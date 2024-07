Il decollo dell’Atlas 5 è previsto martedì da Cape Canaveral trasportando un carico utile segreto

La navicella spaziale Starliner è decollata dal Launch Complex 41 di Cape Canaveral. La navicella spaziale Starliner è decollata da Cape Canaveral, in Florida, mentre gli spettatori osservavano dal complesso turistico.

Martedì mattina sulla Space Coast arriverà uno spettacolo raro. Il razzo Atlas V alto 196 piedi decollerà dalla rampa di lancio Missione segreta delle forze spaziali.

Quest’anno c’è stato solo un altro lancio di un razzo Atlas V ed è stato per un test di volo con equipaggio del Boeing Starliner.

Il razzo Atlas V della United Launch Alliance è previsto per il decollo alle 6:45 EDT di martedì 30 luglio e trasporterà la missione USSF-51 della US Space Force dal Launch Complex 41, che si trova a sud del Kennedy Space Center.

A partire da venerdì mattina, si prevedeva che le condizioni meteorologiche fossero favorevoli per il lancio di martedì, con solo il 20% di possibilità che le condizioni impedissero il lancio.

Una volta effettuato il lancio, i cinque motori a propellente solido del razzo, montati attorno al nucleo del razzo, inizialmente aiuteranno a spingerlo fuori dalla rampa di lancio e nel suo percorso. Questa potenza extra rende il display luminoso.

Durante i suoi ultimi voli prima del pensionamento, questo potente razzo compie la sua ultima missione per trasportare un carico utile per la sicurezza nazionale. Segnando il 58esimo lancio di un razzo Atlas 5 per scopi di sicurezza nazionale, la missione USSF-51 trasporterà un carico utile top-secret per il Comando dei sistemi della forza spaziale statunitense. Poiché la missione riguarda la sicurezza nazionale, non ci sono dettagli sul carico utile o sulla destinazione.

Tuttavia, l’USSF-51 segna la centesima missione per la quale United Launch Alliance ha fornito servizi di lancio per tutta la sua flotta di razzi, un numero destinato a crescere una volta che la compagnia inizierà a lanciare il suo razzo Vulcan. Il razzo Vulcan sostituirà sia l’Atlas V che il Delta IV, ora in pensione.

Atlas V ha ricevuto una toppa di missione adatta per una missione importante

In linea con la tradizione di utilizzare animali come mascotte per queste missioni top-secret, questa toppa mostra il contorno blu di un cavallo dietro un razzo Atlas V. Il design è ambientato su uno sfondo stellato.

Il disegno appare sulle protezioni del carico utile – che proteggono e coprono il carico utile sulla parte superiore del razzo – e sulla toppa della missione.

Brooke Edwards è una giornalista spaziale per Florida Today. Chiamala bed@floridatoday.com Oppure su X: @Brooke delle Stelle.