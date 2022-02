Il commissario Rob Manfred si unisce ai colloqui mentre i Closed Players della MLB si incontrano per il quinto giorno consecutivo

JUPITER, Florida — Il commissario del baseball Rob Manfred ha avviato negoziati di lavoro a lungo in stallo con i giocatori venerdì poco più di tre giorni prima della scadenza della Major League Baseball per raggiungere un accordo che include 162 partite.

Dopo quattro giorni consecutivi di sessioni negoziali in gran parte infruttuose incentrate sullo scambio di proposte in aree di relativo dettaglio, Manfred si è recato dagli uffici dietro il consiglio di casa del Roger Dean Stadium all’edificio all’angolo destro che ospitava il St. per l’uso nei suoi caucus .

Manfred rimase per 20 minuti prima di tornare dove si erano riuniti i negoziatori dell’amministrazione. Circa 40 minuti dopo, la delegazione della MLB è andata dai giocatori, un gruppo che includeva il socio generale degli Yankees Hal Steinbrenner, il CEO del Colorado Dick Monfort, il vice commissario della MLB Dan Halem e il vicepresidente esecutivo della MLB Morgan Sword. Il gruppo è rimasto per 20 minuti.

Il presidente della federazione Tony Clark era a capo di una delegazione di giocatori, tra cui Max ScherzerE il Andrea Miller E il Zach Britton Dal sottocomitato esecutivo di otto uomini dell’Unione.

Nell’88° giorno della nona pausa del baseball, la prima dal 1995, le due parti sono rimaste separate su diverse questioni economiche chiave: soglie e aliquote fiscali sul lusso, stipendio minimo e dimensione del bonus pool per i giocatori pre-arbitrato.

La lega ha presentato un paio di nuove proposte giovedì, con piccole modifiche al suo piano della lotteria per determinare le prime sette selezioni nel draft amatoriale e alla sua formula per i giovani giocatori senior per il credito per un servizio aggiuntivo nella major league. I team affermano che non accetteranno mai tempi di servizio aggiuntivi, il che potrebbe portare a una precedente agenzia gratuita.

Il sindacato vuole aumentare l’idoneità all’arbitrato e ridurre la compartecipazione alle entrate e Concept Management afferma che non lo accetterà mai.

La MLB sostiene che lunedì sia l’ultimo giorno per raggiungere un accordo che consentirebbe l’apertura come previsto il 31 marzo.

I giocatori non hanno accettato il lunedì come scadenza e hanno suggerito che eventuali partite perse potessero far parte di un gioco a due teste, un metodo con cui la MLB ha affermato di non essere d’accordo.

Una volta trascorso il lunedì, la durata del programma diventerà un altro problema controverso, insieme alla potenziale perdita di retribuzione e tempo di servizio.

La federazione ha detto alla MLB che se le partite vengono perse e gli stipendi vengono persi, i club non dovrebbero aspettarsi che i giocatori accettino le proposte della dirigenza per espandere il periodo post-stagione e consentire la pubblicità su divise e caschi.

Le prove primaverili avrebbero dovuto iniziare il 16 febbraio. I giochi della mostra avrebbero dovuto iniziare sabato, ma sono già stati cancellati fino al 4 marzo.