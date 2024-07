Il creatore di Veep parla di essere paragonato a Kamala Harris

HBO/Erin Schaaf/Paul/AFP

Dopo I Simpson Armando Iannucci aveva previsto con precisione una presidenza di Donald Trump, ma non vuole quel fumo.

“Ricordiamoci che il #VicePresidente ha già scritto una versione romanzata di questo scenario. Kamala *eredita* la presidenza effettiva. Poi si candida. Il collegio elettorale è in parità. Il voto della Camera è in parità. Ciò significa che il Senato deve scegliere il candidato che romperà la parità. E finirà per ordinare… J.D. Vance come presidente degli Stati Uniti (nota: questo è un dramma…)”, ha scritto un fan.

Iannucci ha citato il post dicendo: aggiunta“Non dimenticare che abbiamo inventato tutto questo, comunque.”

Dopo l’approvazione di Harris da parte di Biden, molti fan si sono rivolti ai social media pubblicando meme che sottolineavano somiglianze con il personaggio di Julia Louis-Dreyfus, la vicepresidente Selina Meyer, nella satira politica di successo.

Dopo che diversi fan hanno condiviso una scena dello show in cui Selena annuncia al suo staff che il presidente ha deciso di non candidarsi per un secondo mandato e che lei si candiderà al suo posto, una persona ha elogiato Iannucci per “continuare a prevedere la nostra realtà politica” In posta.

“Sto ancora lavorando sul finale”, ha detto Iannucci Scherzando Come citato dal post.

Iannucci ha riso un’ultima volta quando ha pubblicato una vecchia foto di Dreyfus e Biden che camminano lentamente per la Casa Bianca in una clip della cena dei corrispondenti della Casa Bianca del 2014.

Dopo che Biden l’ha appoggiata, Harris è riuscita a assicurarsi un numero sufficiente di delegati promessi in tempo record per vincere la nomination democratica al primo turno.