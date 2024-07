Il due volte campione del Super Bowl Shaq Barrett si ritirerà dalla NFL

Il linebacker Shaquille Barrett, due volte campione del Super Bowl con i Tampa Bay Buccaneers e i Denver Broncos, ha annunciato il suo ritiro sabato.

“Sono pronto a rivolgere tutta la mia attenzione a mia moglie e ai miei figli e ad aiutarli a realizzare i loro sogni”, ha scritto Barrett come parte del post su Instagram. “Ci ho pensato per un po’, la decisione non era ancora chiara e ora è perfetta.”

Barrett ha firmato un contratto annuale con i Miami Dolphins a marzo dopo essere stato rilasciato dai Buccaneers con una mossa di riduzione dei costi.

Barrett, 31 anni, ha trascorso cinque stagioni a Tampa, inclusa la stagione del 2020 che si è conclusa con un titolo del Super Bowl guidato dal quarterback Tom Brady.

Barrett e la sua famiglia hanno subito una tragedia nell’aprile 2023 quando sua figlia di 2 anni, Areya, è annegata nella piscina di famiglia. È tornato per l’inizio della stagione 2023 e ha registrato 4,5 licenziamenti e 52 contrasti combinati, inclusi 33 contrasti in solitario.

Barrett, un free agent non scelto dallo stato del Colorado nel 2015, ha 59 licenziamenti in carriera in nove stagioni con i Bucs e i Broncos, con i quali ha conquistato il suo primo titolo del Super Bowl nel 2015.

Ha guidato la NFL con un record di franchigia di 19,5 sack nel 2019, la sua prima stagione con Tampa Bay. Barrett ha raggiunto i licenziamenti a doppia cifra in un’altra stagione: il 2021, con 10.

Dopo aver rilasciato Emmanuel Ogba e perso Andrew Van Zingkel per free agency, i Dolphins hanno ingaggiato Barrett per fornire profondità da veterano alla stanza dei linebacker esterni. Prima dell’inizio del training camp il 23 luglio, la squadra ha inserito i linebacker Jaylen Phillips e Bradley Chubb nell’elenco degli attivi/fisicamente non disponibili, aprendo la strada a Barrett per giocare scatti significativi fino al loro ritorno.

Con il ritiro di Barrett, i debuttanti Chap Robinson e Mo Kamara sono attualmente i due migliori edge rusher in salute della squadra; Il veterano Cameron Goode è stato inserito nell’elenco dei PUP insieme a Phillips e Chubb.

Marcel Louis-Jacques di ESPN ha contribuito a questo rapporto.