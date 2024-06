Il ballerino dell’Eras ​​Tour Cameron Saunders definisce la performance di Travis Kelce un “momento di chiusura del cerchio”

Il debutto di Travis Kelce nell’Eras ​​Tour non solo ha lasciato elettrizzati i fan della sua ragazza Taylor Swift, ma anche il suo partner di scena era in soggezione.

Il ballerino dell’Eras ​​Tour Kameron Saunders ha condiviso un tributo speciale a Kelce Instagram Dopo aver fatto un’apparizione a sorpresa durante la tappa del tour il 23 giugno allo stadio di Wembley a Londra.

Il 25 giugno, Cameron, 31 anni, ha pubblicato foto e video di se stesso con Kelsey, 34 anni, sul palco durante un cambio di costume di “I Can Do It With a Broken Heart” e ha scritto che si stava “divertendo tantissimo nella mia vita, è stato assoluto”. .” Importante con te sul palco 😂😂😂.”

Durante un cambio d’abito, Kelsey ha portato Swift, 34 anni, sul divano sul palco e ha aiutato Cameron a rinfrescarsi prima di eseguire l’ultima canzone del suo album. Sezione dei poeti torturati Sezione della presentazione.

Saunders ha anche definito lo spettacolo un “momento di chiusura del cerchio” e ha ricordato le “innumerevoli partite dei Chiefs” a cui lui e la sua famiglia hanno partecipato per sostenere Kelce, il suo ex compagno di squadra dei Kansas City Chiefs e fratello minore. Khaleen Saunders. Khalen, 27 anni, ha giocato con Kelce come placcaggio difensivo dei Chiefs dal 2019 al 2022. Il duo ha ottenuto due vittorie al Super Bowl per i Chiefs durante quel periodo prima che Khalen firmasse un contratto triennale per giocare per i New Orleans Saints.

“In tre di questi quattro anni con i Chiefs siamo andati al Super Bowl e abbiamo vinto due volte… un’eredità assoluta 😮‍💨”, ha scritto Cameron. “E ora tu ed io condividiamo il palco più grande del mondo con la padrona… il cerchio si chiude!”

Cameron ha concluso il suo commento con l’amore della sua famiglia per Kelsey, scrivendo: “La famiglia Saunders ti ama Trav! (Inclusa nostra madre LMAO) Grazie per il tuo cuore, la tua gentilezza e la tua stupidità 😂.”

Taylor Swift, Cam Saunders e Travis Kelce.

Poco dopo il post di Cameron, Kelsey ha commentato: “I fratelli Saunders erano in realtà i miei preferiti”.

“Dalla vittoria dei Super Slam con Sir Pink al divertimento nel dare vita a Tai con te sul palco quella sera”, ha scritto Kelsey. “Altri ricordi in arrivo!!”

Il 23 giugno, Cameron ha anche twittato sulla sua Instagram Story riguardo all’esibizione di Kelce “con i fratelli Saunders” e ha scherzato sulla foto “selvaggia” di se stesso inclusa nel tweet.