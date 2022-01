Il capo del giuramento di fedeltà è apparso in tribunale con l’accusa di tradimento

In alcuni casi, quegli imputati terranno un’udienza per presentare la loro petizione con una nuova accusa di tradimento, ma tali azioni non sono ancora pianificate.

Il giudice di un magistrato, che dovrebbe comparire in tribunale venerdì, dovrebbe tenere una custodia cautelare il 20 gennaio per Rhodes, il leader degli Oth Keepers di estrema destra, fino a quando non sarà in custodia cautelare. Secondo i suoi avvocati, Rhodes ha presentato la petizione di innocenza quando è stato accusato prima di venire in tribunale.

Rhodes ei suoi avvocati compariranno davanti allo stesso giudice – il magistrato Kimberly Priest Johnson – sostenendo che non dovrebbe essere trattenuto perché non corre il pericolo di fuga o mette in pericolo il pubblico. Gli avvocati di Rhodes hanno detto dopo un’udienza venerdì che si aspettano un appello se il giudice si rifiuta di revocare la sua custodia.

A Rhodes, che è apparso a Plano, in Texas, è stato negato il diritto di leggere il suo atto d’accusa in tribunale. Il processo si è concluso in pochi minuti.

Un’altra udienza davanti al magistrato di Phoenix Deborah Fine venerdì pomeriggio è durata meno di 10 minuti e Valejo, che è apparso quasi immediatamente dal campus penitenziario di Firenze nell’Arizona centrale, è stato incarcerato fino a un altro processo previsto per il 20 gennaio. Sarà discusso ulteriormente. Per inciso, segnerà un anno dopo l’insediamento di Biden.

Debbie Zhang, il difensore pubblico di Valejo, ha detto alla corte di volersi dichiarare non colpevole di tutte le accuse contro di lui, anche se all’udienza di venerdì non è stata presentata alcuna petizione formale. Indossando una tuta arancione e una maschera nera, ha portato la ruota Vallejo verso la sua videocamera per videoconferenza, che era legata a una sedia. Ha detto a Fine che ha intenzione di assumere presto il suo avvocato, ma non è ancora stato in grado di contattare l’avvocato che desidera.

I pubblici ministeri affermano che Valejo trasportava le armi e si coordinava con la Rodi, la cosiddetta forza di reazione rapida per il 6 gennaio.

La magistratura ha già discusso a favore di molti in questo caso, che è già stato incarcerato, e i pubblici ministeri potrebbero mostrare prove in tribunale per ritenere che i giudici siano pericolosi.

Quelle discussioni potrebbero continuare quando i loro casi – come previsto – andranno alla Corte Federale di DC, dove continueranno gli altri casi del 6 gennaio.

Rhodes ha precedentemente negato di aver commesso un errore.

La decisione degli avvocati di portare l’accusa di tradimento ha un peso simbolico e politico; La legge in questione risale alla Guerra Civile. Ma è un pericolo per i pubblici ministeri perché le accuse sono state utilizzate in passato – più recentemente in un caso del 2010 che coinvolgeva una cospirazione militante nel Michigan – soggette a controllo giudiziario.

Il procuratore generale Merrick Garland era riluttante a sollevare l’accusa, ha riferito in precedenza la CNN, ma in un recente atto d’accusa i pubblici ministeri sono stati in grado di mostrare dettagli accurati sulla presunta pianificazione e coordinamento logistico tra gli imputati prima dell’attacco al Campidoglio. Di particolare rilievo sono le accuse nei nuovi documenti secondo cui Rhodes, Vallejo e altri imputati hanno continuato a cospirare per interrompere il pacifico trasferimento del potere anche dopo le rivolte.

Prima di essere accusato di tradimento, l’accusa principale nel caso Pledge Keeper del DOJ era cospirazione per ostacolare l’azione ufficiale. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Amit Mehta ha recentemente respinto la richiesta di diversi imputati di far cadere l’accusa e il suo uso è stato confermato da altri giudici che hanno presieduto il processo separato del 6 gennaio.

Molti imputati di pegno che attualmente non devono affrontare l’accusa di tradimento presentata dal DOJ giovedì si trovano ad affrontare accuse di cospirazione. Tale accusa e l’accusa di tradimento sono punibili fino a 20 anni di carcere.

Quattro degli imputati nei casi di Pledge Guard del Dipartimento di Giustizia Noto per la collaborazione Con il governo.

La storia e il titolo sono stati aggiornati venerdì con ulteriori miglioramenti.