I sommozzatori trovano i resti di un aereo finlandese della Seconda Guerra Mondiale abbattuto dai sovietici Notizia

Una squadra di soccorso in Estonia ha dichiarato di aver trovato parti ben conservate e rottami dell’aereo Junkers Ju 52 abbattuto nel 1940.

Il mistero della Seconda Guerra Mondiale su ciò che accadde all’aereo di linea finlandese dopo essere stato abbattuto dai bombardieri sovietici sul Mar Baltico sembra essere stato finalmente risolto dopo più di 80 anni.

L’aereo trasportava diplomatici americani e francesi nel giugno 1940 quando fu abbattuto pochi giorni prima che Mosca annettesse gli Stati baltici. Tutte le nove persone a bordo furono uccise, compresi i due membri dell’equipaggio finlandesi e i sette passeggeri: un diplomatico americano, due francesi, due tedeschi, uno svedese e un doppio cittadino estone-finlandese.

Una squadra di immersioni e salvataggio dell’Estonia ha dichiarato questa settimana di aver trovato parti ben conservate e rottami di un aereo Junkers Ju 52 operato dalla compagnia aerea finlandese Aero, che ora è Finnair. È stato trovato al largo della piccola isola di Kiri vicino a Tallinn, la capitale dell’Estonia, a una profondità di 70 metri (230 piedi).

“Fondamentalmente siamo partiti da zero. Abbiamo adottato un approccio completamente diverso alla ricerca”, ha detto Kaidu Bermis, portavoce della società estone di immersioni e rilevamenti subacquei Tuukritoode OU, spiegando il successo del gruppo nel ritrovamento dei resti dell’aereo.

L’aereo civile, chiamato Kaliva, in rotta da Tallinn a Helsinki, avvenne il 14 giugno 1940, appena tre mesi dopo che la Finlandia aveva firmato un trattato di pace con Mosca in seguito alla Guerra d’Inverno del 1939-1940.

La notizia della sorte dell’aereo fu accolta con incredulità e rabbia dalle autorità di Helsinki che riferirono che era stato abbattuto da due bombardieri sovietici DB-3 10 minuti dopo il decollo dall’aeroporto Olemist di Tallinn.

“È stata una cosa unica che un aereo di linea venisse abbattuto in tempo di pace durante un normale volo di linea”, ha detto lo storico dell’aviazione finlandese Karl Fredrik Geust, che ha indagato sul caso Kaliva dagli anni ’80.

La Finlandia è rimasta ufficialmente in silenzio per anni sui dettagli della distruzione dell’aereo, affermando pubblicamente che si era verificato solo un “misterioso incidente” sul Mar Baltico, perché non voleva provocare Mosca.

Sebbene ben documentato attraverso libri, ricerche e documentari televisivi, il mistero vecchio di 84 anni ha suscitato l’interesse dei finlandesi. Il caso è una parte fondamentale della complessa storia del Paese nordico durante la Seconda Guerra Mondiale e mette in luce le sue travagliate relazioni con Mosca.

Ma forse ancora più importante, l’abbattimento avvenne in un momento critico, pochi giorni prima che l’Unione Sovietica di Joseph Stalin si preparasse ad annettere i tre stati baltici, segnando il destino di Estonia, Lettonia e Lituania per il successivo mezzo secolo prima di riconquistarli. Indipendenza nel 1991.

Fu recuperato da un sottomarino sovietico

L’Unione Sovietica occupò l’Estonia il 17 giugno 1940 e la sfortunata Kaliva fu l’ultimo volo in partenza da Tallinn, anche se i sovietici avevano già iniziato a imporre uno stretto embargo sui trasporti intorno alla capitale estone.

Il diplomatico americano Henry W. Antheil Jr., 27 anni, era a bordo dell’aereo quando è precipitato. Era impegnato in una missione urgente del governo per evacuare le borse diplomatiche sensibili dalle missioni statunitensi a Tallinn e Riga, in Lettonia, quando divenne chiaro che Mosca si stava preparando a inghiottire i piccoli stati baltici.

Caliva trasportava 227 chilogrammi di posta diplomatica, comprese le valigie di Antheil e oggetti di due corrieri diplomatici francesi, identificati come Paul Longuet e Frédéric Marty.

I pescatori estoni e l’operatore del faro di Kiri dissero ai media finlandesi decenni dopo l’abbattimento dell’aereo che un sottomarino sovietico era emerso vicino al luogo dell’incidente di Kaliva e aveva recuperato il relitto galleggiante, compresi i sacchi di documenti che i pescatori avevano raccolto dal sito.

Ciò ha dato origine a teorie del complotto sul contenuto delle borse e sulla decisione di Mosca di abbattere l’aereo. Non è chiaro il motivo per cui l’Unione Sovietica abbia deciso specificamente di abbattere un aereo di linea civile finlandese in tempo di pace.

“Abbiamo sentito molte speculazioni sul carico utile dell’aereo nel corso degli anni”, ha detto Guest. “Cosa trasportava l’aereo?” Molti suggeriscono che Mosca volesse impedire che materiali e documenti sensibili lasciassero l’Estonia.

Ma ha detto che è possibile che si sia trattato solo di un “errore” da parte dei piloti dei bombardieri sovietici.

Da quando l’Estonia ha riconquistato la sua indipendenza, più di tre decenni fa, sono stati registrati vari tentativi di trovare Kaleeva. Tuttavia, nessuno di loro ci è riuscito.

“I rottami sono sparsi e il fondale marino è pieno di formazioni rocciose, valli e colline. “È molto facile non notare” piccole parti e detriti dell’aereo, ha detto Bermis. “Le tecniche, ovviamente, si sono evolute molto nel tempo. Come sempre, puoi avere una buona tecnologia, ma non sarai così fortunato.

Un nuovo video catturato dai robot sottomarini di Peremees mostrava immagini chiare del carrello di atterraggio trimotore dello Junkers, di uno dei motori e di parti delle ali.

Jaco Schildt, direttore operativo della Finnair, ha descritto l’abbattimento della Caliva come un “evento tragico e molto triste per la giovane compagnia aerea”.

“Il ritrovamento del relitto della Caliva in qualche modo chiude la questione, anche se non riporta in vita le vite dei nostri clienti e dell’equipaggio che si erano persi”, ha detto Schildt. “L’interesse per la localizzazione di Kaliva nel Mar Baltico dimostra l’importanza di questo tragico evento nella storia dell’aviazione della nostra regione”.