Il gesto simbolico dei Democratici dell’Arizona di sabato si aggiunge alla pressione che il cinema deve affrontare da coloro che nel suo stato hanno contribuito a ribaltare il seggio al Senato nel 2018. Il cinema – il progressista che ha iniziato la sua carriera politica – è preso di mira dalla sinistra. Le sue posizioni durante l’amministrazione di Fiden.

“Anche se non siamo contenti di questo annuncio, il comitato esecutivo dell’ADP ha deciso di censurare formalmente il Senator Cinema perché non ha fatto nulla per garantire la salute della nostra democrazia”, ​​ha affermato il leader dei Democratici dell’Arizona Rahul Teren. Rapporto a seguito della riunione del comitato esecutivo di sabato mattina.

“Voglio essere chiaro, i Democratici dell’Arizona sono una coalizione diversificata con molto spazio per differenze politiche, ma nella fretta di difendere Philipster e il diritto di voto, siamo chiari”, ha detto Deron. “Nel difendere un antico protocollo legislativo e il diritto di voto dell’Arizona, scegliamo quest’ultimo, e lo faremo sempre”.

In una dichiarazione di sabato, l’ufficio del Cinema ha difeso il suo record.

“Tre volte alla Camera degli Stati Uniti, e ora al Senato, Kirsten ha sempre promesso l’Arizona, non per entrambi i partiti politici”, ha detto la portavoce del cinema Hannah Hurley.

Quando lei era Sul retro In una dichiarazione di mercoledì, Cinema ha affermato che le proposte di voto dei Democratici avevano mantenuto la loro opposizione di lunga data alle misure che avrebbero “approfondito le nostre divisioni e realizzato nuovamente inversioni drastiche nella politica federale, stabilizzato l’incertezza e eroderebbe ulteriormente la fiducia nel nostro governo”.

I membri del comitato statale dei Democratici dell’Arizona hanno approvato a settembre Risoluzione Se “Philipster non ha votato a favore della riforma”, delinea la possibile azione che il partito intraprenderà contro il cinema per consentire l’emanazione della legge sul diritto di voto. Il consiglio ha consentito al cinema di far passare una formale lettera di condanna “con la chiara consapevolezza che perderà il sostegno dell’ADP nel 2024”.

I democratici sono stati frustrati dal cinema e da Munch negli ultimi mesi poiché continuano a votare contro la volontà dei leader democratici, mentre il partito ha una maggioranza esigua alla Camera e al Senato, cosa che potrebbero perdere nelle imminenti elezioni suppletive del 2022.

Il rappresentante democratico della CNN Arizona Ruben Galeko ha riferito questa settimana Stanno arrivando le chiamate Fu convinto da altri del partito, compresi i colleghi del cinema al Senato, a contestarlo. Gallego ha detto che il cinema della CNN potrebbe subire una rivalità primaria.

A seguito della censura del film, Gallego ha lanciato un attacco feroce contro di lui su MSNBC sabato.

“La chiamata dall’Arizona è percepita come un pericolo per questo Paese e la esorto a notare che non ha risposto. E non si basa sulla sua opposizione o sostegno ai diritti civili. .

Il cinema è pronto per la rielezione nel 2024. Galego ha detto che quest’anno si stava concentrando sulle elezioni suppletive e avrebbe deciso di sfidare il cinema nel 2024.

Anche l’originale $ 3,5 trilioni di Built Back Better Act del presidente Joe Biden è stato approvato dalla critica cinematografica con soli 51 voti ed è stato spinto a tagliare i costi.