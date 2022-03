Il corrispondente di Fox News Benjamin Hall è rimasto ferito quando la notizia è stata diffusa in Ucraina

La rete ha detto lunedì che il corrispondente di Fox News Benjamin Hall è stato ferito mentre riferiva vicino alla capitale ucraina. Sebbene sia stato ricoverato in ospedale, non è ancora chiaro come sia stato ferito o quanto sia stata grave la ferita.

“Prima di oggi, il nostro corrispondente Benjamin Hall è stato ferito mentre trasmetteva notizie al di fuori di Kiev, in Ucraina”, ha detto allo staff Suzanne Scott, CEO di Fox News. “Ora abbiamo una quantità limitata di dettagli, ma Ben è stato ricoverato in ospedale e le nostre squadre sul campo stanno lavorando per raccogliere più informazioni man mano che la situazione si evolve rapidamente”.

La notizia dell’infortunio di Hall è arrivata il giorno dopo un altro giornalista americano, Brent Renat Fu sparato In Ucraina. Il capo delle forze di polizia regionali di Kiev ha detto che Renaud è stato ucciso e un altro giornalista è stato ferito dalle forze russe fuori dalla capitale di Kiev, Irpin, mentre filmava i rifugiati.

Shawn Tandon, presidente della Gilda dei giornalisti del Dipartimento di Stato, si è detto “scioccato” dalla notizia dell’infortunio di Hall.

“Lo conosciamo per il suo calore, il suo buon senso dell’umorismo e la sua grande professionalità”, ha detto Tandon in una nota. “Auguriamo a Ben una pronta guarigione e chiediamo maggiori sforzi per proteggere i giornalisti che forniscono un servizio inestimabile attraverso la loro copertura in Ucraina”.

sala Recentemente ha fatto notizia Dopo che Greg Goodfield, co-conduttore del talk show politico di Fox News “The Five”, avrebbe affermato che il rapporto dall’Ucraina era “proprio come qualsiasi altra storia che abbiamo incontrato nell’era digitale”. Un film viene girato e rimesso in scena per generare una sorta di risposta emotiva da parte tua, perché rende redditizie le testate giornalistiche”.

“Questo non è un mezzo che cerca di suscitare una risposta emotiva”, ha detto Hall. “Sta succedendo totalmente.”

“È un completo disastro”, ha aggiunto. “E quelli presi nel mezzo sono le vere vittime”.

Il corrispondente di Fox News Benjamin Hall si ritira dopo che Greg Goodfield ha affermato che i media stavano trattando emotivamente gli spettatori in Ucraina: “Voglio dire come qualcuno sul campo che i media non stanno cercando di suscitare una risposta emotiva”. pic.twitter.com/QFom203TCB – Justin Baragona (justinbaragona) 8 marzo 2022

