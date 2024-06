Il draftee dei Lakers Brony James ora può fare la storia con papà LeBron

LeBron “Brony” James Jr. sta portando il suo talento a Los Angeles, dove la storia lo attende insieme a suo padre.

James, figlio della superstar dell’NBA LeBron James, è stato scelto dai Lakers di suo padre con la 55a scelta assoluta nel Draft NBA 2024 giovedì dopo essere stato annullato dal draft al primo turno. Se la coppia scenderà in campo, sarà la prima volta nella storia della NBA che padre e figlio giocheranno insieme.

La guardia alta 6 piedi e 2 della University of Southern California è stata uno dei principali punti di discussione prima del progetto. Anche se gran parte dell’hype deriva dal suo cognome, il suo gioco si è sviluppato costantemente nel corso degli anni per prepararlo a questo momento.

Kristen Peek, analista di Yahoo Sports NBA Draft, prevede che James verrà scelto con la 55esima scelta assoluta dai Los Angeles Lakers.

“James è ben lungi dall’essere un prodotto finito, ma ha dimostrato di appartenere a questa classe come potenziale candidato alla mietitrebbia, dove ha tirato bene la palla e ha mostrato un’ottima abilità nel segnare in corsia con il suo floater,” ha scritto Peek nel suo messaggio più articolo recente. bozza finta.

Nonostante condividesse i geni con uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi, gli esperti non erano entusiasti del fatto che James entrasse nel draft nel 2003, quando suo padre fu selezionato al numero 1 in assoluto. C’è una ragione per questo. La deludente stagione da matricola di James alla USC. La guardia ha segnato una media di 4,8 punti, 2,8 rimbalzi e 2,1 assist a partita, tirando poco meno del 40%. I Trojan non andavano d’accordo con la squadra, ed è chiaro che la prima e unica stagione di James al college non è andata come previsto.

Il 25 luglio, James è crollato a causa di un infarto durante gli allenamenti di basket della USC. È stato ricoverato in ospedale ed è rimasto stabile prima di essere dimesso tre giorni dopo. Un problema di salute ha fermato quello che avrebbe dovuto essere un inizio per la sua stagione universitaria. Non ha potuto allenarsi fino alla fine di novembre prima di giocare la sua prima partita al college a dicembre.

James ha mostrato potenziale tutto l’anno. Una delle sue migliori partite è arrivata all’inizio della stagione quando ha segnato 15 punti contro l’Oregon State.

La matricola ha segnato in doppia cifra solo tre volte. Per ogni elettrizzante schiacciata in contropiede che ha ricordato ai fan e agli scout il suo pedigree nel basket, è arrivato un tiro da grattacapo o una decisione in campo che mette in dubbio la legittimità di James come potenziale candidato NBA.

“Se si chiama Joe Thomas non parleremo di lui” Un dirigente della NBA ha detto al New York Post. “La piccola guardia combo non si svilupperà ancora e ha una buona sensazione su come giocare. Un grande giocatore di bocce, tiratore a segno, un atleta forte e verticale e non solo un difensore decente.

Nonostante la riluttanza di molti scout e dirigenti, la storia mostra che i figli dei giocatori NBA spesso superano il loro posizionamento nel draft.

“Non vuoi classificarlo in alto a causa di suo padre, quindi potresti retrocedere”, ha detto a Tom Haberstraw di Yahoo Sports un anonimo GM della Eastern Conference.

Haberstroke ha notato una tendenza in giocatori come la guardia dei Knicks Jalen Brunson che aveva un padre nella lega e che a volte diventavano giocatori di calibro All-Star.

“Mentre parliamo della candidatura di Broney, vale la pena sottolineare che il successo di giocatori di seconda generazione come Brunson non è un’eccezione; è la regola. Jalen Brunson (33esimo nel 2018; figlio di Rick), Domantas Sabonis (11esimo nel 2016 , figlio di Arvidas) e Stephen Curry (7° assoluto nel 2009; figlio di Dell) – per non parlare di perenni All-Stars come Kobe Bryant (13° nel 1996; figlio di Joe “Jellybean” Bryant) (11° nel 2011) e Devin Booker (13° nel 2015); il figlio di Melvin) non erano nemmeno tra le prime 10 scelte.”

Il processo di pre-draft di Brony James conteneva alcuni messaggi contrastanti

Molti credevano che James sarebbe stato arruolato poiché suo padre aveva detto a The Athletic nel 2022 che voleva giocare con suo figlio prima di ritirarsi.

“Il mio ultimo anno lo giocherò con mio figlio”, disse LeBron all’epoca. “Ovunque sia Brony, io sarò lì. Farò di tutto per giocare con mio figlio per un anno. Non era una questione di soldi in quel momento.

LeBron ha raddoppiato i suoi commenti. Il 39enne è “allontanato dall’idea di giocare con Brony”, dice l’agente di Brony James, Rich Ball.

“Se lo fa, lo fa, ma se non lo fa, non lo fa” Paul ha detto a ESPN. “Se i Lakers scegliessero Broney a 55 anni, non ci sarebbe alcun accordo garantito. [LeBron] Firmerò ancora. Se così fosse, li obbligherei a prendermi a 17 anni. Non abbiamo bisogno di valuta estera. I Lakers possono scegliere Broney e non firmare nuovamente LeBron. LeBron non è andato a Phoenix per un contratto minimo. Possiamo distruggerlo adesso. Ci sono altre squadre che vogliono Broney.

Questo è ciò che Paolo disse pubblicamente. Di persona la questione sarebbe potuta essere diversa. Quando si è giocato il secondo turno, l’ex direttore generale dei Golden State Warriors Bob Myers, ora un’emittente ESPN, ha chiamato le squadre di Paul e ha detto loro che se avessero scelto Broney, avrebbe invece giocato in Australia.

Paolo aveva in mente un obiettivo preciso, che a quanto pare ora è stato raggiunto.

James ha terminato la sua carriera scolastica al Sierra Canyon come recluta a quattro stelle e McDonald’s All-American. La guardia ha segnato una media di 14,1 punti, 5,6 rimbalzi, 2,4 assist e 1,7 palle rubate all’ultimo anno di liceo.