I temporali estivi e la folla negli aeroporti rendono luglio il periodo peggiore per volare

Allacciate le cinture, viaggiatori in aereo, i cieli potrebbero essere ostili per un po’. Se la storia è indicativa, stiamo per entrare nel periodo dell’anno con il maggior numero di ritardi dovuti a condizioni meteorologiche avverse, nonché con alcuni dei giorni di volo più impegnativi di sempre. Lo ha recentemente annunciato la Transportation Security Administration Ha battuto il record in un giorno Attraverso lo screening di quasi 3 milioni di passeggeri, si prevede che tra il 27 giugno e l’8 luglio verranno controllati oltre 32 milioni di passeggeri.

Luglio è stato il mese più colpito dal maltempo lo scorso anno, con 7.996 ritardi. Secondo i dati federaliQuesto mese è stato il peggiore per ritardi risalenti almeno al 2016. Luglio è stato il mese peggiore dell’anno secondo questo parametro in sei degli ultimi otto anni.

Tra giugno e agosto dello scorso anno ci furono quasi ventimila ritardi dovuti al maltempo. Questo è superiore al numero di tali ritardi nei sei mesi meno colpiti messi insieme.

Perché i ritardi peggiorano in estate?

Ministero dei Trasporti Specifica Ritardi causati da condizioni meteorologiche severe come quelli causati da “condizioni meteorologiche significative” effettive o previste come un uragano, una bufera di neve o un tornado che ritarderebbero o impedirebbero l’operazione di un volo.

I ritardi causati da condizioni meteorologiche non estreme sono classificati in un’altra categoria che comprende anche le operazioni aeroportuali, il volume di traffico pesante e il controllo del traffico aereo. Ministero dei Trasporti statistiche Gli studi dimostrano che il clima è responsabile della percentuale più alta di questi ritardi – spesso oltre il 60% – nei mesi tra maggio e agosto. READ Le azioni asiatiche guadagnano in vista dei dati chiave sull’inflazione statunitense: i mercati chiudono

I temporali estivi includono “fulmini che possono fermare le operazioni aeroportuali e, in alcuni casi, bloccare completamente gli arrivi e le partenze nei principali aeroporti”, secondo Robert W. Mann, un esperto di aviazione presso gli aeroporti di New York. consulente L’ex dirigente della compagnia aerea ha affermato in una e-mail che il maltempo potrebbe bloccare il traffico aereo lungo corridoi trafficati. Ha aggiunto che queste condizioni estive sono più probabili e diffuse rispetto alle perturbazioni invernali, rendendo i ritardi estivi più diffusi.

Kathleen Bangs, portavoce del servizio di tracciamento dei voli Consapevole del volo L’ex pilota dell’American Airlines ha affermato che le ondate di temporali possono costringere l’aeroporto a modificare rapidamente le operazioni, inclusa la direzione in cui gli aerei decollano e atterrano.

Ha aggiunto: “Questo di solito non accade in inverno, poiché cambiamenti così rapidi non si verificano in un breve periodo di tempo”.

Poca protezione dai ritardi meteorologici

Per i viaggiatori estivi, i ritardi causati dai temporali e la congestione dei voli possono portare ulteriore frustrazione. Mann ha osservato che probabilmente ci saranno meno posti vuoti per accogliere i passeggeri i cui voli sono stati cancellati o che hanno perso gli appuntamenti in coincidenza.

“Con così tante persone che viaggiano in estate, le opzioni potrebbero essere molto limitate”, ha affermato Katie Nastro, portavoce di Cheap Voli Alert. Andando.

Esistono inoltre limiti alle responsabilità delle compagnie aeree quando il ritardo è causato dalle condizioni meteorologiche. Le principali compagnie aeree si sono impegnate ad adottare alcune misure per conto dei clienti, come offrire buoni pasto e sistemazione in albergo in caso di cancellazioni di voli e lunghi ritardi derivanti da circostanze “controllabili”. READ La DeLorean DMC è rinata come auto sportiva elettrica nel 2022

“Sfortunatamente, questo scenario incontrollabile ti dà il minor numero di diritti”, ha detto Nastro.

Tuttavia, indipendentemente dal motivo, se il volo viene cancellato o subisce un notevole ritardo e il passeggero non è in grado di viaggiare, ha diritto a un rimborso. Una volta che una nuova norma del Dipartimento dei trasporti entrerà in vigore entro la fine dell’anno, tali rimborsi dovrebbero essere emessi automaticamente.

Come evitare i ritardi dei voli

Gli esperti di viaggi aerei affermano che i passeggeri dovrebbero tenere a mente alcuni suggerimenti per avere le migliori possibilità di navigare senza intoppi durante i mesi tempestosi.

Se le persone stanno ancora pianificando il loro viaggio – o hanno la possibilità di modificare un volo esistente – dovrebbero prendere il primo volo della giornata che riescono a trovare, ha detto Nastro. Le probabilità di maltempo sono minori e gli aerei solitamente aspettano all’aeroporto, quindi il rischio di ritardo è limitato. Se qualcosa va storto, i passeggeri avranno ancora tempo per provare a prendere i voli successivi.

Un altro vantaggio degli spostamenti mattutini è che avrai sempre una guida più fluida, afferma Bangs.

I viaggiatori dovrebbero anche prendere voli diretti quando possibile per evitare il rischio di interruzioni durante gli scali e la possibilità di perdere voli in coincidenza.

Bangs consiglia di verificare con il Servizio meteorologico nazionale Grafico delle previsioni nazionali E la pagina della FAA lo dice Mostra lo stato Lo spazio aereo del paese. Se nella zona in cui sei diretto si verificano forti tempeste o ritardi, ciò potrebbe darti l’opportunità di prendere accordi alternativi in ​​modo proattivo.

“Ti dà queste informazioni in modo che tu possa iniziare a vedere il futuro. Guardo il paese come una grande scacchiera e puoi essere qualche passo avanti sapendo cosa sta succedendo”, ha detto. READ Aumenta la fiducia nei pensionati americani; Al via una nuova normativa per i consulenti finanziari

Se sai prima di andare in aeroporto che il tuo volo subirà un ritardo, gli esperti suggeriscono di andare sul sicuro e di arrivare in orario purché il ritardo pubblicizzato sia di due ore o meno. Se vuoi restare a casa, utilizza un sito di monitoraggio dei voli come FlightAware o Radar di volo 24 Per tracciare la posizione del tuo aereo e assicurarti di iscriverti alle notifiche della compagnia aerea.

“Stai molto attento a ciò che scegli di fare”, l’analista di viaggi Henry Harteveldt, presidente Gruppo di ricerca atmosferica“In definitiva, non è responsabilità della compagnia aerea assicurarsi che tu sia sull’aereo. Dipende da te. Quando sarà il momento di partire, quell’aereo partirà”, ha detto al Washington Post l’anno scorso.