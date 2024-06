Il crollo del tetto dell’aeroporto di Nuova Delhi a causa dei venti monsonici schiaccia le auto

Ha aggiunto: “Il resto dell’edificio dell’aeroporto è stato chiuso e tutto viene controllato accuratamente in modo che qui non si verifichi nessun altro incidente spiacevole”. “I passeggeri sono la nostra prima priorità.”

I passeggeri rimasti a terra si sono lamentati della mancanza di una comunicazione chiara da parte delle autorità. Un passeggero ha detto ad una rete televisiva locale: “Ci sono circa 800 persone bloccate qui ma non c’è nessuna persona responsabile che possa parlare con noi. Stiamo qui senza meta”.

Dopo la sospensione iniziale, le autorità hanno spostato tutte le operazioni sugli altri due terminal dell’aeroporto che operano anche voli internazionali. IndiGo Airlines, una compagnia che controlla il 60% del mercato aereo nazionale indiano, secondo gli analisti commerciali, ha cancellato i voli inizialmente previsti in partenza dal terminal.

Crisi in Medio Oriente: gli Stati Uniti e altri 17 paesi chiedono ad Hamas di rilasciare gli ostaggi

READ Crisi in Medio Oriente: gli Stati Uniti e altri 17 paesi chiedono ad Hamas di rilasciare gli ostaggi

Atul Garg, direttore dei vigili del fuoco di Delhi, ha affermato che l’operazione di salvataggio è stata effettuata dai funzionari della sicurezza antincendio per un periodo di tre ore. L’incidente è avvenuto quando parti di Nuova Delhi erano sommerse dall’acqua fino alle ginocchia a causa dei venti monsonici, dell’arresto del traffico e del crollo delle linee elettriche.

Ci sono state a lungo critiche riguardo alla scarsa manutenzione del paese Mancanza di controllo degli appaltatori sui grandi progetti di costruzione. L’India ha assistito a un enorme boom delle infrastrutture per soddisfare la crescente domanda di trasporti.

Storie per tenerti informato

“Il rapido sviluppo delle infrastrutture negli ultimi anni è stato di scarsa qualità, non monitorato e mantenuto, e ha comportato la corruzione”, ha affermato Anoop Kumar Srivastava, ex consigliere della National Disaster Management Authority che ora lavora come consulente indipendente ponte, tunnel o diga”.