Il Covid è di nuovo in aumento a New York con la diffusione di nuove varianti. Quanto potrebbe essere grave?

Il CDC afferma che nuovi ceppi di COVID-19, soprannominati FLiRT, sono stati trovati nelle acque reflue I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie stanno mettendo in guardia il pubblico su una nuova serie di ceppi di Covid-19, soprannominati FLiRT, che sono stati recentemente scoperti nelle acque reflue.

Un picco di pazienti affetti da COVID-19 negli ospedali di New York suggerisce che le infezioni di quest’estate potrebbero essere peggiori di quelle dell’anno scorso poiché nuovi ceppi si diffondono a livello nazionale.

Le visite al pronto soccorso per Covid-19 erano in media 181 a settimana alla fine di giugno, con un totale di circa 750 pazienti Covid ricoverati in ospedale, il programma statale più recente fino ad oggi. Al contrario, i parametri chiave dei ricoveri COVID della scorsa estate erano 80 visite e 410 ricoveri.

Il monitoraggio delle acque reflue ha identificato livelli elevati di Covid rilevati in alcune parti delle contee di Monroe, Westchester e Rockland, sottolineando la diffusione del virus in quelle comunità. Ma quei livelli erano inferiori ai massimi rilevamenti possibili, soprattutto nelle aree di Buffalo, New York e Long Island.

Quali tipi di COVID si stanno diffondendo a New York?

I casi sono guidati da sviluppi successivi in ​​una serie di cosiddette sotto-differenze Per divertimento, dal nome tecnico delle mutazioni. Estratto da FLiRT Variante JN.1Secondo il CDC, proveniva da Omicron, che ha dominato i casi fino alla primavera. Ora proiettato Stime approssimative delle variazioni cicliche.

I principali sottotipi diffusi a New York il mese scorso includevano KP (40%) e JN.1 (22%), ma la variante in più rapida crescita a livello nazionale, LB.1, ha iniziato a comparire nelle acque reflue di New York. , suggerendo il potenziale per ulteriori epidemie.

Come si confronta l’ondata covid di quest’estate con le precedenti ondate di New York

La scorsa estate, l’attuale aumento delle infezioni da COVID-19 rimane al di sotto dei precedenti livelli estivi dell’epidemia, con quasi 2.800 pazienti affetti da COVID-19 ricoverati in ospedale con il peggior picco estivo nel 2022, mostrano i dati statali.

Inoltre, gli esperti hanno notato fluttuazioni stagionali nel numero di casi di Covid – con un picco nei mesi autunnali e invernali – sottolineando il fatto che il virus è qui per restare, proprio come l’influenza stagionale. Anno a livello nazionale.

Dovrei essere ancora messo in quarantena per covid nel 2024?

I newyorkesi dovrebbero restare a casa e stare lontani dagli altri Almeno 24 ore Secondo le raccomandazioni aggiornate dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, non c’è febbre e i sintomi stanno complessivamente migliorando.

Si tratta di una modifica rispetto alle linee guida precedenti che raccomandavano un periodo di isolamento minimo di cinque giorni per il COVID-19.

Eduardo Cuevas ed Emily DeLetter di USA TODAY hanno contribuito al reportage.