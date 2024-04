Il capo di Xbox “rimane impegnato” alla compatibilità con le versioni precedenti

Sappiamo tutti che Xbox si sta preparando per una sorta di futuro digitale. Con prodotti come Xbox Series S (E la serie Xbox trapelata) e servizi come Xbox Game Pass e Alcuni giochi rinunciano del tutto ai dischi fisiciSembra che il colosso dei videogiochi sia pronto affinché i giochi diventino completamente digitali e, a differenza dei giochi fisici, Le tecnologie digitali possono scomparire senza tante cerimonie – e spesso lo fanno. Nonostante ciò, Xbox non ha ancora rinunciato a preservare i giochi Xbox, con la presidente Sarah Bond che ha ribadito l'impegno dell'azienda a preservare i giochi Xbox per il prossimo futuro.

Questa nuova fantastica console retrò è un fantastico regalo per i fan di Atari

Per saperne di più: La perdita di hardware Xbox completamente digitale solleva preoccupazioni sulla conservazione del gioco

In un'e-mail inviata ai dipendenti e rivederla Windows centraleBond ha discusso diversi argomenti relativi a Xbox, inclusi i piani dell'azienda per costruire hardware che rappresenterà “il più grande salto tecnologico mai visto in una singola generazione” e come Xbox sia diventata la piattaforma numero 1 per… Diablo IV Dopo la sua uscita su Game Pass e Gli sforzi dell'azienda per innovare nel campo dell'intelligenza artificiale per i giochi. In quell'e-mail sono inclusi anche alcuni punti sulla compatibilità con le versioni precedenti e sulla conservazione del gioco, con Bond che rivela che Xbox ha un team dedicato per queste questioni.

“Abbiamo formato un nuovo team dedicato alla preservazione dei giochi, che è importante per tutti noi di Xbox e per l'industria stessa”, ha affermato Bond. “Stiamo sviluppando la nostra solida storia nell'offrire compatibilità con le versioni precedenti ai nostri giocatori e restiamo impegnati a fornire la straordinaria libreria di giochi Xbox affinché le future generazioni di giocatori possano divertirsi.”

Questo è un sentimento interessante proveniente da Xbox. Fino ad ora l'azienda ha fatto un ottimo lavoro nel mantenere riproducibili i vecchi giochi Xbox. Grazie alla compatibilità con le versioni precedenti, una funzionalità presente in ogni console Xbox sin dal suo inizio, puoi giocare a molti giochi Xbox OG su Xbox One o Xbox Series X/S senza grossi problemi. Ma, Il Marketplace Xbox 360 verrà chiuso Il 29 luglio, Mettendo in pericolo una serie di giochi che non sono ancora compatibili con le versioni precedenti. Nel frattempo, alcuni rivenditori europei lo hanno fatto Secondo quanto riferito, ha smesso di vendere giochi Xbox, il che renderà inevitabilmente difficile per i giocatori del Regno Unito ottenere i loro giochi Xbox preferiti su disco. E con l'imminente uscita di Serie Xboxche eliminerà completamente la guida quest'estate Una vera paura di preservare e possedere il gioco Sarà una cosa del passato. Ciò è particolarmente vero quando pensi Quanti vecchi giochi sono andati perduti nel tempo.

Kotaku Abbiamo contattato Xbox per un commento.

Per saperne di più: Xbox Boss vuole preservare i giochi minacciando la preservazione dei giochi

Alla luce di tutto ciò, il compito della squadra è molto arduo. Non abbiamo molto tempo per vedere come funzionerà questo impegno, come è il caso per entrambi il bordo E Windows centraleSecondo quanto riferito, Xbox avrà altro da dire sulla conservazione del gioco durante il suo Xbox Showcase annuale il 9 luglio.