Il DLC Mortal Kombat 1 Khaos Reigns Story in arrivo a settembre, rivelando nuovi combattenti e animali ospiti

La tanto attesa espansione di Mortal Kombat 1, chiamata Khaos Reigns, è stata rivelata. L’espansione riprende gli eventi della campagna narrativa e si concentra sull’invasione di Titan Havik da una realtà alternativa, che cerca di devastare tutte le linee temporali.

La storia cinematografica dell’espansione introduce nuovi personaggi giocabili, Noob Saibot, Sektor e Cyrax. Questi tre personaggi costituiscono metà del Kombat Pack 2 e saranno disponibili quando il DLC verrà lanciato il 24 settembre.

In linea con la tradizione dei giochi precedenti, la seconda metà del Kombat Pack 2 presenta combattenti ospiti di vari film. urlandoVolto fantasma di Distruttore 2Il T-1000 e Conan il Barbaro sono in arrivo, ma non c’è una finestra temporale di rilascio per il loro arrivo. Kombat Pack 2 è incluso in Khaos Reigns e non può essere acquistato come pacchetto personaggi autonomo.

Animalities ritorna come aggiornamento gratuito dei contenuti al rilascio di Khaos Reigns. Queste mosse brutali sono state introdotte per la prima volta in Mortal Kombat 3, dove i combattenti si trasformano in animali per fare a pezzi gli avversari. Il trailer rivela che Mileena può trasformarsi in un terrificante scarafaggio gigante, ad esempio, e un comunicato stampa menziona che ogni combattente giocabile avrà un’Animalità (che includerà i combattenti ospiti nati nel film per un’idea interessante).

Per quanto riguarda i contenuti gratuiti, oggi i possessori del gioco riceveranno la skin MK95 Scorpion disegnata in modo simile al suo aspetto nel film Mortal Kombat del 1995.

Khaos Reigns verrà lanciato digitalmente il 24 settembre per tutte le piattaforme su cui è disponibile MK1. Sarà disponibile per $ 49,99 su tutte le piattaforme tranne Switch, dove costerà $ 39,99. Puoi leggere la nostra recensione del gioco base qui.