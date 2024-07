I Warriors sono in trattative per Buddy Hield come free agent dei Sixers dopo la partenza di Klay

Secondo il Daily Mail, i Golden State Warriors sono in “colloqui seri” con i Philadelphia 76ers per un accordo di firma e scambio che coinvolga la guardia tiratrice Buddy Hield. Shams Charania Dall’Atletico.

Charania ha osservato che le due parti stanno portando avanti “discussioni approfondite” e “lavorando per finalizzare” lo scambio.

Hield potrebbe essere un sostituto di Klay Thompson, dato che il cinque volte All-Star lasciò i Warriors e si unì ai Dallas Mavericks come free agent. Firma e scambio di lunedi.

Come parte dell’accordo, Thompson ha ricevuto un contratto triennale da 50 milioni di dollari. Golden State ha ricevuto anche denaro contante e ha scambiato una scelta al secondo giro (tramite ESPN Adrian Wojnarowski).

Hield ha iniziato la stagione 2023-24 con gli Indiana Pacers prima di essere ceduto ai Philadelphia 76ers prima della scadenza commerciale dell’8 febbraio come parte di uno scambio a tre squadre che includeva anche i San Antonio Spurs.

In 84 partite, ha segnato una media di 12,1 punti e 3,2 rimbalzi in 25,7 minuti a partita. Ha segnato il 43,6% dei suoi tiri sul campo mentre è riuscito nel 38,6% dei suoi 6,8 tentativi da tre punti ogni notte.







Tuttavia, Hield non ha concluso la stagione alla grande con il Filadelfia e ha segnato una media di soli 12,8 minuti a partita durante la sconfitta del Filadelfia nel primo turno dei playoff del 2024. Dopo la stagione, il presidente della squadra Daryl Morey ha ammesso che acquisire l’abile tiratore scelto non è stata una buona cosa.

“Penso che, non per colpa di Buddy, l’adattamento è stato meno buono di quanto pensassi”, ha detto Morey. Stati Uniti oggi Kay Carlin“Ovviamente la maggior parte del suo tempo è stato senza Joel, ma quando Joel è tornato ho pensato che il suo impatto e il suo tiro, che avrebbe avuto tiri più aperti, non c’erano.”

Tuttavia, Hield dovrebbe aspettarsi un ruolo più importante se il suo passaggio ai Warriors sarà completato. Prima di allora ha prosperato nei minuti estesi, segnando una media di tre tiri dalla distanza a partita in cinque stagioni separate nel corso della sua carriera.