Il CEO della Canadian Soccer Federation rivela l’uso di droni in Copa America, esprime preoccupazione per la “cultura sistemica radicata”

Il Canada ha utilizzato i droni per cercare di spiare i concorrenti nei precedenti grandi eventi, inclusa la squadra nazionale maschile alla Copa America di questo mese, ha rivelato Kevin Blow, CEO della Canadian Soccer Federation.

Blue ha detto in una conferenza stampa virtuale venerdì di aver ricevuto giovedì “nuove informazioni interne” che lo hanno portato a considerare i recenti tentativi di spionaggio da parte della squadra femminile, rivelati la scorsa settimana alle Olimpiadi, non sono stati incidenti isolati.

“Più imparo su questo problema specifico, più mi preoccupo di una potenziale cultura sistemica di lunga data e radicata che fa sì che questo genere di cose accada, il che è ovviamente del tutto inaccettabile”, ha detto.

“Ho ricevuto molti commenti informali sulla storia di questo caso in relazione ai due programmi e in relazione all’attuale posizione della squadra maschile sono a conoscenza del tentativo di utilizzo di droni durante il torneo di Copa America La comprensione attuale è che lo schema dei fatti in questo caso differisce significativamente da quanto accaduto “qui, soprattutto per quanto riguarda il potenziale impatto sull’integrità della concorrenza”.

Kevin Blow definisce lo scandalo dello spionaggio della squadra nazionale femminile canadese un difetto etico “sistemico”, suggerendo che la Federcalcio canadese è pienamente consapevole dello spionaggio al di fuori di queste Olimpiadi. -Joshuakloke (@joshuakloke) 26 luglio 2024

Blue ha aggiunto che la CFL sta conducendo una revisione interna per comprendere appieno queste situazioni e se ne esistono altre. Ha insistito sul fatto che i giocatori stessi non hanno tenuto alcun comportamento non etico e ha affermato che le sanzioni autoimposte dall’organizzazione dovrebbero essere ritenute sufficienti.

Ha aggiunto: “Nello specifico, non crediamo che detrarre punti in questo torneo sarebbe giusto nei confronti dei nostri giocatori, soprattutto alla luce dei passi importanti e immediati che abbiamo intrapreso per affrontare la situazione”.

Alla luce dei nuovi risultati, Blue ha affermato che l’organizzazione ha adottato misure “per garantire che la nostra squadra sarà in grado di competere in questo torneo senza alcuna potenziale domanda in seguito sui risultati ottenuti”.

Uno di questi passaggi include il licenziamento dell’allenatore della squadra nazionale femminile Bev Priestman, sospeso fino alla fine delle Olimpiadi dopo che il Comitato Olimpico canadese ha appreso dell’uso di droni contro gli avversari prima dei Giochi di quest’estate.

L’annuncio della sospensione di Priestman è arrivato poche ore dopo che la squadra ha iniziato la sua partecipazione alle Olimpiadi con una vittoria per 2-1 sulla Nuova Zelanda, la squadra che lunedì aveva lanciato l’allarme sull’uso dei droni dopo aver visto un aereo sorvolare il suo allenamento. Priestman non ha allenato la squadra contro la Nuova Zelanda e di conseguenza due membri della squadra sono stati rimandati a casa.

Vai più in profondità Lo scandalo dello spionaggio calcistico canadese: cosa sappiamo, chi è coinvolto e cosa accadrà dopo

Per quanto riguarda l’uso dei droni da parte della squadra maschile nella Copa America, Blue ha detto che l’allenatore della nazionale maschile Jesse Marsh è venuto a conoscenza dei tentativi di spionaggio dopo l’accaduto.

“Mi ha chiarito che lo ha denunciato immediatamente e con forza e lo ha comunicato al suo staff, sia al personale attuale che al personale che era ex squadre di addestramento che sono ancora con noi”, ha detto Blue venerdì.

Marsh non ha risposto immediatamente ad una richiesta di commento.

John Herdman, che ha allenato la squadra femminile canadese fino al 2018 e quella maschile fino al 2023, si è impegnato ad aiutare in ogni modo possibile con la revisione della federazione.

“Queste sono le Olimpiadi. È il più grande evento del pianeta”, ha detto ai giornalisti Herdman, allenatore della squadra di calcio della Major League Toronto FC, in una conferenza stampa venerdì.

“È un evento sportivo con un’enorme integrità e dobbiamo assicurarci che queste cose siano sempre mantenute. Ho sempre partecipato alle Olimpiadi, ai Mondiali e agli eventi più importanti con l’integrità in mente e la capacità di competere ai massimi livelli secondo le regole. e procedure.

“Da parte mia, assisterò la CFL il più possibile con questa revisione, ma sono molto fiducioso che durante il mio periodo come capo allenatore alle Olimpiadi o ai Mondiali, non siamo mai stati coinvolti in nessuna di queste attività .”

Blue ha confermato durante il suo soggiorno che Andy Spence avrebbe gestito la squadra femminile fino alla fine delle Olimpiadi, ma ha detto che lo status del ruolo di allenatore della squadra sarà incerto dopo il torneo.

Stephanie Labbe, il portiere canadese durante la corsa verso l’oro della squadra alle Olimpiadi del 2020, ha difeso se stessa e il suo stile di gioco venerdì, dicendo che il suo successo deriva dallo studio del nastro del gioco e dal fare ipotesi plausibili.

Se qualcuno vuole parlare di portieri, ho studiato molto la sera prima di ogni partita. Ho guardato video di giocatori che tiravano rinvii dal fondo nelle partite della nazionale e del club. Ho fatto le mie ipotesi plausibili sulla base di queste informazioni. Non ho visto nessun filmato di droni. Non confondere un ottimo portiere con l’imbroglio. – Stephanie Labbe (@stepphlabbe1) 26 luglio 2024

Più tardi nel corso della giornata, la leggenda della squadra Christine Sinclair ha rilasciato una dichiarazione su Instagram difendendo anche l’integrità del suo gioco e di quello dei suoi compagni di squadra.

Ha detto: “È un peccato che i giocatori della nostra Nazionale abbiano dovuto giocare in mezzo a comportamenti riprovevoli da parte di alcuni membri dello staff tecnico mentre cercavano di difendere la medaglia d’oro. Vorrei chiarire che dopo essere stata una giocatrice della Nazionale per 23 anni, noi non sono mai stati mostrati o discussi filmati di aerei.” Drone nel gruppo o nelle riunioni individuali a cui ho partecipato.”

Lettura obbligatoria

(Foto: Eduardo Munoz/AFP tramite Getty Images)