Il Brasile esce e l’Uruguay vince ai rigori e con più falli nella Copa America 2024

Se ti aspetti una bella partita libera tra due giganti sudamericani, hai scelto la partita sbagliata.

Questa è stata la partita più sciatta della Copa America di quest’anno finora con 41 falli, superando i 37 falli nel pareggio senza reti del Cile contro il Perù nella seconda giornata. Anche Nahitan Nandez dell’Uruguay è stato espulso per un affondo contro Rodrigo e ci sono stati altri quattro cartellini gialli in una serata turbolenta all’Allegiant Stadium di Las Vegas.

Dopo 90 minuti di tempo perso, tra tentativi, tentativi offensivi e occasioni quasi sprecate, le due squadre sono ricorse ai calci di rigore, che il tecnico dell’Uruguay Marcelo Bielsa ha deciso in suo favore nella semifinale contro la Colombia. Il Brasile ha dato l’addio al torneo.

Jack Lang e Thom Harris spiegano il caos…

Cosa è successo ai calci di rigore?

Ci sono stati più spintoni e pressione prima dell’inizio dei calci di rigore, mentre i 10 giocatori dell’Uruguay hanno cercato di far sentire la loro presenza.

Eder Militao è andato per primo per il Brasile e ha tirato un tiro che è stato bloccato da Sergio Rochette.



(Frederick J. Brown/AFP tramite Getty Images)

L’Uruguay ha segnato i suoi primi tre calci di rigore prima che Douglas Luiz colpisse il palo e poi Jose Maria Jimenez sbagliasse il tiro.

Alla fine, Manuel Ugarte ha segnato il calcio di rigore decisivo per l’Uruguay, che ha vinto i rigori 4-2.



L’Uruguay festeggia il raggiungimento delle semifinali (Ian Mawley/Getty Images)

Come ha fatto l’Uruguay a fermare il Brasile?

I calciatori di alto livello si abituano alla pressione esercitata dalla squadra avversaria. Quando hai la palla, l’altra squadra la rivuole indietro. Questa è la legge della natura.

Ma giocare contro una squadra che punta su Bielsa è completamente diverso. I suoi giocatori non bloccano la strada ai concorrenti quanto li infastidiscono in gruppi di due, tre o quattro giocatori. E affrontare questo sembra francamente terrificante. È anche una delle prove più difficili che dovrai affrontare.

Il Brasile ha faticato molto in questa partita. Alisson spesso si accontentava di passare la palla in avanti, senza indirizzarla a nessuno in particolare. Quando hanno provato a passare la palla da dietro, l’intero processo sembrava rischioso. Joao Gomez è stato oggetto più volte di tentativi di rapina, ma non è stato l’unico a non sfruttare questa occasione. Non è una coincidenza che le migliori occasioni della Seleção provengano da un gioco confuso e casuale. Non c’era alcuna sensazione che stessero organizzando i loro attacchi in modo organizzato.



L’Uruguay sconvolge il ritmo del Brasile (Robin Beck/AFP tramite Getty Images)

Dopo la sosta c’è stato un leggero calo nella prestazione dell’Uruguay. È difficile mantenere quel livello di entusiasmo per 90 minuti. La cosa fastidiosa per il Brasile è che non sono riusciti a implementare schemi di gioco convincenti. Sembrava una squadra in attesa che succedesse qualcosa. Anche quando l’Uruguay era in dieci uomini non si aveva la sensazione che la Seleção stesse iniziando ad aumentare la pressione. Non è la prima volta in Copa America che la Seleção manca di fluidità.

Da un lato, questo può essere perdonato. La squadra è ancora in fase di costruzione. Dorival Junior è subentrato solo a marzo e le cose erano ancora peggiori prima che subentrasse. Parla molto di “seguire i passi”. È giusto dire che ci sono aspetti positivi da trarre dal modo in cui il Brasile è riuscito a respingere l’energico attacco dell’Uruguay.

Ma questo è il Brasile. È facile perdere ai rigori contro una buona squadra, ma ci sono aspettative – autoimposte, ovviamente, ma non meno forti di quelle di Dorival – che la squadra brasiliana diventi campione, cosa di cui Dorival è ben consapevole. Infatti, mentre la nazionale brasiliana dava il massimo, era difficile non ricordare le parole provocatorie di Andreas Pereira alla vigilia della partita. Ha detto: “L’Uruguay sogna di avere una squadra dal Brasile”.

Non in base a queste prove, non lo fanno.

Jack Lang

Come ha fatto Indrik a capirlo?

Il 17enne ha fatto il suo debutto in nazionale con il Brasile con Vinicius Junior, che osservava dalla tribuna, squalificato dopo aver accumulato cartellini gialli nella fase a gironi.

