Il Dalai Lama arriva a New York in viaggio per ricevere cure mediche

Il Dalai Lama, il leader spirituale in esilio del buddismo tibetano, è arrivato a New York domenica prima di ricevere cure mediche per il suo ginocchio, ed è stato accolto da centinaia di sostenitori esultanti.

L’88enne ha salutato dal finestrino aperto di una limousine mentre si avvicinava al suo hotel a Manhattan. Si avviò lentamente verso l’ingresso, sostenuto dai suoi assistenti.

Il Dalai Lama fuggì in India nel 1959 dopo una fallita rivolta contro il dominio cinese in Tibet.







Il premio Nobel per la pace soffre da anni di problemi di salute.

Alcuni sostenitori sono arrivati ​​con ore di anticipo per assicurarsi di poter vedere un uomo fare il suo primo viaggio negli Stati Uniti dal 2017.

“Sapevo che dovevo venire qui per questa opportunità irripetibile. Penso che valga sicuramente la pena aspettare fuori le ultime quattro o cinque ore”, ha detto Tenzin Konkei.







“C’è un forte senso di comunità quando sei qui, e tutti si passano il pane… Oltre a ricevere benedizioni dal vedere Sua Santità, stiamo anche rafforzando i nostri legami tibetani qui all’estero”, ha aggiunto.

Non è chiaro se il Dalai Lama, che Pechino considera un pericoloso separatista, incontrerà qualche funzionario americano durante il suo viaggio. Dice che non cerca l’indipendenza del Tibet.

I sostenitori, molti dei quali indossavano abaya colorati, hanno ballato per le strade fuori dall’hotel.

“Auguriamo al Dalai Lama una lunga vita. Speriamo davvero che il Dalai Lama visiti la Cina per dire ‘ciao, ciao’ alla comunità tibetana”, ha detto Byamba Soren, che ha lasciato la Virginia alle 3 del mattino per recarsi a New York.

La settimana scorsa un gruppo di parlamentari statunitensi si è incontrato con il Dalai Lama in India e ha dichiarato che non permetteranno alla Cina di influenzare la scelta del suo successore.

Vogliono spingere Pechino a riprendere i colloqui con i leader tibetani, che sono in fase di stallo dal 2010.