Il delta si sta ancora sciogliendo e potrebbe continuare per tutta la settimana

Cattive notizie per i passeggeri: Delta Air Lines ha cancellato centinaia di voli martedì mattina presto, a causa dei problemi causati dagli incidenti della scorsa settimana. Interruzione tecnologica globale Il crollo è continuato il quinto giorno. E notizie ancora peggiori: il crollo della Delta probabilmente continuerà fino alla fine della settimana.

Alle 8:30 ET, la compagnia aerea con sede ad Atlanta aveva cancellato 420 voli e Endeavour Air, la compagnia aerea regionale che alimenta il suo sistema con il marchio Delta Connection, aveva cancellato altri 18 voli. Le cancellazioni arrivano dopo più di Lunedì sono stati cancellati 1.250 voliE 4.500 voli dal venerdì alla domenica tra Delta e Delta Continental.

FlightAware ha elencato più di 400 voli Delta e Delta Connection come in ritardo. Secondo FlightAware, i voli cancellati dalle due compagnie rappresentano quasi il 70% di tutti i voli interni, da o verso gli Stati Uniti cancellati lunedì. Nessun’altra compagnia aerea statunitense ha cancellato un decimo di questo numero di voli.

Questi problemi hanno spinto il ministro dei trasporti Pete Buttigieg ad annunciare che il Dipartimento dei trasporti avrebbe avviato un’indagine per garantire che Delta rispettasse la legge e trattasse i passeggeri in modo equo. I passeggeri con reclami sono stati invitati a contattare il Ministero dei Trasporti.

“Anche se dovresti prima provare a risolvere i problemi direttamente con la compagnia aerea, vogliamo sentire i passeggeri che credono che Delta non abbia rispettato i requisiti di protezione dei passeggeri del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti durante le recenti interruzioni di viaggio”, ha scritto in un tweet. “Noi seguiremo.”

Delta non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sull’indagine del Dipartimento dei trasporti.

I problemi sono stati causati da un aggiornamento software rilasciato giovedì sera tardi da La società di sicurezza informatica CrowdStrike Ciò ha causato l’arresto anomalo del software Windows. L’effetto a catena ha causato problemi in tutto il settore aeronautico globale lo scorso venerdì.

Sebbene la maggior parte delle compagnie aeree sia riuscita a riprendersi e a riprendere le normali operazioni entro la fine della settimana, Delta non è stata in grado di fare ammenda Problemi con il sistema di tracciamento dell’equipaggioCiò le ha impedito di trovare i piloti e gli assistenti di volo necessari per far volare i suoi aerei.

Raoul Samant, responsabile delle informazioni della compagnia, ha avvertito lunedì in una lettera ai dipendenti Delta che i problemi continueranno almeno per diversi giorni.

“Siamo ottimisti sul fatto che saremo in grado di portarlo a termine. Ci saranno alcune cose che Ed ha detto che faremo oggi e domani per arrivare a una situazione migliore entro la fine della settimana”, ha detto Samant nel suo videomessaggio a L’amministratore delegato Ed Bastian. Ha detto che il personale IT stava lavorando “duro” e “24 ore su 24” per risolvere il problema.

I passeggeri e l’equipaggio sono frustrati



Questi problemi hanno lasciato decine di migliaia di passeggeri Delta frustrati bloccati e impossibilitati a tornare a casa. Molti di loro hanno prenotato altri voli che poi sono stati cancellati. La carenza di camere d’albergo ha costretto molti a dormire negli aeroporti e ad aspettare ore al telefono cercando di chiamare Delta nel tentativo spesso inutile di trovare un volo.

I membri dell’equipaggio Delta stanno vivendo frustrazioni simili. Molti di loro sono rimasti bloccati in aeroporti lontani dalle loro basi e case e non sono riusciti a imbarcarsi sui voli perché Delta non è stata in grado di localizzare i membri dell’equipaggio e di caricarli sugli aerei. Alcuni membri dell’equipaggio Delta non riescono inoltre a ottenere camere d’albergo e dormono negli aeroporti. Il personale aeroportuale ha a che fare con clienti arrabbiati e frustrati che non capiscono perché i loro voli vengono cancellati mentre i membri dell’equipaggio sono disponibili.

Questa settimana, la Delta è rimasta all’oscuro di dove si trovassero i membri dell’equipaggio. I membri dell’equipaggio che hanno effettuato l’accesso al sistema informatico della compagnia per effettuare il check-in per i voli hanno ricevuto messaggi e domande che includevano: “Inserisci di seguito il codice dell’aeroporto più vicino a te” e “Qual è la tua condizione attuale?” e “Descrivi la tua posizione attuale”.

Una persona che ha familiarità con le operazioni della compagnia aerea ha permesso alla CNN di vedere gli screenshot delle linee guida. Delta ha rifiutato di commentare le domande rivolte agli equipaggi.