Ufficialmente Endrik ha commesso solo tre falli nei primi 45 minuti di gioco. Chiunque segua il gioco potrà dirvi che questa statistica è… sbagliata.

Il calcio dei tornei è spietato – e vincere è importante tanto quanto lo è a livello internazionale – quindi non sorprende che l’Uruguay abbia scelto di mettere alla prova fin dall’inizio la determinazione del giovane e inesperto attaccante. In una partita come questa – tesa, tesa, con tutto in gioco – ogni segno di debolezza rappresenta una via da seguire potenzialmente preziosa.

Di certo Endrik non ha commesso alcun errore nel secondo tempo, il che dimostra la sua buona indole. Endrik è riuscito a riprendersi dalla maggior parte dei tentativi diretti contro di lui, e anche quando il fischio dell’arbitro non lo ha salvato, come è successo dopo che Federico Valverde si è scontrato con lui al 18′, si è alzato rapidamente in piedi ed è caduto di nuovo a terra. . Questa volta, da Ronald Araujo, in modo subdolo e spietato, mentre la palla era lontana.

A parte la lotta fisica, Endrick aveva poco da fare in un incontro cauto ma competitivo. Ha giocato gran parte della palla nel terzo centrale, dove la costante pressione individuale dell’Uruguay non ha lasciato alcuna opportunità a nessun giocatore brasiliano nella metà campo offensiva. Si muoveva da una parte all’altra, cercando di prendere la palla, ma ogni volta che la riceveva, il gigante sudamericano lo inseguiva e tirò con il piede sinistro sei minuti prima della fine della partita.

Tom Harris

Era giustificato il cartellino rosso di Nandez?

In breve, sì.

Nonostante tutte le buone prestazioni emerse durante la partita, è stata una partita feroce e competitiva e la forza fisica è andata un po’ fuori controllo. La partita ha visto 41 violazioni (di cui 26 dall’Uruguay e 15 dal Brasile) – il numero più alto finora nel torneo – e l’arbitro ha avuto ragione di punire i giocatori con collisioni più forti e spinte alla schiena durante tutta la partita.

Nandez è un piccolo cliente con la forchetta, vera incarnazione di quella che gli uruguaiani chiamano “jara charroa”, il loro caratteristico atteggiamento del “mai dire morire”. La sua aggressività e la voglia di superare l’avversario incarnano anche l’obiettivo del sistema di Bielsa, che cerca di recuperare la palla il più rapidamente possibile e il più vicino alla porta avversaria.

Il fatto che giochi come terzino destro testimonia la sua volontà di andare oltre: di professione fa il centrocampista. Se sei generoso, potresti descrivere il suo contrasto su Rodrygo come un contrasto a centrocampo. In ogni caso, è stato un intervento scortese e pericoloso. L’unica sorpresa è stata che per arrivare a questa conclusione è stata necessaria una revisione del VAR, sostituendo il primo cartellino giallo con un cartellino rosso.



Nandez ha provato a implorare l’arbitro Dario Herrera (Robin Beck/AFP tramite Getty Images)

Il fermo immagine era devastante, con i chiodi che colpivano duramente la gamba di Rodrigo. Questo è stato il dodicesimo fallo commesso da Nandez nel torneo, solo il brasiliano Bruno Guimarães ne ha commessi di più.

L’Uruguay è riuscito a sopravvivere alla sconfitta, ma con Araujo infortunato e Nandez squalificato, accederà alla semifinale contro la Colombia, imbattuta da due anni e senza due dei suoi pilastri della difesa.

Tom Harris e Jack Lange

Cosa ha detto Dorival Jr.?

Ha detto dopo la partita: “Ci sono stati aspetti positivi durante le partite, ed è chiaro che dopo una partita come questa, tutte le cose belle si cancellano, e ne sono consapevole”.

“Non abbiamo giocato ad un ottimo livello tecnicamente, ma abbiamo lottato, non abbiamo mai smesso di lottare per ottenere risultati. Ci sono più aspetti positivi che negativi.

“Non è stata una grande giornata in termini di creatività. La difesa è stata migliore degli attacchi”.

Cosa ha detto Marcelo Bielsa?

Ha ammesso: “È stata una partita piena di poche occasioni, molto controversa e molto paritaria”.

“Con un uomo in meno dovevamo difendere in profondità, ma nel secondo tempo non abbiamo concesso scampo”.

Qual è il futuro di ciascuna squadra?

L’Uruguay affronterà la Colombia in semifinale mercoledì 10 luglio alle 20:00 ET (Bank of America Stadium, Charlotte, NC)

Il Brasile è stato eliminato dal torneo.

(Immagine in alto: Getty Images)