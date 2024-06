Il futuro di Elon Musk in Tesla dipende dal voto degli azionisti sul suo pacchetto salariale

SAN FRANCISCO — Per settimane, il CEO di Tesla Elon Musk ha condotto una campagna per convincere gli azionisti di Tesla a riprendersi il suo pacchetto salariale da 50 miliardi di dollari, il più grande “mai visto sui mercati pubblici”, secondo il giudice del Delaware che lo ha invalidato. La società ha pubblicato un video che spiega agli azionisti come esprimere i propri voti e presenta Optimus, il robot umanoide di Musk. A coloro che hanno votato è stata offerta la possibilità di vincere un tour con Musk presso la Gigafactory dell’azienda ad Austin. Musk ha più volte twittato riguardo al voto su X, la sua piattaforma di social media, dove prevedeva la vittoria questo fine settimana: “Il sentimento pubblico è inequivocabilmente favorevole”.

Ma quando giovedì si sono concluse le votazioni in occasione dell’assemblea annuale degli azionisti della società ad Austin, il risultato sembrava tutt’altro che certo. I principali azionisti sono divisi sulla questione se Musk, uno degli uomini più ricchi del mondo e un leader a volte distratto, meriti una simile ricompensa. Ciò significa che il risultato potrebbe dipendere dai voti dei singoli investitori, molti dei quali hanno acquistato azioni a causa dell’immagine pubblica di Musk come genio generazionale.

Il risultato avrà importanti implicazioni non solo per le fortune di Musk, ma anche per il futuro di Tesla, che ha sofferto a causa di vendite deboli, concorrenza globale e licenziamenti di massa. Se gli azionisti gli negassero un pacchetto di compensi, Musk ha minacciato di lasciare l’azienda e di costruire altrove la tecnologia del futuro, compresa la robotica e l’intelligenza artificiale. Se gli azionisti approveranno il pacchetto, Musk acquisirà un maggiore controllo sul consiglio di amministrazione di Tesla attraverso le stock option.

In una lettera agli investitori questo mese, il CEO di Tesla Robin Denholm ha esortato gli investitori a sostenere Musk perché “non è un tipico CEO” e motivarlo “richiede qualcosa di diverso”.

“Il contributo unico di Elon ha trasformato Tesla da quella che nel 2018 era un’azienda ambiziosa e in perdita con ostacoli e sfide significativi da superare per diventare quello che è oggi: un’azienda che sta letteralmente cambiando il mondo”, ha scritto. “Questi contributi devono essere rispettati”.

Ma Brad Lander, il controllore di New York City il cui ufficio possiede circa 3,4 milioni di azioni Tesla e investe per conto di dipendenti pubblici, ha affermato che il pacchetto è irragionevole date le difficoltà di Tesla e l'insistenza di Musk nel dividere i suoi interessi tra un gruppo di società, tra cui una nuova società. L'impresa dell'intelligenza artificiale si chiama xAI.

“Abbiamo bisogno di un CEO a tempo pieno che si concentri sulla crescita dell’azienda e sulla fornitura di grandi rendimenti per gli azionisti, senza consentire distrazioni o inseguire cose nuove e brillanti”, ha affermato Lander.

Quando la maggioranza degli azionisti di Tesla ha accettato di risarcire Musk nel 2018 – un pacchetto di stock option da 56 miliardi di dollari al posto dello stipendio – ha catapultato Musk da eccentrico CEO a persona più ricca del mondo, aumentando le sue scommesse sull’esplorazione dell’universo e sulla digitalizzazione del cervello .Human e ottieni “la vera piazza della città” su Twitter. Ma alcuni azionisti hanno intentato una causa, sostenendo che il processo era improprio.

All’inizio di quest’anno, un giudice del Delaware ha concordato. Ha distribuito il pacchetto salariale, definendolo una “somma insondabile” – “più di 33 volte più grande del confronto più vicino al piano, che era il precedente piano di compensazione di Musk” – e sottolineando che era stato approvato da un consiglio pieno di amici. Veterano di Musk ed ex avvocato divorzista. La causa intentata lunedì dal Rhode Island Employees Retirement System sostiene che Musk ha guadagnato miliardi di dollari vendendo azioni Tesla utilizzando informazioni privilegiate.

Musk e Tesla non hanno risposto a una richiesta di commento sulla causa.

Il consiglio di amministrazione chiede agli azionisti di ripristinare il pacchetto retributivo, che aumenterebbe il potere di voto di Musk a quasi il 25% e consentirebbe alla società di spostare la propria sede centrale dal Delaware al Texas.

Non è chiaro in che direzione andrà il voto: mentre alcuni grandi investitori si sono impegnati a opporsi al pacchetto, altri sono rimasti in silenzio. Vanguard Group, BlackRock e State Street, che insieme possiedono circa il 17% delle azioni Tesla, non hanno annunciato pubblicamente le loro posizioni. Nessuno ha risposto alle richieste di commento.

