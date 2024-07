Il caldo estivo fa esplodere le lattine di soda sui voli del sud-ovest

Le alte temperature estive in alcune parti degli Stati Uniti stanno causando un effetto collaterale a 30.000 piedi: l’esplosione di lattine di soda sui voli della Southwest Airlines.

Finora, almeno 20 assistenti di volo dell’American Airlines sono rimasti feriti quest’estate da lattine di soda esplose mentre le aprivano. American Airlines, che ha confermato il problema al Washington Post, ritiene che le lattine siano diventate troppo calde prima di essere caricate su quei voli.

Poiché Southwest Airlines non serve pasti o alimenti deperibili, non utilizza camion refrigerati, a differenza di altre compagnie aeree, il che significa che le bevande analcoliche conservate negli aeroporti si riscaldano nelle giornate molto calde.

“Siamo consapevoli del problema e abbiamo iniziato a prendere provvedimenti per cercare di mitigarlo”, ha affermato Chris Perry, portavoce della Southwest Airlines.

L’estate ha prodotto un caldo record e temperature estreme in varie regioni del Paese, con ondate di caldo causate dai cambiamenti climatici in tutto il mondo. Quasi una dozzina di città nel sud-ovest degli Stati Uniti hanno stabilito o superato i record di temperatura il mese scorso quando è iniziata la cupola di calore, provocando allarmi di calore in tutta la regione. Le temperature a Las Vegas e Phoenix hanno raggiunto regolarmente temperature a tre cifre quest’estate, con un caldo record.

I problemi legati alla soda nel sud-ovest si sono verificati principalmente in quelle città, insieme ad alcune altre città che tipicamente vedono giornate calde. Oltre a Las Vegas e Phoenix, la compagnia aerea sta lavorando per affrontare il problema dello stoccaggio della soda a Dallas, Austin, Houston e Sacramento.

“Gli aeroporti in cui abbiamo una presenza significativa – come Las Vegas, Phoenix e molti aeroporti del Texas – continuano a ricevere temperature record, con un caldo estremo che arriva presto e continua per tutta l’estate”, ha affermato Perry e i clienti, stiamo adottando misure educative e di mitigazione su tutti i rischi legati al calore.

Southwest ha ordinato al personale di terra di misurare digitalmente la temperatura delle lattine di soda prima di caricarle su un volo in partenza, e agli assistenti di volo è stato chiesto di non aprire le lattine che apparivano scolorite. La compagnia aerea sta inoltre testando l’utilizzo di alcuni camion con aria condizionata a Las Vegas.

Sebbene l’esplosione delle lattine di soda sia stata un problema negli anni passati, quest’anno la compagnia aerea ha registrato un aumento delle segnalazioni. La compagnia aerea non è riuscita a determinare la frequenza con cui ciò accade.

Non si hanno notizie di feriti tra i passeggeri. La compagnia aerea non ha fornito informazioni sulla natura delle lesioni subite dagli assistenti di volo. Giovedì il sindacato degli assistenti di volo del sud-ovest non ha risposto a una richiesta del Washington Post.

Il problema delle bibite gassate arriva in un momento in cui la domanda di viaggio dei consumatori è ai massimi storici, in parte a causa della nuova flessibilità di viaggio per i lavoratori a distanza. Il mese scorso la Transportation Security Administration ha annunciato un numero record di controlli sui passeggeri. Il 7 luglio, la Transportation Security Administration ha contato più di 3 milioni di controlli sui passeggeri in un solo giorno, battendo il record di poco meno di 3 milioni stabilito due settimane prima, il 23 giugno.

– – –

Casely Baker ha contribuito a questo rapporto.

