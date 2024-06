I Warriors acquistano in modo aggressivo Andrew Wiggins e Chris Paul – NBC Sports Bay Area e California

Sembra che i Warriors stiano lavorando sui telefoni prima della libera agenzia della NBA.

Mentre Golden State cerca di aggiornare il proprio elenco riducendo contemporaneamente il personale, il direttore generale Mike Dunleavy potrebbe prepararsi a separarsi da due giocatori veterani.

I Warriors stanno cercando di scambiare sia l’attaccante Andrew Wiggins che la guardia Chris Paul, dei Rangers. Logan Murdock ha riferito nella sua rubrica Mercoledì, citando fonti della Lega.

“Golden State ha percorsi per facilitare grandi cambiamenti quest’estate”, ha scritto Murdock. “Detiene la 52esima scelta nel draft di quest’anno, possiede le sue scelte al primo turno dal 2025 al 2029 e ha diversi giocatori con un futuro incerto. Fonti della lega ritengono che Andrew Wiggins, che ha faticato a trovare un ruolo coerente la scorsa stagione, sarà fortemente sospeso nelle trattative commerciali.

“I Warriors stanno anche lavorando duramente per trovare un partner commerciale per Chris Paul, il cui stipendio non garantito di 30 milioni di dollari per il 2024-25 potrebbe essere utile per scopi di matchup – ma hanno solo fino a venerdì, l’ultimo giorno in cui possono rinunciare a Paul prima che venga andato.” L’accordo diventa pienamente garantito per la prossima stagione”.

Nella sua prima stagione con i Warriors, il 39enne Paul ha segnato una media di 9,2 punti, 3,9 rimbalzi e 6,8 assist a partita, con il 44,1% di tiri dal campo e il 37,1% da 3 punti in 58 partite, la scorsa stagione di loro. La seconda unità dell’allenatore Steve Kerr è in panchina.

Come ha osservato Murdock, i Warriors hanno tempo fino a venerdì per decidere se garantiranno il contratto di Paul nel 2024-25.

In 71 partite (59 partenze), Wiggins ha registrato una media di 13,2 punti, 4,5 rimbalzi e 1,7 assist a partita, il minimo della sua carriera, con il 45,3% di tiri dal campo e il 35,8% da 3 punti.

Wiggins e Paul insieme valgono circa 56,2 milioni di dollari la prossima stagione, e se i Warriors riusciranno a scaricare quei contratti, la flessibilità finanziaria creata li aiuterà sicuramente a perseguire un altro giocatore di punta in Paul George, che secondo quanto riferito potrebbero essere disposti a offrire un contratto massimo in questa stagione.

Scarica e segui il podcast Dubs Talk