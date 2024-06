Il film Disney Pixar Inside Out potrebbe superare i 2 miliardi di dollari al botteghino

“Inside Out 2” deve ancora essere pubblicato in Giappone, che ha contribuito con circa 33 milioni di dollari al totale mondiale di “Inside Out” del 2015, pari a 850,5 milioni di dollari.

“Essendo un fenomeno globale che attrae spettatori che vanno oltre le famiglie e i bambini, e con un messaggio che risuona ed è riconoscibile in tutte le culture e lingue, ‘Inside Out 2’ è il raro film che unisce un corridore al botteghino e un maratoneta al stesso tempo”, ha detto. Paul Dergarabedian, analista senior dei media presso Comscore. “È il candidato perfetto per entrare nel club dei miliardi di dollari.”

Mentre il film Disney del 2022 “Avatar: The Way of Water” ha superato la soglia del miliardo di dollari arrivando a superare i 2 miliardi di dollari, lo studio Pixar della società non vedeva un film raggiungere il punto di riferimento da “Toy Story 4” del 2019.

Dopo la pandemia, sia Walt Disney Animation che Pixar hanno faticato a riconquistare un punto d’appoggio al botteghino. Le difficoltà si sono verificate in parte perché la Disney ha scelto di far debuttare una serie di film animati direttamente sul suo servizio di streaming Disney+ mentre le sale cinematografiche erano chiuse e anche dopo la riapertura delle sale.

Prima di “Inside Out 2”, nessun film d’animazione prodotto da Disney Pixar o Walt Disney Animation aveva incassato più di 480 milioni di dollari al botteghino globale dal 2019.

Il film ha incassato altri 100 milioni di dollari a livello nazionale durante il fine settimana, un insolito calo del 35% rispetto al fine settimana di apertura. I film in genere registrano un calo dal 50% al 70% nella vendita dei biglietti dal primo al secondo fine settimana.

Con questa impresa, “Inside Out 2” diventa uno dei soli sette titoli a superare i 100 milioni di dollari nel secondo fine settimana. Gli altri sono cinque film Disney: “Star Wars: Il Risveglio della Forza”, “Avengers: Endgame”, “Avengers: Infinity War”, “Black Panther”, “The Avengers” e “Jurassic World Production”.

“Inside Out 2” ha aggiunto 100 milioni di dollari dalle proiezioni nei giorni feriali dal lunedì al giovedì precedente.

“Realizzare Inside Out 2 è il culmine di molte cose”, ha affermato Sean Robbins, fondatore e proprietario di Box Office Theory. “Una storia significativa in cui persone di ogni età e provenienza possono identificarsi, l’affettuosa buona volontà nei confronti del film originale, il fascino del vecchio marchio Disney e Pixar, la domanda repressa per un film per famiglie, una durata molto user-friendly di meno di due ore, e le vacanze scolastiche e le ondate di caldo opprimente che spingono diverse persone all’interno per l’intrattenimento con l’aria condizionata possono essere tutti indicati come ingredienti nella ricetta di questa tempesta al botteghino.

Secondo i dati di EntTelligence, il film ha ricevuto una copertura significativa da parte del pubblico familiare, rappresentando oltre il 70% delle presenze durante il debutto nazionale del film. Questo pubblico di spettatori è stato poco servito dopo la pandemia, con molti film per famiglie diretti direttamente in streaming o eliminati dal calendario a causa della chiusura delle sale o dell’interruzione della produzione.

L’anno scorso, quel pubblico è accorso in massa per vedere “The Super Mario Bros. Movie” della Universal, che ha incassato più di 1,36 miliardi di dollari al botteghino globale.

“Inside Out 2” ha portato nelle sale anche l’ambito segmento degli adolescenti, con il 14% degli spettatori di età compresa tra 13 e 17 anni. Questa generazione più giovane è stata in gran parte assente dal mercato negli ultimi anni.

Essendo il futuro del cinema, questa collezione è di particolare importanza per l’industria. Riportarli sul grande schermo è diventata una priorità assoluta per gli studi cinematografici e gli operatori cinematografici.

“Uno spettacolo di successo è esattamente ciò che il medico ha ordinato anche ai proprietari di teatri”, ha detto Robbins. “Avevano fame di uscite a livello di evento per dare il via alla stagione estiva a maggio, in gran parte a causa dei ritardi nelle uscite causati dagli scioperi dell’anno scorso. Normalmente non ci vuole fino a metà giugno per vedere un artista al botteghino di questa statura, ma insieme a continua… Se Bad Boys: Ride or Die è vero, potrebbe annunciare il tipo di successo che l’industria spera tra le tante uscite ad alto potenziale che debutteranno nella seconda metà dell’anno .

Divulgazione: Comcast è la società madre di NBCUniversal e CNBC. NBCUniversal è il distributore di “Jurassic World” e “The Super Mario Bros. Movie”.