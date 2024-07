I Warriors sperano che DeQuon Plowden sia la prossima storia di successo con un contratto a due – NBC Sports Bay Area e California

Dae Kwon Plowden ha risposto alla mia domanda in tempi relativamente brevi e la sua risposta ha indicato che aveva svolto ricerche approfondite sui guerrieri.

“Questo è un franchise in cui potrei inserirmi come un ragazzo 3-e-D, fondamentalmente con la mia difesa che è la chiave e poi quando quei colpi mi trovano, è la mia occasione per dimostrare che posso allargare un po’ il campo,” Plowden ha detto 10 giorni fa.

“Posso mostrare loro che anch’io posso tirare a basket, quindi mi sento come se appartenessi a quel tipo di gioco.”

Ciò è avvenuto dopo che Plowden ha segnato 26 punti in 24 minuti nella vittoria per 105-66 del Golden State sui Miami Heat in una partita della NBA Summer League il 6 luglio al Chase Center. I suoi 41 punti migliori della squadra non sono un errore di battitura.

È stata la prima partita di Plowden da giocatore dei Warriors e la promessa mostrata quella notte è stata mantenuta nelle quattro partite successive. Nessun giocatore nel roster della Summer League ha contribuito di più al record di 5-0 del Golden State.

Gli Warriors hanno visto abbastanza. Martedì hanno premiato Plowden con un contratto a doppio senso che sembra in grado di soddisfare, se non di superare.

L’ala da 6 piedi e 6 e 215 libbre ha il potenziale per seguire il percorso del Golden State lastricato da artisti del calibro di Alfonso McKinnie (2018), Juan Toscano Anderson (2021) e Lester Quiñones (2023), ognuno dei quali si è unito alla franchigia tramite accordi bidirezionali. Tendenza in vista del guadagno dei contratti record.

L’energia instancabile di Plowden ricorda Toscano Anderson, ma è più agile e mostra la sua capacità di segnare gol. Mostra anche il QI del basket apprezzato dai Warriors. E in un campionato pieno di ali atletiche, Plowden sembra perfetto.

Inoltre, in una squadra del Golden State che ha bisogno di ali atletiche e grintose, l’attaccante del Philadelphia può aspettarsi di avere opportunità di giocare.

Nonostante abbia giocato solo cinque partite della Summer League, Plowden ha una media di 16,7 punti con il 53,7% di tiri dal campo, di cui il 48,1% dalla lunga distanza.

Ma è la sua difesa che potrebbe metterlo in campo per gli Warriors. È in grado di proteggere più posizioni, necessarie per eseguire una difesa intercambiabile. Il suo desiderio è chiaro, così come il suo orgoglio. Considera il suo attacco una ricompensa.

“Questo è positivo”, ha detto. “Questo è qualcosa che ho costruito e sviluppato giocando in diversi sistemi e ciò che le squadre vogliono da me è positivo”.

“Ma penso che quello che offro veramente siano gli intangibili, le cose che non vengono prese in considerazione nella scheda delle statistiche dal lato difensivo.”

La perseveranza ha portato Plowden, 25 anni, a questo punto della sua carriera. Ha trascorso cinque anni alla Bowling Green University, dove ha giocato un record di 154 partite ed è stato il primo giocatore a registrare almeno 1.200 punti, 800 rimbalzi e 100 stoppate.

Nonostante i numeri impressionanti, Plowden non fu selezionato nel Draft NBA 2022 e quell’estate firmò con i New Orleans Pelicans. Ha trascorso gli ultimi due anni con le affiliate della G League dei Pelicans e poi con gli Orlando Magic.

Le prestazioni della Summer League non sono reali. Tuttavia, può fornire un’idea del contributo che un giocatore può apportare. Plowden è stato un giocatore di punta che vale il piccolo rischio che deriva da un contratto a due vie.

