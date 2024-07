I texani usano la “Mappa Whataburger” per tenere traccia delle interruzioni di corrente dopo Beryl

Lunedì l’uragano Beryl ha colpito il sud-est del Texas, lasciando senza elettricità milioni di persone nell’area di Houston. Ma con problemi tecnici che ostacolavano il dispositivo di localizzazione del principale fornitore di energia della città, non c’era modo di controllare lo stato delle interruzioni di corrente – o trovare enclavi illuminate dove i residenti potessero acquistare cibo, gas e altri beni di prima necessità.

Quindi, Brian Norton, un lavoratore tecnologico di 55 anni e conduttore di podcast, ha trovato aiuto da una fonte inaspettata: l’app Whataburger.

La mappa dell’app mostrava quali ristoranti, che hanno un’enorme presenza in tutta Houston, sono ancora aperti. Invece di fornire ai texani informazioni su dove potevano trovare hamburger, biscotti e taquitos, Norton notò presto che la mappa poteva essere utilizzata per misurare dove la corrente elettrica in città era ancora rimasta o era stata ripristinata.

La sua scoperta è diventata virale dopo averla pubblicata sui social media, con migliaia di elogi per averli aiutati a scoprire se i loro cari avevano l’elettricità o come potevano sfuggire al caldo estremo mentre le temperature e i livelli di umidità aumentavano vertiginosamente.

“Il fatto che Whataburger ci dà un po’ di speranza – beh, non potrebbe essere più emozionante che in Texas”, ha detto Norton al Washington Post.

L’app Whataburger funge da rilevatore di interruzioni di corrente, il che è utile poiché la compagnia elettrica non offre una mappa.

Ci sono ancora circa 1,9 milioni di interruzioni di corrente. pic.twitter.com/d8srWmw1oV — BBQ Bryan (@BBQBryan) 9 luglio 2024

Il momento eureka di Norton si è verificato mentre cercava cibo a tarda notte. Ha perso la corrente elettrica nella sua casa a Tomball, in Texas, una città a circa 35 miglia a nord del centro di Houston, intorno alle 7 di lunedì, quando Beryl si è abbattuto come una tempesta di categoria 1, facendo cadere le linee di trasmissione e abbattendo alberi. Il suo generatore di riserva si mise presto in funzione, illuminando la casa e riavviando il frigorifero contenente i molti chili di carne di cui era un avido accumulatore di barbecue. Tuttavia, Internet non è più disponibile quella sera. READ La domanda estrema di intelligenza artificiale porta al ritmo e all’aumento

Sebbene Norton e sua moglie avessero intenzione di restare a casa per qualche giorno, hanno detto che non volevano “impazzire completamente”. Quella notte, hanno deciso di verificare quali ristoranti fossero aperti: una ricerca che ha portato Norton a una catena di ristoranti che “ha il sapore dei ricordi della mia infanzia”, ​​dice.

Caricò l’app Whataburger e mostrò l’unico ristorante aperto di Tomball, rendendo Norton un po’ scettico. Ecco perché ha ampliato la sua ricerca per includere l’intera area di Houston e presto ha visto una serie di W grigie e arancioni, questi ultimi loghi che indicavano i ristoranti Whataburgers aperti.

“Ho visto un’intera ondata di grigio e un po’ di arancione, e poco a poco quell’onda è cambiata”, ha detto Norton. “Sono rimasto stupito! Ora possiamo vedere la portata del problema. Ovviamente non è uno strumento perfetto, ma è molto potente.”

Dopo che Norton ha pubblicato la questione su X, la cosa si è diffusa rapidamente sui social media ed è stata condivisa sulle pagine del quartiere e nelle chat dei gruppi familiari. Gli utenti hanno scoperto che un dispositivo Whataburger aperto indicava che anche le stazioni di servizio o i negozi nelle vicinanze potevano avere energia elettrica: un utile servizio di monitoraggio in un momento in cui la mappa di ripristino energetico di CenterPoint Energy era inattiva.

