Il film di Costner “Horizon” è un grande successo al botteghino

“Inside Out 2”, che vede protagonista qualcuno che soffre di ansia, continua a risuonare tra gli spettatori come il film numero 1 in Nord America per la terza settimana consecutiva. Anche il thriller horror “A Quiet Place: Day One” ha toccato corde culturali, con vendite di biglietti più forti del previsto.

Ma gli acquirenti dei biglietti hanno ampiamente rifiutato il progetto di tre ore di Kevin Costner, “Horizon: An American Odyssey – Chapter One”, che dovrebbe essere il prequel della serie del Vecchio West che un tempo era destinata al cinema. Direttamente al servizio di streaming Prima che potesse arrivare sul grande schermo.

“Inside Out 2” della Pixar era sulla buona strada per incassare 55 milioni di dollari, per un totale di circa 470 milioni di dollari in tre settimane negli Stati Uniti e in Canada, secondo le stime degli analisti al botteghino sabato. Il seguito, ben recensito, si sta avvicinando al miliardo di dollari di vendite di biglietti a livello globale. Nessun film ha raggiunto questa soglia di vendita dai tempi di “Barbie”, uscito nel luglio 2023.