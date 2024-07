Il DLC “Kick Ass” di GTA 5 è stato cancellato perché GTA Online era “una mucca da mungere”, afferma l’ex sviluppatore Rockstar

Un ex sviluppatore Rockstar ha detto che la società ha cancellato il DLC standalone per Grand Theft Auto 5 perché GTA Online è emerso come una “mucca da mungere” poco dopo il suo lancio.

Joe Rubino, artista fotografo senior e direttore della fotografia virtuale che ha lavorato presso l’ufficio Rockstar di New York dal 2010 al 2016, ha parlato con Canale YouTube di SanInPlay Sul perché la tanto chiacchierata storia di GTA 5 è caduta dopo l’uscita di GTA 5 nel settembre 2013.

“Gran parte del team si è messo subito al lavoro su Red Dead Redemption 2, e io ho intrapreso quest’altro progetto che era un DLC autonomo per GTA che non è mai stato pubblicato ed è stato fantastico”, ha rivelato Rubino.

“Questa era la cosa che mi interessava. Ero uno dei principali montatori, artisti visivi e addetti al palco. Abbiamo diviso le nostre squadre in due squadre, sono rimasto in GTA Online e poi in questo DLC, che Steven Ogg ha aggiunto al gioco. [the actor who played Trevor Philips] È stata una parte molto importante.

“Poi alcuni membri del team sono intervenuti e sono passati subito a RDR2, e poi l’abbiamo semplicemente fatto [flipped motion]Perché quando quel gioco è stato ritardato, abbiamo speso un sacco di soldi… ma credo che molte di quelle cose siano poi apparse nelle versioni successive di GTA Online. Quindi non è che abbiano sprecato quei soldi.

“È stato davvero fantastico. Ma quando è uscito GTA Online, è stato un vero successo e la gente lo ha amato così tanto che era difficile sostenere che un DLC autonomo avrebbe potuto superarlo. Penso che, guardando indietro, probabilmente potresti farlo fare entrambe le cose. Ma quella è stata una decisione d’affari che hanno preso, ero un po’ turbato per questo.

“Questo era in realtà uno dei motivi per cui ero arrabbiato in quel momento. Perché stavo dicendo a me stesso: ‘Ragazzi, cos’è questa sciocchezza? Questa sciocchezza è grandiosa. Andiamo avanti. Mettiamo fine a queste sciocchezze.'”

IGN ha chiesto a Rockstar un commento.

Nel corso degli anni, i fan hanno ricevuto piccole informazioni sui leggendari contenuti della storia di GTA 5. Infatti, Stephen Ogg ha parlato di questo contenuto e di cosa avrebbe incluso. “Trevor era sotto copertura, lavorava con il governo federale”, ha detto Ogg. “Abbiamo girato parte di quel contenuto con Trevor James Bond, dove è ancora un po’ in cattive condizioni, ma sta facendo del suo meglio. Poi il contenuto. è scomparso e nessuno se n’è mai accorto.”

Gli esperti di data mining di GTA hanno anche scoperto un riferimento a Trevor con un jetpack, suggerendo che la modalità storia del DLC sia stata riutilizzata in GTA Online, afferma Rubino. Nel 2018, Rockstar lo ha finalmente rivelato Missioni del colpo dell’apocalisse in GTA Online Insieme al Thruster, c’è un jetpack che rimane ancora oggi un’esclusiva della modalità multiplayer.

Rockstar si sta ora concentrando sulla preparazione di GTA 6 per il rilascio nell’autunno 2025. Ci sono una serie di domande che i fan si pongono sui piani di Rockstar, incluso se GTA 6, a differenza di GTA 5, riceverà un DLC della storia. E cosa accadrà all’attuale versione di GTA Online quando GTA 6 introdurrà inevitabilmente la propria versione?

Nel frattempo, nella stessa intervista, Rubino ha discusso della crisi ben documentata e segreta che i dipendenti Rockstar hanno dovuto sopportare mentre lavoravano su GTA 5 e Red Dead Redemption 2. “Probabilmente siamo a metà strada [the GTA5 story DLC]”Siamo senza affari”, ha detto. “All’epoca stavo lavorando anche su GTA Online e su RDR2. Lavoravamo tutti. Lavoravamo molto, amico. Per sei o sette anni, ho lavorato quasi 365 giorni all’anno con il nostro team. “

Per anni, Rockstar ha guadagnato notorietà nel settore dei videogiochi per la sua spietatezza nel realizzare giochi Grand Theft Auto e Red Dead. Tuttavia, dopo l’uscita di Red Dead Redemption 2 nel 2018 e Storie scioccanti sul costo umano della sua evoluzioneI resoconti dei media hanno indicato che sono state apportate modifiche alla cultura aziendale per evitare che la stessa cosa accadesse durante lo sviluppo di GTA 6.

Wesley è il redattore delle notizie del Regno Unito di IGN. Puoi seguirlo su Twitter all’indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a wesley_yinpoole@ign.com o in via confidenziale a wyp100@proton.me.