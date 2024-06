Il boss di Assassin’s Creed Shadows spiega perché ha snobbato Elon Musk dopo la reazione negativa sul samurai africano Yasuke

Il capo di Assassin’s Creed Marc-Alexis Côté ha parlato del discorso che circonda il personaggio co-protagonista di Assassin’s Creed Shadows, Yasuke, un samurai africano.

Quando Ubisoft ha presentato Assassin’s Creed Shadows a maggio, ci fu una reazione negativa all’inclusione di questo personaggio storico, con molti individui iper-loquaci online che si offesero per il presunto “risveglio” del gioco.

Questa discussione è stata amplificata quando il controverso proprietario della piattaforma di social media X, Elon Musk, ha unito le forze. In risposta a un utente che ha suggerito che Ubisoft dovrebbe ritardare il rilascio di Shadows “in risposta alla diffusa reazione negativa sull’iniezione DEI del gioco [diversity, equity and inclusion]“Il DEI sta uccidendo l’arte”, ha scherzato Musk.

Gameplay ufficiale di Assassin’s Creed Shadows – L’evoluzione del combattimento e della furtività | Ubisoft avanti.Guarda su YouTube

Ovviamente il team di Assassin’s Creed non si è lasciato sfuggire questo scambio. Tuttavia, Côté ha scelto di non prendere la posizione di Musk, ignorandolo invece.

“Quel tweet mi ha emozionato e la prima cosa che volevo fare era tornare su X – che avevo cancellato – e poi rispondere ai tweet”, ha detto Côté a Stephen Totilo. File di gioco. “Ho semplicemente fatto un passo indietro. Ho un’app di consapevolezza sul mio telefono. E ho fatto un po’ di consapevolezza per cercare di esplorare i sentimenti creati da questo tweet.”

“Per me, Elon, è triste. Alimenta solo l’odio. Mi sono venute in mente molte risposte di tre parole.”

Coty ha detto che sapeva che rispondere a Musk in quel momento non avrebbe aiutato il caso di Ubisoft. “Attaccando qualcuno come Elon… non convincerò le persone del nostro punto di vista come squadra”, ha detto, prima di aggiungere: “Yasuke è molto radicato nella storia del franchise e nel modo in cui facciamo le nostre scelte. .” “

Quando il team di Shadows ha condotto la ricerca iniziale, “Yasuke continuava a farsi vedere”, ha aggiunto lo sviluppatore di Assassin’s Creed, e le cose sono rapidamente tornate al loro posto. “Abbiamo una figura storica super misteriosa di cui non si sa molto. Per noi, questo era ciò che volevamo [Assassin’s Creed],” È per spiegare.



Credito immagine: X

“Ciò che dice Elon non è il gioco che stiamo costruendo”, ha continuato Coté. “Le persone dovranno giocare da sole. Se non sono convinte di quello che stiamo facendo nei primi 11 minuti e 47 secondi, possiamo discuterne”.

Lo sviluppatore non ha spiegato perché questo particolare momento fosse così importante nel gioco, aggiungendo semplicemente: “Stavo recensendo il gioco di recente e ho pensato tra me e me: ‘La risposta è là fuori!'” Spero solo che le persone manterrò una mente aperta al riguardo e vedrà il gioco per quello che è.

“È un gioco di Assassin’s Creed e penso che sia il miglior gioco che abbiamo mai realizzato.”



Credito immagine: Ubisoft

Oltre a parlare di Yasuke, Côté ha anche rivelato che Assassin’s Creed Infinity, la prossima serie di videogiochi che Ubisoft ha descritto come un hub interattivo, ha ottenuto un nuovo nome.

Côté ha detto che il prossimo capitolo della serie, Shadows, sarà lanciato dall’Animus, rivelando il nuovo nome dell’hub nel processo: il piuttosto appropriato “Animus hub”. Questo hub è il luogo in cui d’ora in poi saranno accessibili parti della serie moderna. Il dirigente dello studio ha promesso che avremmo avuto maggiori dettagli su questo “più tardi”, quindi rimanete sintonizzati.

Assassin’s Creed Shadows è disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series