Da mercoledì sera, Viene visualizzato il sito Web CenterPoint L’elettricità è stata ripristinata a più di 1 milione di clienti, dopo aver raggiunto il picco di circa 2,26 milioni di clienti lunedì. Circa il 40% delle 165 filiali di Whataburger nell’area di Houston sono aperte.

Un portavoce di CenterPoint ha dichiarato in una dichiarazione al The Post: Mappa delle interruzioni del servizio Il sito non è più disponibile da quando una tempesta devastante a maggio ha portato a “problemi tecnici” poiché i clienti hanno allagato il sito. Il portavoce ha aggiunto che ci sono piani per sostituire la mappa con una “piattaforma cloud riprogettata” entro la fine di luglio. READ La corte dà al Dipartimento di Giustizia l'autorità di riaprire le indagini sugli intermediari

La dichiarazione aggiunge: “Siamo consapevoli dei disagi che questa interruzione potrebbe causare ai nostri clienti e continueremo a fornire informazioni aggiornate sull’interruzione”.

La portata delle interruzioni e la mancanza di una mappa di tracciamento hanno frustrato i residenti nella quarta città più grande del paese. Per Carlis Chatman, professore di diritto commerciale alla Southern Methodist University, il caso ha sollevato interrogativi sulla preparazione di Houston.

“Posso avviare l’auto dal telefono ovunque nel mondo, ma CenterPoint non può dirmi dove viene a mancare la corrente”, ha detto Chatman, “mi stai dicendo che il fast food ha informazioni migliori sulle interruzioni di corrente rispetto alla società di servizi pubblici? “

Come molti abitanti di Houston, Chatman ha trascorso gran parte del martedì cercando di controllare come stavano i suoi cari. Ha detto che tutti avevano la stessa domanda urgente: “Quando tornerà la corrente?”

Chatman è passato all’app Whataburger dopo che un amico ha condiviso un post sulla truffa di Norton. Quando ha visto che il negozio Whataburger vicino a casa sua era aperto anche se la sua casa era ancora senza elettricità, ha pensato che l’hacking non avesse funzionato.

Ma 10 minuti dopo, la corrente elettrica è stata ripristinata a casa sua. Ha detto di aver confrontato i codici postali dei suoi amici con una mappa Whataburger e di aver scoperto che era “molto accurata” nell’indicare se le aree avevano elettricità o meno.

Quando Michelle Guillot Thibodeau, 49 anni, sentì parlare di quella che oggi viene chiamata “Mappa Whataburger” o “Soluzione Whataburger”, la usò per cercare di scoprire se le sue proprietà Airbnb a Galveston avevano ancora corrente. Dopo aver visto che due proprietà Whataburger nella zona erano chiuse, ha detto che presumeva che la corrente elettrica nella zona fosse ancora interrotta. READ Mirare a tagli dei prezzi su circa 5.000 prodotti di base con una bassa inflazione nei budget

“È incredibilmente folle e ridicolo fare affidamento su un’azienda essenziale del Texas come Whataburger per dirci dov’è il potere”, ha detto Thibodeau “Ma le persone sono creative e faranno tutto il necessario per cercare di capire dov’è il potere”.

Ed Nelson, presidente e amministratore delegato di Whataburger, ha affermato che la società è lieta che gli abitanti di Houston abbiano trovato utile l’app. Tuttavia, ha avvertito, “dovrebbe essere utilizzato solo come idea generale della disponibilità energetica”.

Non è la prima volta che una catena di ristoranti viene citata durante le emergenze legate alla tempesta. Quando un disastro colpisce la costa orientale, è noto che la FEMA fa affidamento su quello che è diventato noto come Waffle House Index per misurare la gravità della situazione.

Come con il tracker Whataburger, se una posizione di Waffle House è rossa, il che significa che è chiusa, le condizioni sono considerate pericolose.