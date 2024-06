Il CFO di Nvidia è stato determinante nel successo ed è stato fondamentale per la visione di Jensen, afferma il capo analista

Buongiorno. Martedì Nvidia ha superato Microsoft diventando l’azienda di maggior valore al mondo, raggiungendo i 3,34 trilioni di dollari di valore di mercato, superando i 3,32 trilioni di dollari di Microsoft.

Nella prima settimana di giugno, il CEO Jensen Huang ha visto la sua azienda raggiungere per la prima volta una capitalizzazione di mercato di 3mila miliardi di dollari, superando Apple. Il produttore di chip con sede a Santa Clara, in California, i cui semiconduttori altamente ricercati aiutano ad alimentare le attività di calcolo legate all’intelligenza artificiale in enormi data center, ha dominato il mercato. Nell’ultimo anno, le azioni Nvidia sono aumentate di oltre il 200%.

“Il padrino dell’intelligenza artificiale, Jensen e Nvidia, stanno guidando questa rivoluzione dell’intelligenza artificiale, ed è una corsa per raggiungere la capitalizzazione di mercato di 4 trilioni di dollari – con Nvidia, Microsoft e Apple in lizza per il primo posto”, Dan Ives, socio amministratore di Wedbush Securities , mi ha detto martedì.

Huang ha co-fondato Nvidia nel 1993 con Chris Malakowski e Curtis Brehm. Secondo il capo economista di Apollo Global Management Torsten Slok, circa il 34,5% dei guadagni di capitalizzazione di mercato dell’S&P 500 finora quest’anno possono essere attribuiti alla sola Nvidia. fortuna Precedentemente citato.

Il 22 maggio Nvidia menzionato I risultati del trimestre terminato il 28 aprile non hanno mostrato segni di rallentamento. Durante la presentazione degli utili, Colette Kress, EVP e CFO di Nvidia, ha dichiarato che i ricavi per il trimestre sono stati di 26 miliardi di dollari, in crescita del 18% su base sequenziale e del 262% su base annua, e ben al di sopra delle previsioni di 24 miliardi di dollari della società.

“La leadership del CFO di Nvidia Colette Chris è stata determinante per il successo di Nvidia a Wall Street ed è fondamentale per la visione di Jensen”, mi ha detto Ives. “È molto rispettata sia internamente a Nvidia che in tutto il settore tecnologico.”

Chris è entrato in Nvidia nel 2013 come CFO dopo aver ricoperto per quasi 25 anni diversi ruoli finanziari presso importanti aziende tecnologiche. In precedenza è stata CFO dell’organizzazione Business Technology and Operations Finance di Cisco e ha trascorso 13 anni in Microsoft, di cui quattro anni come CFO della divisione Servers and Tools.

Ho avuto l’opportunità di incontrare Chris nel 2022 e abbiamo discusso di come il resto della sua carriera l’ha preparata per il passaggio a Nvidia.

Ecco cosa mi ha detto:

“Il mio background professionale mi è stato molto utile. Quando ho iniziato a lavorare in Nvidia, era l’azienda più piccola per cui avessi mai lavorato. È diventata molto grande, ma l’obiettivo è come pensare al futuro e assicurarci che siamo pronti” per ridimensionarlo?”

“Alcune tecnologie e processi devono cambiare nel tempo man mano che un’azienda cresce. Come possiamo digitalizzare i processi manuali? Il nostro rapido tasso di crescita ha messo questo aspetto in prima linea nelle nostre priorità fraternità intorno a me, li guardo per dire: “Ehi, dobbiamo rivedere il processo, come le funzioni lavorano insieme, per creare soluzioni digitali”.

“Ripensando ai miei oltre 30 anni di carriera, ciò che è sorprendente adesso è che ci sono così tanti modi diversi di fare cose che prima non esistevano, anche in alcune delle aziende più grandi per cui ho lavorato in passato.”

Ora lavora nella più grande azienda. E ovviamente è una grande ragione per questo.

