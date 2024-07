Il discorso del re: Keir Starmer cerca di trasformare le promesse in realtà

Quando c’è un cambiamento nel governo, c’è un cambiamento sorprendente nei titoli di lavoro.

Anche se il vincitore delle elezioni non è una grande sorpresa, e anche per quelli di noi che trascorrono la carriera monitorando e esaminando queste persone, può comunque intrappolarti.

All’improvviso, la persona che risponde alla domanda sul “Primo Ministro” è un uomo diverso rispetto all’inizio di questo mese.

Il leader dell’opposizione Rishi Sunak continua a opporsi al Primo Ministro, ma non è più Primo Ministro.

Si tratta di un nuovo governo che sta cercando di sfruttare tre momenti decisivi nelle sue prime due settimane in carica per consolidare la propria posizione di potere nella mente degli elettori – e scrollarsi di dosso questa novità come una squadra di persone che sono state a lungo all’opposizione. ora gestisce il posto.

C’è stato il vertice della NATO a Washington la settimana scorsa, la Comunità politica europea si è riunita giovedì al Blenheim Palace nell’Oxfordshire, e poi c’è il discorso del Re oggi.

Sono tutti eventi in cui celebrazioni e immagini vivide aggiungono brio a promesse politiche più semplici.

Molto utile a qualsiasi governo in qualsiasi momento: organizzare e sistemare le funzioni di potere che sono state negate ai partiti di opposizione.

In termini puramente numerici, il numero di nuove leggi previste per l’apertura del Parlamento oggi è molto elevato – più alto, secondo i laburisti, di quello che Tony Blair riuscì ad approvare nello stesso momento nel 1997.

Vale la pena notare che i piani e i risultati ottenuti dal governo non sono la stessa cosa.

Le idee per nuove leggi potrebbero bloccarsi, andare fuori strada o dover essere modificate, e il governo potrebbe esaurire il tempo o l’entusiasmo per perseguirle. READ Disordini: dodici feriti a bordo del volo Doha-Dublino

E succedono cose, cose che accadono in continuazione, che catturano l’agenda, l’attenzione e la lista d’attesa dei ministri.

Ma ricordiamoci che questo governo ha una maggioranza enorme.

Le ribellioni e il rumore dovrebbero essere molto forti per causare problemi reali a Sir Keir Starmer, e anche se non c’è dubbio che col tempo ci sarà un gruppo scomodo in panchina, la maggior parte di loro probabilmente sarà leale prima di loro (forse ) arrabbiarsi.

Per il primo ministro di oggi, l’obiettivo è trasmettere un senso di energia e urgenza, ma non sorprese.

Cercherà di convincervi che sta trasformando le sue promesse elettorali in realtà, o almeno sta iniziando il processo per farlo.

Vuole dare l’impressione che il partito abbia lavorato duro all’opposizione per essere pronto per il governo – e la portata di queste idee rende chiaro che non sono state messe insieme nelle ultime due settimane.

Il partito laburista vuole sfruttare al massimo il periodo della luna di miele, che sanno potrebbe essere di breve durata.

Hanno sfruttato con successo la parola più potente – “cambiamento” – nella campagna elettorale.