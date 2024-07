Il debuttante del campionato PGA Hayden Springer segna 59 punti con un finale emozionante nel primo round del campionato John Deere

Hayden Springer ha sparato Il 14sì Punteggio inferiore a 60 nella storia del PGA Tour Giovedì, nella gara di apertura della John Deere Classic.

Springer ha segnato da 55 yard sulla 17a buca par-5.sì Ha poi totalizzato un putt corto di 12 piedi e 8 pollici sulla buca finale per un 59 sotto il par al TPC Deere Run.

“Mi sento bene”, ha detto dopo il suo turno Springer, che non ha mai segnato meno di 61 punti, “non lo so, non riesco a trovare le parole per esprimere quanto bene posso farlo questa è una delle cose rare nel golf, quindi è una cosa grandiosa.” “Avere questa opportunità e realizzarla è davvero speciale.”

È la seconda volta che raggiunge quota 59 in tre settimane di tour Cameron Young ha stabilito questo record Nel terzo turno del Campionato Viaggiatori. È anche la seconda volta che raggiunge quota 59 nella storia del torneo, dopo che Paul Goydos lo aveva raggiunto per la prima volta nel 2010.

Né Young (9°) né Goydos (secondo classificato) sono riusciti a vincere le loro gare. Springer attualmente occupa la testa della classifica generale, quattro colpi dietro all’inglese Harry Hall.

Jim Furyk è il detentore del record del tour con 58 punti nel round finale del Travellers Championship 2016. Furyk è anche tra i 13 giocatori a segnare 59 punti. Non ha vinto nessuno dei due eventi. Nessun giocatore ha mai ottenuto più di 60 punti nel tour e li ha vinti solo cinque volte, l’ultima delle quali con Brandt Snedeker nel Wyndham Championship 2018.

Supportato dai ricordi della sua defunta figliaSpringer ha guadagnato la sua prima tessera turistica a dicembre alla Q-School. È entrato questa settimana a Silvis, Illinois, al 127° posto nella lista dei punti FedExCup, dopo aver appena concluso una serie di sei round infruttuosi.

Frustrato dalla sua mancanza di successo, Springer ha detto di essersi riunito con il suo allenatore d’infanzia, Rosie Bartlett, il direttore dell’istruzione al Trophy (Texas) Club.

“Mi ha allenato da quando avevo 6 anni”, ha detto Springer. “Quindi mi sono preso una piccola pausa per alcuni anni e poi negli ultimi sei tornei prima della scorsa settimana, ho sentito come se avessi bisogno di fare qualcosa, quindi lei è stata in grado di aiutarmi.”

Subito. Springer si è classificato decimo al Rocket Mortgage Classic della scorsa settimana. E ora questo.

Springer ha iniziato a segnare giovedì con un putt dell’aquila di 13 piedi sulla seconda buca par-5, seguito poi da quattro putt consecutivi. Ha aggiunto altri due putt sulle buche n. 8 e 9 per segnare 27 sotto il par.

Dopo cinque par consecutivi all’inizio degli ultimi nove, Springer ne ha segnato uno alla quindicesima buca prima del suo drammatico finale.

“È speciale, mi sento felice quando sono qui e gioco una bella partita a golf”, ha detto.

“Domani è un nuovo giorno. Non so cosa succederà. Prova a fare la stessa cosa che faccio quasi ogni giorno, segui la stessa routine, lo stesso processo e poi vai da lì.”