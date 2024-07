Il 2024 è un miscuglio tra moderazione e ottimismo: perché?

Arbitrum e Optimism hanno visto più transazioni nel nuovo anno.

ARB e OP erano in una tendenza al ribasso al momento della pubblicazione di questo articolo.

Arbitrato [ARB] E ottimismo [OP],Due soluzioni importanti per il ridimensionamento di livello 2 per Ethereum [ETH]secondo i dati disponibili quest’anno si è assistito ad un aumento dell’attività di transazione.

Nonostante questo trend positivo nel volume delle transazioni, negli ultimi giorni entrambe le reti hanno registrato un calo del valore totale bloccato (TVL). Inoltre, anche il valore dei token nativi è diminuito.

Arbitrum e ottimismo vedono un aumento delle transazioni

Secondo una recente analisi condotta da NelBloccoil volume delle transazioni sulle principali soluzioni Ethereum Layer 2 come Arbitrum e Optimism è quadruplicato nell’ultimo anno.

Questo aumento dell’attività è stato particolarmente evidente nel secondo trimestre, in seguito all’integrazione della Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4844.

EIP-4844 è progettato per migliorare la scalabilità di Ethereum introducendo un nuovo tipo di transazione che gestisce i dati in modo più efficiente, contribuendo a ridurre le tariffe e aumentare il throughput.

Ulteriori analisi di Crescita del pancake Tra i due, Arbitrum ha registrato una crescita maggiore dall’inizio del nuovo anno, ha osservato.

Prima di questo periodo di rapida crescita, il numero di transazioni ARB era inferiore a 1 milione.

Tuttavia, dopo marzo, il numero di transazioni su ARB è aumentato in modo significativo, raggiungendo oltre 1 milione e con un picco di circa 2,6 milioni di transazioni il 26 giugno.

In confronto, OP ha registrato un forte aumento all’inizio di aprile, con transazioni superiori a 800.000, ma da allora ha registrato un notevole calo.

Al momento della stesura di questo articolo, ARB ha mantenuto un elevato livello di attività con oltre 1,5 milioni di transazioni, mentre il conteggio delle transazioni di Optimism è sceso a oltre 409.000.

TVL su Arbitrum e cala l’ottimismo

Total Value Locked (TVL) su soluzioni Layer 2 come Arbitrum e Optimism, come indicato in DeFiLlamaHa mostrato uno schema di aumenti iniziali seguiti da successive diminuzioni.

Questa tendenza è particolarmente evidente con Arbitrum, che ha visto il suo TVL salire a oltre 3,1 miliardi di dollari a marzo. Questo aumento riflette un periodo di adozione e investimenti significativi nella piattaforma.

Tuttavia, da allora, si è verificato un notevole calo del valore del VAL, che secondo gli ultimi dati ammonta a circa 2,7 miliardi di dollari.

Allo stesso modo, l’ottimismo ha visto anche una tendenza al rialzo nel TVL, che ha superato la soglia del miliardo di dollari a marzo. Tuttavia, come ARB, ha visto il valore di TVL diminuire, con il suo valore attuale pari a circa 665 milioni di dollari.

Questi cali del TVL sia per Arbitrum che per Optimism possono essere attribuiti a diversi fattori, tra cui cambiamenti nel sentiment degli investitori, condizioni di mercato più ampie che influiscono sull’intero ecosistema delle criptovalute o eventi specifici all’interno delle reti Layer 2.

ARB e OP stanno incontrando una forte resistenza

L’andamento dei prezzi sia per ARB che per OP ha seguito una traiettoria discendente, come dettagliato nell’analisi di AMBCrypto.

Nelle ultime settimane, OP ha aumentato la distanza dalla sua media mobile breve, che attualmente è di circa 2,2 dollari.

Questa distanza indica che il livello di 2,2 dollari sta agendo come un forte punto di resistenza, indicando che superare questo ostacolo sui prezzi sta diventando sempre più difficile.

Al momento in cui scrivo, il prezzo delle azioni di OP è scambiato a circa 1,7 dollari, mostrando un modesto aumento inferiore all’1%.

Il tuo portafoglio è verde? Controlla il calcolatore del profitto ARB

Allo stesso modo, anche l’ARB si è allontanato dalla sua media mobile breve, consolidando il livello di resistenza intorno a 1 dollaro. Al momento della stesura di questo articolo, l’ARB viene scambiato a circa 0,7 dollari, con un leggero aumento inferiore all’1%.

Una distanza crescente dai livelli di resistenza per entrambi i simboli indica un rafforzamento del sentimento ribassista, suggerendo che gli investitori potrebbero essere meno ottimisti riguardo ai movimenti immediati al rialzo dei prezzi.