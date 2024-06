Il DNA dei resti di mammut rivela la storia degli ultimi abitanti sopravvissuti

Un piccolo gruppo di mammut lanosi rimase intrappolato sull’isola di Wrangel circa 10.000 anni fa, quando l’innalzamento del livello del mare separò l’isola dalla terraferma siberiana. Popolazioni di animali piccole e isolate portano a consanguineità e difetti genetici, e per molto tempo si è pensato che il mammut dell’isola di Wrangel alla fine abbia ceduto a questo problema circa 4.000 anni fa.

Ma in un articolo pubblicato giovedì sulla rivista Cell, i ricercatori hanno confrontato 50.000 anni di genomi di mammut selvatici e mammut isolati sull’isola di Wrangel e hanno scoperto che non è così. Ciò che gli autori della ricerca hanno scoperto non solo mette alla prova la nostra comprensione di questo gruppo isolato di mammut e dell’evoluzione delle piccole popolazioni, ma ha anche importanti implicazioni per gli sforzi di conservazione odierni.

Grave collo di bottiglia

È il culmine di anni di sequenziamento genetico da parte dei membri del team internazionale dietro questo nuovo articolo. Hanno studiato 21 genomi di mammut, 13 dei quali sono stati recentemente sequenziati dall’autrice principale Marianne DeHasek; Altri sono stati sequenziati anni fa dai coautori Patricia Petchnerova, Fotini Canellidou e Heloise Müller. I genomi sono stati ottenuti da mammut lanosi siberiani (Mamuthus primigeneus), sia dal continente che dall’isola prima e dopo il suo isolamento. Il genoma più antico proveniva da una femmina di mammut siberiano, morta circa 52.300 anni fa. I più giovani erano mammut maschi dell’isola di Wrangel che morirono nello stesso momento in cui morì l’ultimo di questi mammut (uno morì solo 4.333 anni fa).

È un periodo di tempo straordinario e rivelatore: il campione includeva mammut provenienti da una popolazione che all’inizio era numerosa e geneticamente sana, poi passò attraverso l’isolamento e alla fine si estinse.

Il team ha osservato nel loro articolo che i mammut hanno vissuto un “periodo climaticamente turbolento”, in particolare durante un periodo di rapido riscaldamento chiamato Lega Interscolastica Bowling-Allerud (circa 14.700-12.900 anni fa) – un periodo che altri hanno suggerito potrebbe aver portato all’estinzione del mammut lanoso locale. Tuttavia, i genomi dei mammut studiati durante questo periodo di tempo non indicano che il riscaldamento globale abbia avuto effetti dannosi.

Gli effetti dannosi non si sono manifestati finché la popolazione di quell’isola non è stata isolata – e in modo radicale.

Le simulazioni del team indicano che il numero totale di mammut sull’isola di Wrangel era inferiore a 10 individui. Ciò rappresenta un grave collo di bottiglia per la popolazione. Ciò è stato osservato geneticamente dall’aumento dei casi di omozigosità all’interno del genoma, che si verifica quando entrambi i genitori contribuiscono con cromosomi quasi identici, entrambi derivati ​​da un antenato recente. L’omozigosi all’interno dei mammut isolati sull’isola di Wrangel era quattro volte maggiore rispetto a prima dell’innalzamento del livello del mare.

Nonostante questo numero pericolosamente piccolo di mammut, si ripresero. La dimensione della popolazione, così come il livello di consanguineità e di diversità genetica, rimasero stabili per i successivi 6.000 anni fino alla loro estinzione. In contrasto con il collo di bottiglia iniziale della popolazione, le firme genomiche nel tempo sembrano indicare che la consanguineità alla fine si è spostata su coppie di parenti più distanti, indicando una popolazione di mammut più ampia o un cambiamento nel comportamento.

Le loro simulazioni indicano che entro 20 generazioni la dimensione della popolazione sarebbe aumentata fino a circa 200-300 mammut. Ciò è coerente con la diminuzione più lenta dell’eterozigosità riscontrata nel genoma.

Effetti negativi a lungo termine

Il mammut dell’isola di Wrangel potrebbe essere sopravvissuto contro ogni previsione e i difetti genetici dannosi potrebbero non aver causato la sua estinzione, ma la ricerca suggerisce che la sua storia è complessa.

in giro 7.608 Oggi, l’isola di Wrangel è di 1,2 chilometri quadrati, leggermente più grande di Creta, e avrebbe fornito una discreta quantità di spazio e risorse, anche se questi animali erano enormi. Ad esempio, per 6.000 anni dopo il loro isolamento, questi animali soffrirono di depressione da consanguineità, che si riferisce all’aumento della mortalità a causa della consanguineità e dei conseguenti svantaggi.

Questa consanguineità ha anche promosso l’eliminazione delle mutazioni deleterie. Ciò può sembrare una buona cosa – e probabilmente lo è – ma di solito accade perché gli individui che portano due copie di mutazioni dannose muoiono o non riescono a riprodursi. Quindi è positivo solo se la popolazione sopravvive.

I risultati del team mostrano che eliminare le mutazioni genetiche può essere un lungo processo evolutivo. “L’eliminazione delle mutazioni deleterie per oltre 6.000 anni indica essenzialmente effetti negativi a lungo termine causati da queste mutazioni molto deleterie”, ha spiegato all’Ars l’autrice principale Marian DeHasek, una paleogenetista che ha completato il suo dottorato di ricerca presso il Centro di Paleogenetica La popolazione dell’isola persistette per così tanto tempo, questo suggerisce che la popolazione soffrì degli effetti negativi di queste mutazioni fino a quando non si estinse.”