Per aiutare a risolvere i problemi del personale, Delta offre ai membri dell’equipaggio una retribuzione aggiuntiva, nonché ulteriori garanzie che potranno tornare a casa alla fine del loro turno di servizio, secondo gli screenshot visti dalla CNN. La retribuzione aggiuntiva e le garanzie saranno in vigore fino a venerdì, un altro segno che la questione occupazionale potrebbe non essere risolta per molti altri giorni. Delta ha inoltre rifiutato di commentare queste offerte ai membri dell’equipaggio.

I costi ammontano a 163 milioni di dollari e sono in aumento



Il crollo del servizio costerà a Delta, sia in termini di reputazione che in termini finanziari. Secondo le stime di Savanthi Seth, analista aeronautico di Raymond James, il crollo è già costato lunedì alla compagnia aerea più redditizia degli Stati Uniti circa 163 milioni di dollari.

Questa stima deriva dalla perdita di entrate e probabilmente aumenterà una volta aggiunti ulteriori salari dei dipendenti e compensi ai clienti. Sebbene i problemi riscontrati martedì e nel resto della settimana non siano così gravi come quelli degli ultimi quattro giorni, ulteriori cancellazioni di voli si aggiungerebbero a queste perdite.

Delta è orgogliosa delle sue prestazioni puntuali e del servizio clienti. All’inizio di questo mese, nel suo rapporto sugli utili si vantava di avere il miglior fattore di completamento e prestazioni di puntualità del settore, con una durata di 39 giorni senza cancellazioni, e il marchio era esemplare. Questo crollo sta arrecando danni a quella reputazione che richiederanno del tempo per essere riparati.

Dopo un simile crollo del servizio presso Southwest Airlines durante il periodo di viaggio delle vacanze di fine anno nel 2022, la compagnia aerea ha cancellato quasi 17.000 voli, ovvero quasi la metà del suo programma, lasciando a terra più di 2 milioni di passeggeri in un periodo di 10 mesi. Ciò è costato circa 1,2 miliardi di dollari tra il 2015 e il 2017. Il quarto trimestre di quell’anno E il I primi due mesi del 2023. Inoltre Compensazione del clienteHo incontrato la compagnia aerea Costi di manodopera aggiuntivi L’azienda ha subito perdite di ricavi che sono continuate fino a febbraio. Anche il Ministero dei Trasporti ha comminato una multa di 140 milioni di dollari.

Questo problema potrebbe far sì che Delta perda alcune prenotazioni future da parte di clienti frustrati. Lo scorso fine settimana è stato il periodo di viaggi più trafficato dell’estate con il 90% dei posti riservati. Ciò ha reso difficile per Delta trovare altri voli per i clienti i cui voli sono stati cancellati. Anche se la Delta funzionasse normalmente, ci vorrebbero giorni per accogliere tutti i suoi passeggeri arrabbiati e bloccati.

File e file e file di bagagli



Ci vorranno ancora diversi giorni prima che questi passeggeri vengano restituiti al loro bagaglio registrato.

Anche United Airlines è stata duramente colpita dal problema informatico, con oltre 1.000 voli cancellati, anche se lunedì è tornata a operazioni quasi normali con solo 69 voli cancellati per le sue operazioni principali. In una nota ai dipendenti, il CEO Scott Kirby ha affermato che i 26.000 computer interessati dal problema sono stati tutti riparati e che le operazioni aziendali sono state normali nelle ultime 24 ore. Ha detto che alcuni passeggeri non hanno ancora restituito i bagagli e che United sta utilizzando FedEx per consegnare i bagagli ad alcuni di loro.

All’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, quartier generale di Delta e hub più grande, migliaia di bagagli sono allineati ai piani di ritiro bagagli. Le valigie sono arrivate nell’aeroporto più trafficato del mondo, ma a causa di ritardi e cancellazioni di voli i loro proprietari non erano ancora arrivati ​​o erano arrivati ​​su un aereo diverso.

I dipendenti Delta provenienti da vari dipartimenti e ruoli della compagnia stavano integrando gli sforzi per aiutare i passeggeri in arrivo a Hartsfield a trovare i loro bagagli.

Arthur Ginolfi, che si è recato ad Atlanta per partecipare alla conferenza della World Travel Association dopo due viaggi all’aeroporto di Filadelfia nel fine settimana, è stato uno di quelli che ha ritirato una borsa arrivata con un volo diverso dal suo.

“Questa è la peggiore esperienza che abbia mai avuto in 35 anni di viaggi d’affari”, ha detto. “C’erano code inaccettabili e la gente era frustrata. Ho visto e sentito molte storie tristi”.

Ha detto che crede che Delta debba offrire un risarcimento maggiore di quello ricevuto finora dalla compagnia aerea.

“Ho dovuto pagare il parcheggio per 12 ore, pagare il cibo, pagare i pedaggi”, ha detto. “Mi merito più vantaggi di una carta regalo da $ 24.”

Questa storia è stata aggiornata con contesto e sviluppi aggiuntivi.