Il frontman dei Crazy Town, il cantante dei “Butterfly” aveva 49 anni

Immagini Getty per Rockfellas Stu

È morto Shifty Shelshock, il cantante del gruppo rap-rock Crazy Town che cantava la canzone di successo “Butterfly”. Aveva 49 anni.

Secondo il Sito web del medico legale della contea di Los AngelesShelchuck, il cui nome di nascita era Seth Benzer, è morto lunedì nella sua residenza. Il motivo non è stato ancora rivelato.

Shelshock incontrò il suo co-fondatore di Crazy Town, Brett Mazur, nel 1992. Iniziarono a fare musica sotto il nome di Brimstone Sluggers, ma nel 1999 il loro soprannome fu cambiato in Crazy Town e la band aggiunse i membri Rust Epic e James Bradley Jr. . (alias JBJ), Doug Miller, Adam Goldstein (alias DJ AM) e Antonio Lorenzo “Trouble” Valle. L’album di debutto dei Crazy Town, The Gift of Game, fu pubblicato nel novembre 1999 e subito dopo la band supportò i Red Hot Chili Peppers in tour.

Nell’ottobre 2000, i Crazy Town pubblicarono “Butterfly” come terzo singolo da “The Gift of Game”. La canzone campiona “Pretty Little Ditty” dei Red Hot Chili Peppers e presenta lo stile rap rilassato di Shellshock – “Forza signora, forza signora, sei la mia farfalla, tesoro” – fondendo perfettamente i due generi. . Il brano raggiunse il numero 1 della Billboard Hot 100 per due settimane non consecutive e divenne il più grande successo della band.

Dopo che il secondo album dei Crazy Town, “Darkhorse” (2002), non riuscì a suscitare lo stesso entusiasmo, la band si sciolse. Shellshock ha poi intrapreso la carriera da solista, collaborando con Paul Oakenfold alla sua hit del 2002 “Starry Eyed Surprise”, che ha raggiunto la posizione numero 41 nelle classifiche. Nel 2004, Shellshock pubblicò il suo primo album solista, Happy Love Sick, che ebbe un discreto successo in Europa.

Shellshock ha parlato apertamente della sua lotta contro la dipendenza ed è apparso in diversi reality show legati alla questione, tra cui due stagioni di “Celebrity Rehab” di VH1 e due stagioni dello spettacolo successivo “Sober House”. Nel 2012 è stato ricoverato in ospedale dopo aver perso conoscenza ed essere entrato in coma prima di riprendersi. L’ultima volta è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza nel 2022.

Shellshock lascia i suoi tre figli, Halo, Gage e Phoenix.