Il cambiamento climatico sta rallentando la rotazione della Terra

Lo scioglimento dei ghiacci polari dovuto ai cambiamenti climatici sta ridistribuendo la massa terrestre, rallentandone la rotazione e allungando leggermente le giornate, come evidenziato da studi del Politecnico federale di Zurigo. NASACiò indica una maggiore influenza umana sulle dinamiche di rotazione della Terra rispetto a quanto precedentemente riconosciuto.

Il cambiamento climatico sta causando lo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia e Antartide. Di conseguenza, l’acqua proveniente da queste regioni polari scorre negli oceani del mondo, soprattutto nei tropici. “Ciò significa che si verifica uno spostamento di massa, che influenza la rotazione della Terra”, spiega Benedikt Soja, professore di geodesia spaziale presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e geomatica del Politecnico federale di Zurigo.

“È come quando una pattinatrice sul ghiaccio balla al ritmo della musica, prima avvicinando le braccia al corpo e poi estendendole”, dice Suga. La rotazione inizialmente veloce diventa più lenta perché le masse si allontanano dall’asse di rotazione, aumentando l’inerzia fisica. In fisica si parla della legge di conservazione del momento angolare, e questa stessa legge governa anche la rotazione della Terra. Se la Terra ruotasse più lentamente, le giornate diventerebbero più lunghe. Il cambiamento climatico sta quindi modificando anche la durata della giornata sulla Terra, seppur di poco.

Con il sostegno della NASA, i ricercatori del Politecnico federale di Zurigo del gruppo SOGA hanno pubblicato due nuovi studi su riviste scientifiche. Scienze naturali e geologia E Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze (PNAS) su come i cambiamenti climatici influenzeranno il movimento polare e la durata del giorno.

Il cambiamento climatico va oltre l’influenza della luna

Nello studio pubblicato sul Journal of the National Academy of Sciences, ricercatori del Politecnico federale di Zurigo hanno dimostrato che i cambiamenti climatici fanno aumentare di qualche millisecondo anche la durata della giornata rispetto agli attuali 86.400 secondi. Questo perché l’acqua scorre dai poli verso latitudini più basse, rallentando la velocità di rotazione.

Un’altra ragione di questo rallentamento è l’attrito delle maree, stimolato dalla Luna. Ma il nuovo studio giunge ad una conclusione sorprendente: se gli esseri umani continuassero ad emettere più gas serra e la temperatura terrestre aumentasse di conseguenza, ciò avrebbe un impatto maggiore sulla velocità di rotazione terrestre rispetto all’influenza della Luna, che ha determinato l’aumento. La durata del giorno per miliardi di anni. “Gli esseri umani hanno un impatto maggiore sul nostro pianeta di quanto pensiamo, e questo ci impone naturalmente una grande responsabilità per il futuro del nostro pianeta”, conclude Soga.

L’asse di rotazione della Terra si sta spostando

Tuttavia, gli spostamenti di massa sulla superficie terrestre e all’interno di essa causati dallo scioglimento dei ghiacci non cambiano solo la velocità di rotazione terrestre e la durata del giorno: come spiegano i ricercatori in Scienze naturali e geologiaCambia anche l’asse di rotazione. Ciò significa che i punti in cui l’asse di rotazione incontra effettivamente la superficie terrestre si stanno muovendo. I ricercatori possono osservare questo movimento polare, che in un periodo di tempo più lungo raggiunge circa dieci metri ogni cento anni. Qui non gioca un ruolo solo lo scioglimento delle calotte glaciali, ma anche i movimenti che si verificano all’interno della Terra. Nel profondo del mantello terrestre, dove le rocce diventano viscose a causa dell’alta pressione, si verificano spostamenti per lunghi periodi di tempo. Ci sono anche flussi di calore nel metallo liquido nel nucleo esterno della Terra, che sono responsabili della generazione del campo magnetico terrestre e portano a trasformazioni di massa.

