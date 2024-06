Il colpo finale alla “neutralità” cinese riguardo alla guerra in Ucraina – Politico

Allo stesso tempo, Pechino ha anche gravitato verso l’idea di “sicurezza indivisibile”, che presuppone che i paesi non dovrebbero aumentare la propria sicurezza a spese degli altri – un principio che Mosca promuove da decenni e una critica rivolta alla NATO. attività. Prima dell’invasioneLa Cina ha sostenuto questo concetto in dichiarazioni congiunte con la Russia. Ma da allora è stato incluso nella Global Security Initiative – una pietra angolare della visione del presidente cinese Xi Jinping per le relazioni internazionali – suggerendo che avrà un ruolo più importante nella politica estera cinese.

I due uomini condividono anche il disprezzo per le sanzioni occidentali, comprese quelle imposte alla Russia. I funzionari cinesi si oppongono fermamente all’America”.Sanzioni unilaterali illegittimeDicono che non lo rispetteranno. Xi non solo ha resistito passivamente ai tentativi di isolare la Russia e fornire al Paese un’ancora di salvezza economica, ma ha anche dimostrato la sua volontà di sostenere i costi reputazionali ed economici derivanti dal sostegno al suo vicino.

Dal 2022, i leader cinesi si trovano ad affrontare un problema serio Crisi economicaimprovviso e inspiegabile Rimozione di due ministri dal governo Ed è aumentato Resistenza occidentale per le sue ambizioni globali. La guerra non ha fatto altro che amplificare queste sfide, poiché le relazioni della Cina con l’Europa sono state distorte dal sostegno di Pechino a Mosca. Sebbene la Cina sia stata cauta nel violare apertamente le sanzioni occidentali, diverse aziende cinesi ne sono state recentemente colpite Restrizioni Commerciare con le controparti russe.

Ma questo sembra essere un sacrificio che Xi è disposto a fare. Infatti, mentre l’Occidente aumenta le sue richieste alla Cina, i suoi legami con la Russia sembrano essersi rafforzati. Gli scambi commerciali e di difesa sono cresciuti notevolmente, mentre il popolo russo sembra essere diventato più… Agisci positivamente Anche verso la Cina.

La guerra non ha fatto altro che amplificare queste sfide, poiché le relazioni della Cina con l’Europa sono state distorte dal sostegno di Pechino a Mosca. | Ludovic Marin/AFP tramite Getty Images

Quanto più a lungo la Cina manterrà la sua posizione filo-russa, tanto più difficile diventerà invertire tutto ciò. Le aziende cinesi hanno già adattato le loro operazioni per soddisfare le crescenti relazioni commerciali con la Russia. Nel corso del tempo, questo cambiamento strutturale diventerà più difficile e costoso da invertire. Inoltre, il sostegno di Xi a Putin è stato forte Personale e ha ricevuto molta copertura mediatica. Dal momento che le politiche filo-russe della Cina non godono del sostegno universale tra gli intellettuali cinesi, il cambiamento di politica potrebbe essere visto come una concessione ai suoi critici.

Dopo l’incontro con Xi in aprile, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che i due leader avevano concordato di “Coordinamento intensivoSulle conferenze di pace sull’Ucraina. Ha spiegato che credevaLa parola della Cina ha un peso in Russia“.

È vero che un mediatore non deve essere completamente neutrale per avere successo. Attraverso la sua influenza decisiva su una o entrambe le parti in conflitto, può convincerle a fare concessioni altrimenti impossibili. Tuttavia, affinché questi sforzi abbiano successo, il mediatore deve essere disposto a fare affidamento sulle parti dipendenti in un modo che potrebbe mettere a dura prova i suoi rapporti con loro. Finora Xi non ha mostrato alcun segno di volontà in tal senso – e le possibilità che ciò accada sembrano diminuire.

I leader europei hanno ragione a mantenere il dialogo con la Cina e a continuare a chiedere a Xi di usare la sua influenza. Ma finché la Cina non lo farà, consentire a Pechino di svolgere un ruolo importante nel processo di pace rischia di legittimare l’invasione.