Il campo più alto del Monte Everest è pieno di rifiuti congelati e probabilmente ci vorranno anni per ripulirlo

Il campo più alto sulla montagna più alta del mondo è pieno di spazzatura che richiederà anni per essere ripulita, ha detto uno sherpa che ha guidato una squadra che ha lavorato per rimuovere la spazzatura ed riesumare corpi congelati per anni vicino alla vetta del Monte Everest.

Una squadra di soldati e sherpa finanziata dal governo nepalese ha rimosso 24.000 libbre di spazzatura, quattro corpi e uno scheletro dal Monte Everest durante la stagione di arrampicata di quest’anno.

Ang Babu Sherpa, che guidava la squadra Sherpa, ha detto che potrebbero esserci da 88.000 a 110.000 libbre di spazzatura ancora al Colle Sud, l’ultimo campo prima che gli alpinisti tentino la vetta.

“La spazzatura lasciata lì era per lo più vecchie tende, alcune lattine di cibo, cartucce di gas, bombole di ossigeno, pacchi da tenda e corde usate per arrampicarsi e fissare le tende”, ha detto, aggiungendo che la spazzatura è a strati e congelata a 26.400 piedi dove il sud Si trova il campo di Cole.

Da quando la vetta è stata conquistata per la prima volta nel 1953, migliaia di alpinisti l’hanno scalata, molti di loro lasciando dietro di sé molto più che semplici impronte.

Negli ultimi anni, l’obbligo del governo secondo cui gli alpinisti restituiscono i rifiuti o perdono il deposito, insieme ad una maggiore consapevolezza tra gli alpinisti sull’ambiente, ha notevolmente ridotto la quantità di rifiuti abbandonati.

Ma nei decenni precedenti non era così.

“La maggior parte della spazzatura proveniva da vecchie spedizioni”, ha detto Ang Babu.

Gli sherpa della squadra hanno raccolto spazzatura e corpi dalle aree ad alta quota, mentre i soldati hanno lavorato ai livelli più bassi e nell’area del campo base per settimane durante la popolare stagione primaverile delle arrampicate, quando le condizioni meteorologiche sono più favorevoli.

Ang Babu ha affermato che il clima rappresenta una sfida importante per il loro lavoro nell’area del Colle Sud, dove i livelli di ossigeno sono un terzo del normale, i venti possono rapidamente trasformarsi in condizioni di bufera di neve e le temperature precipitano.

“Abbiamo dovuto aspettare il bel tempo quando il sole scioglie la calotta glaciale, ma aspettare a lungo in tali condizioni non è assolutamente possibile”, ha detto. “È difficile sopravvivere a lungo con il livello di ossigeno così basso”.

Anche togliere la spazzatura dal ghiaccio è un compito arduo, perché è congelata all’interno del ghiaccio e rompere i blocchi non è facile.

Ha detto che per riesumare un corpo vicino allo stretto meridionale, che era congelato in posizione eretta nel profondo del ghiaccio, ci sono voluti due giorni.

A metà percorso, la squadra è stata costretta a ritirarsi nei campi a quota più bassa a causa delle cattive condizioni meteorologiche, per poi riprendere il viaggio dopo che le condizioni erano migliorate.

Un altro corpo si trovava a un’altitudine molto più elevata, a 27.720 piedi, e venne rimorchiato fino al Campo 2, dove fu raccolto da un elicottero.

I corpi sono stati portati al Tribhuvan University Teaching Hospital di Kathmandu per l’identificazione.

Delle 11 tonnellate di rifiuti rimosse, tre tonnellate di materiali biodegradabili sono state trasportate nei villaggi vicino alla base dell’Everest, e le restanti otto tonnellate sono state trasportate da facchini e yak e poi trasportate con camion a Kathmandu.

Lì è stato smistato per il riciclaggio in una struttura gestita da Agni Ventures, un’agenzia che gestisce i rifiuti riciclabili.

“I rifiuti più vecchi che abbiamo ricevuto risalgono al 1957 e riguardavano batterie ricaricabili per torce elettriche”, ha detto Sushil Khadga dell’agenzia.

Perché gli scalatori lasciano la spazzatura dietro di sé?

“A questa alta quota, la vita è molto difficile e il livello di ossigeno scende drasticamente, quindi gli alpinisti e i loro aiutanti sono più concentrati sul salvataggio”, dice Khadja.