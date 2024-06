Il film spin-off di Megan “Soulmate” ha una data di uscita nel 2026

Universal Pictures/Dolan: immagine di cortesia

Atomic Monster e Blumhouse stanno sviluppando “Soulm8te”, un thriller emozionante con un tocco tecnologico che espande l’universo di “M3GAN”.

La sinossi del film afferma che “Soulm8te” parla di un uomo che “convince un robot artificialmente intelligente ad affrontare la perdita della moglie recentemente deceduta”. “Nel suo tentativo di creare un partner veramente senziente, trasforma inavvertitamente un innocuo robot dell’amore in un’anima gemella mortale.” Il film viene descritto come un film che segue la tradizione dei “thriller domestici degli anni ’90 ma con un tocco tecnologico moderno”.

Kate Dolan (“Non sei mia madre”) dirigerà il film, la cui data di uscita è stata fissata dalla Universal per il 2 gennaio 2026. Ha riscritto la bozza originale di Raphael Jordan (“Salvage Marines”), con una storia di James Wan, Ingrid Bisso e Jordan.

“Fondamentalmente, vedo questo film come un’esplorazione delle relazioni e della solitudine”, ha detto Dolan in una dichiarazione che annuncia il nuovo progetto. “Nonostante i progressi tecnologici, ci sono verità umane persistenti a cui non possiamo sfuggire, e non vedo l’ora di approfondire quelle profondità”.

James Wan e Jason Blum produrranno “Soulm8te”, mentre Michael Clare e Judson Scott (di Atomic Monster di Wan) saranno i produttori esecutivi, insieme a Bisso. Alayna Glasthal supervisionerà il progetto per conto di Atomic Monster.

“Soulm8te è un’aggiunta entusiasmante e allettante all’universo M3GAN”, ha affermato Wan, riferendosi al film horror di fantascienza del 2022, che ha incassato più di 181 milioni di dollari al botteghino, e al suo sequel “M3GAN 2.0”. “, che ritornerà al 27 giugno 2025, con il ritorno delle star Allison Williams e Violet McGraw. Ha aggiunto del nuovo film: “Siamo entusiasti di collaborare con Kate per dare vita a questa storia con la sua visione cinematografica e il suo punto di vista unico. visualizzazione.”

Dolan è rappresentato da Independent Talent Group, Exile Entertainment, Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner Auerbach Hynick Jaime LeVine Sample & Klein. La Giordania è rappresentata da Mike Sword di Broadcast Diplomacy. Wan è rappresentato da CAA, Stacey Testro International e Myman Greenspan Fox Rosenberg Mobasser Younger & Light.