (@Insignia_Live) 14 marzo 2024

La beta pubblica includerà dieci playlist di matchmaking multiplayer, che puoi consultare di seguito:

Buco rimbombante

Doppia squadra

Assassino della squadra

Schermaglie di squadra

Formazione di squadra

Cecchini della squadra

Squadra hardcore

squadra SWAT

Grande battaglia di squadra

Sfida H2

Pubblicità Ha attirato anche l'attenzione di Max Huberman, un ex dipendente di Bungie che ha progettato molte delle funzionalità multiplayer di Halo 2 e Halo 3. “Per tutti gli aspiranti viaggiatori nel tempo! Molto bello. Curioso di quante funzionalità saranno in grado di replicare”, ha scritto Hoberman su X/Twitter. “Se riescono a raggiungere la parità di funzionalità in alcuni punti, mi chiedo se possono migliorare o aggiungere funzionalità in linea con le mie specifiche di progettazione originali…”

Entro la fine dell'anno ricorre il 20° anniversario di Halo 2, un gioco che è stato senza dubbio uno dei migliori giochi rilasciati durante l'era Xbox originale e uno dei giochi più influenti nella storia del settore. In particolare, la componente online di Halo 2 è cresciuta in popolarità, rendendola, come alcuni, incluso il mio collega Ryan McCaffrey, la descrivono come una “killer app” per il servizio Xbox Live originale.

Dopo che Microsoft ha staccato la spina dai server Xbox Live originali quasi 14 anni fa, molti che volevano giocare in modalità multiplayer a Halo 2 si sono rivolti a Halo: The Master Chief Collection per rivivere i giorni di gloria dello sparatutto multiplayer del 2004. Ma se sei uno di quelli Per le persone che desiderano tornare a quei tempi e disporre di un dispositivo che semplifichi l'esecuzione del sistema su una TV moderna (ad esempio, un EON XBHD), l'ultimo progetto server di Insignia potrebbe attirare la vostra attenzione.

Taylor è un giornalista di IGN. Puoi seguirla su Twitter @Ty Nexter.