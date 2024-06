I Wizards scambiano Deni Avdija con i Trail Blazers, selezionando Alex Sarr con il secondo posto

Quando è arrivato il momento per i Washington Wizards di fare la seconda scelta nel Draft NBA di mercoledì sera, hanno seguito la scelta prevista e hanno selezionato il 19enne francese Alex Sarr, il versatile omone alto 7 piedi che ha il più alto livello di sviluppo . Quest’anno il tetto è nella categoria dei potenziali clienti.

Ma i Maghi hanno già chiarito che non si siederanno e si sistemeranno in una notte di routine. Poco prima dell’inizio del draft, hanno deciso di scambiare l’attaccante Deni Avdia con i Portland Trail Blazers in cambio della guardia Malcolm Brogdon, la quattordicesima scelta di mercoledì e una scelta del primo giro nel draft del 2029, secondo due persone a conoscenza di l’affare. Hanno selezionato Bob Carrington, originario di Baltimora, una guardia diciottenne che ha trascorso il suo primo anno a Pittsburgh, al numero 14, poi ha consolidato il proprio status di squadra più in voga al primo turno scambiando scelte con i New York Knicks.

Washington è passato dal numero 26 per selezionare l’attaccante Keshawn George da Miami con la scelta numero 24. I Wizards hanno anche inviato la scelta numero 51, la loro unica scelta nel secondo turno giovedì, a New York.

ESPN è stata la prima a segnalare lo scambio di Avdija, che si allinea con gli obiettivi generali dei Wizards mentre entrano nel secondo anno della loro ricostruzione: cercare di accumulare capitale commerciale e prepararsi per acquisire alte vincite alla lotteria nei prossimi draft. Ci sono molti talenti nella classe del 2024, ma nessuno così entusiasmante come Cooper Flagg, la scelta numero 1 prevista per il prossimo anno che frequenterà la Duke University per la prossima stagione universitaria. READ Il GM dice che i 49ers non hanno intenzione di scambiare Brandon Aiyuk, "parlando attivamente" di estensione

Nel frattempo, Sarr – il secondo francese preso al primo turno di mercoledì dopo Zachary Reisacher dell’Atlanta e il secondo francese aggiunto dai Wizards tanti anni dopo la selezione al primo turno del 2023 Bélal Koulibaly – è completamente preparato e desideroso di giocare. A Washington, è un lungo uomo fluido con un gioco a tutto tondo, un talentuoso stoppatore con la capacità di tirare dal perimetro e la maturità che deriva dal giocare nella National Basketball League australiana. Ha segnato una media di 9,7 punti, 4,4 rimbalzi e 1,3 stoppate in 17,2 minuti a partita per il Perth, che ha registrato il secondo miglior record nella NRL.

Sarr trarrà beneficio non solo da questa esperienza, ma anche dalle conoscenze tramandate dalla sua famiglia. Suo padre, Massard, ha giocato professionalmente in Francia, e suo fratello maggiore, Olivier, ha trascorso le ultime tre stagioni con gli Oklahoma City Thunder. Nella palestra degli Oklahoma City Thunder, dove si stava allenando con suo fratello, Sarr ha incontrato il direttore generale dei Wizards Will Dakins, arrivato a Washington da Oklahoma City la scorsa estate.

Tra la necessità dei Wizards di un centro dopo aver ingaggiato Daniel Gafford la scorsa stagione e il rapporto di Sarr con Dawkins, Washington sembrava un’occasione d’oro. Mercoledì Sarr ha detto in una teleconferenza che i Wizards erano l’unica squadra con cui ha lavorato prima del draft. Trascorse gli altri due mesi dei suoi preparativi a Santa Barbara, in California.

“Penso che sia una squadra davvero interessante”, ha detto Sarr. “Sono molto giovani adesso, si stanno ricostruendo, stanno davvero andando nella giusta direzione, e penso che sia emozionante per qualsiasi giocatore farne parte.” READ Victor Wimpanyama e Chet Holmgren guidano l'NBA All-Rookie Team

I Wizards hanno caricato l’attacco con altre due scelte. Carrington ha un impressionante saltatore dalla media distanza e un occhio creativo per la regia. L’adolescente – che ha frequentato la St. Francis Academy di Baltimora, che ha prodotto anche la stella nascente della WNBA Angel Reese – ha segnato una media di 13,8 punti, 5,2 rimbalzi e 4,1 assist durante la sua unica stagione a Pittsburgh. George, 20 anni, è un’altra ala 6-7 che ha tirato con il 40,8% da tre punti durante il suo primo anno a Miami.

I nuovi Wizards stanno abbassando così tanto l’età media del roster che lo spogliatoio di Washington potrebbe sembrare un simposio del secondo anno, proprio come vuole il front office. La giovinezza significa una cosa: flessibilità. Soprattutto per Sarr, che si caratterizza per la sua versatilità e l’alto potenziale, che in futuro dovrebbero fornire opzioni ai Wizards. Se diventasse una stella, Sarr potrebbe brillare a lungo termine a Washington. Oppure potrebbe eventualmente aiutare Washington a conquistare una stella del calibro di un campionato.

Gli imminenti arrivi di Sarr, Carrington e George potrebbero contribuire ad attenuare il colpo della partenza di Avdija.

Il nativo israeliano ha avuto una stagione quasi eccezionale giocando per la seconda peggior squadra della NBA, e si è guadagnato un seguito di culto tra i fan dei Wizards nei quattro anni da quando l’organizzazione lo ha selezionato al nono posto assoluto nel 2020.

Ha registrato un record di media in carriera di 14,7 punti e 7,2 rimbalzi tirando con il 50,6% dal campo mentre i Wizards hanno chiuso con un record di 15-67. Quando aveva ancora solo 23 anni, divenne un appuntamento fisso nello spogliatoio con la sua serietà e il suo senso dell’umorismo. READ Voci della MLB: Freddy Freeman continua a perseguitare Dodgers, Red Sox, Rays; I Blue Jays indagano su Jose Ramirez