Nel modello più completo mai realizzato finora, Soja e il suo team hanno ora dimostrato come il movimento polare derivi da processi individuali nel nucleo, nel mantello e dal clima in superficie. Il loro studio è stato recentemente pubblicato sulla rivista Scienze naturali e geologia“Per la prima volta forniamo una spiegazione completa delle cause del movimento polare a lungo termine. In altre parole, ora sappiamo perché e come si muove l’asse di rotazione terrestre rispetto alla crosta terrestre”, afferma Mustafa Kayani Shahavandi, uno dei ricercatori. Studenti di dottorato di Soja e autore principale dello studio.

Un risultato in particolare emerge nel loro studio in Scienze naturali e geologia: I processi che avvengono sulla e all’interno della Terra sono interconnessi e si influenzano a vicenda. “Il cambiamento climatico sta causando lo spostamento dell’asse di rotazione della Terra, e anche i feedback derivanti dalla conservazione del momento angolare sembrano cambiare la dinamica del nucleo terrestre”, spiega Soga. “Il continuo cambiamento climatico potrebbe quindi influenzare anche i processi nelle profondità della Terra e avere una scala più ampia di quanto precedentemente ipotizzato”, aggiunge Kayani Shahwandi. Tuttavia, non c’è motivo di preoccuparsi, poiché questi effetti sono minori ed è improbabile che rappresentino un rischio.

Leggi fisiche combinate con l’intelligenza artificiale

Nel loro studio sul movimento polare, i ricercatori hanno utilizzato le cosiddette reti neurali informate dalla fisica. Queste sono nuove reti intelligenza artificiale (Intelligenza Artificiale) Metodi mediante i quali i ricercatori applicano le leggi e i principi della fisica per sviluppare algoritmi particolarmente potenti e affidabili Apprendimento automaticoKiyani Shahwandi è stata supportata da Siddhartha Mishra, professore di matematica all’ETH di Zurigo, che nel 2023 ha ricevuto il Premio Rössler dell’ETH di Zurigo, il più grande premio di ricerca dell’università, ed è uno specialista in questo campo.

Gli algoritmi sviluppati da Kayani Shahwandi hanno permesso per la prima volta di registrare tutte le diverse influenze sulla superficie terrestre, nel suo mantello e nel suo nucleo, e di modellare le loro possibili interazioni. Il risultato dei calcoli mostra come si sono spostati i poli di rotazione della Terra dal 1900. I valori di questi modelli concordano perfettamente con i dati reali forniti dalle osservazioni astronomiche del passato e dai satelliti negli ultimi 30 anni, il che significa che consentono anche previsioni del futuro.

Importante per i viaggi nello spazio

“Anche se la rotazione della Terra cambia solo lentamente, questo effetto deve essere preso in considerazione quando si naviga nello spazio, ad esempio quando si invia una sonda spaziale per atterrare su un altro pianeta”, dice Soga. Anche una piccola deviazione di un solo centimetro sul terreno può trasformarsi in una deviazione di centinaia di metri su distanze enormi. “Altrimenti, non sarebbe possibile atterrare in un buco specifico sulla superficie terrestre. Marte,” Lui dice.

Riferimenti:

“Il ruolo sempre più dominante del cambiamento climatico sui cambiamenti nella durata del giorno” di Mustafa Kayani Shahwandi, Surendra Adhikari, Matthew Dombiri, Siddhartha Mishra e Benedict Soja, 15 luglio 2024, Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze.

DOI: 10.1073/pnas.2406930121

“Contributi del nucleo, del mantello e dei processi climatici al movimento dei poli della Terra” di Mustafa Kayani Shahwandi, Surendra Adhikari, Matthew Domperi, Sadiq Modiri, Robert Heinkelmann, Harald Schuh, Siddhartha Mishra e Benedikt Soja, 12 luglio 2024, Scienze naturali e geologia.

doi: 10.1038/s41561-024-01478-2