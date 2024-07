I veri scienziati hanno vissuto per un anno su un finto Marte in un capannone del Texas

Quattro scienziati hanno camminato su Marte nel giugno 2023 e poi sono tornati di nuovo all’inizio di questo mese. Bene, Camminarono verso l'”Habitat simulato su Marte”. In NASAJohnson Space Center di Houston, il primo dei tre centri spaziali previsti. “Esplorare la salute dell’equipaggio e le prestazioni analogiche” Missioni La missione CHAPEA 1, pianificata dalla NASA, si è conclusa con Kelly Haston (comandante), Ross Brockwell (ingegnere di volo), Nathan Jones (ufficiale medico) e Anca Celario (ufficiale scientifico), tutti felici e in salute. Pianifica la loro missione L’obiettivo era valutare, nella simulazione, le capacità di un equipaggio che vive su Marte per un anno. Per prepararsi alla realtà definitiva.

“Congratulazioni all’equipaggio della missione CHAPEA 1 per aver completato un anno in un ambiente marziano simulato”, ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Attraverso le missioni Artemis, utilizzeremo ciò che impariamo sulla Luna e nei suoi dintorni per compiere il prossimo passo da gigante: inviare i primi astronauti su Marte. Le missioni CHAPEA sono fondamentali per sviluppare le conoscenze e gli strumenti necessari agli esseri umani per vivere e lavorare un giorno. sul Pianeta Rosso.”

Il quartetto di professionisti intelligenti e solitari ha dovuto vivere insieme in una residenza stampata in 3D di 1.700 piedi quadrati. L’edificio è davvero notevole, poiché è costruito con un materiale di cemento progettato attorno a un substrato che si troverebbe su Marte. La stampante 3D utilizzerà il suolo marziano per produrre cemento, perché spedirlo nello spazio sarebbe troppo pesante.

immagine : NASA

Tutto nella missione in Texas è stato progettato per simulare la vita su Marte, incluso “camminare su Marte”, azionare robot in superficie, costruire e mantenere alloggi, esercizio quotidiano e persino coltivazioni. Anche le comunicazioni tra CHAPEA e Mission Control sono state ritardate artificialmente di 22 minuti per replicare la distanza che avrebbero dovuto percorrere tra le due estremità su Marte e sulla Terra.

“Dover avere una conversazione avanti e indietro di 45 minuti significa che devi davvero pensare al futuro e realizzare la comunicazione in modo chiaro e conciso”, ha detto Celario. “In realtà, è molto difficile da comprendere.”

Nel tempo libero, i membri dell’equipaggio guardavano la TV e leggevano libri che venivano scaricati su una chiavetta USB con loro, quindi non riuscivano nemmeno a tenere il passo con la cultura popolare attuale. quelle persone Non ho ancora sentito “Brat”.Ma fortunatamente sono riusciti a uscire dalla prigione spaziale artificiale Giusto in tempo per vedere “Twisters”.