Nel frattempo, circa il 40% di Tesla è di proprietà di investitori non istituzionali, compresi i singoli investitori al dettaglio. Molti sono i fan di Musk, come il miliardario Ron Barron, che ha definito Musk indispensabile per Tesla e ha affermato che il suo compenso dovrebbe riconoscere questo fatto.

“La nostra risposta è chiara, forte e inequivocabile: Tesla è meglio con Elon”, ha detto Baron.

Ma altri sono diventati sempre più disillusi da Musk poiché le prestazioni dell’azienda hanno vacillato. “Adesso basta”, ha detto Leo Kooguan, uno dei maggiori azionisti individuali di Tesla, aggiungendo che voterà contro la proposta.

Nelle ultime settimane, una coalizione di sette grandi investitori istituzionali, tra cui il New York City Comptroller e la Amalgamite Bank, hanno esortato gli azionisti a votare contro il pacchetto, citando un “fallimento materiale nella governance”. La società di consulenza per concessionari ISS ha definito il pacchetto eccessivo nonostante il successo di Tesla, sottolineando che non era chiaro che avrebbe “aumentato l’attenzione di Musk su Tesla”.

Marcy Frost, CEO del California Public Employees Retirement System, che rappresenta i 2,2 milioni di dipendenti pubblici dello stato ed è tra i maggiori azionisti di Tesla, ha detto che anche lei voterà contro il pacchetto, come ha fatto nel 2018. Frost ha detto che il voto non è stato contro la causa Musk “caratterizza”, sostenendo che il suo “enorme” compenso potrebbe invece andare agli azionisti.

“È davvero importante che noi, come azionisti, otteniamo un rendimento sul capitale che assegniamo a queste società pubbliche”, ha affermato Frost.

Un voto a favore della proposta rappresenterebbe una “forte dichiarazione” del fatto che gli azionisti vogliono che Musk sia pienamente coinvolto nella società, e che “possono farlo”, ha affermato James Park, professore alla UCLA School of Law che studia regolamentazione dei titoli e corporate governance. legge. Non riesco a immaginare Tesla senza di essa. Tuttavia, un voto negativo rifletterebbe l’insoddisfazione nei confronti della leadership di Musk e dello stato attuale dell’azienda.

Nella lettera di Denholm agli investitori di questo mese, ha osservato che Musk ha guidato la crescita delle dimensioni e della redditività dell’azienda negli ultimi sei anni, e ha affermato che la ratifica del pacchetto salariale è “più importante che mai”.

“Se Tesla vuole mantenere vivo l’interesse di Elon e motivarlo a continuare a dedicare tempo, energia, ambizione e visione per ottenere risultati simili in futuro, dobbiamo mantenere il nostro accordo”, ha scritto.

In un tweet di gennaio, Musk ha sottolineato il suo desiderio di un maggiore controllo sull’azienda.

"Mi sento a disagio con il fatto che Tesla diventi un leader nell'intelligenza artificiale e nella robotica senza circa il 25% di controllo sui voti", ha scritto. "Abbastanza per essere influente, ma non così tanto da non poter essere abbattuto."

Musk e Tesla non hanno risposto alle richieste di commento.

Un voto negativo potrebbe rallentare gli sforzi dell’intelligenza artificiale

Il voto di alto profilo arriva in un momento delicato per Tesla, che ha perso circa il 30% del valore delle sue azioni dall’inizio dell’anno. Ad aprile, la società ha registrato un calo del 55% dei profitti del primo trimestre maggiore del previsto a causa del rallentamento delle vendite. Per dissipare i timori degli investitori, Musk ha fatto grandi promesse sul lancio di un “taxi robot” completamente autonomo in agosto, una tempistica ambiziosa che ha lasciato molti osservatori scettici su come l’avrebbe effettivamente implementato.

Park, professore dell’Università della California, ha affermato che l’attuale contesto economico influenzerà notevolmente le scelte degli elettori.

“Potrebbe esserci un gruppo di investitori al dettaglio molto impegnati nei confronti di Musk che sono disposti a trascurare alcuni di questi eventi e potrebbero non conoscerli e potrebbero votare a favore del pacchetto”, ha detto Park. “E potrebbero esserci altri che sono delusi e disillusi da Musk.”

Adam Jonas, analista di Morgan Stanley, ha affermato che se Musk non raggiungesse i suoi obiettivi, gli azionisti di Tesla dovrebbero essere preparati a un significativo rallentamento dei suoi sforzi nel campo dell’intelligenza artificiale.

Alcuni sembrano disposti a correre questo rischio. Nell Minow, vicepresidente di ValueEdge Advisors, ha dichiarato di aver donato la maggior parte delle sue azioni Tesla in beneficenza dopo aver votato “no” sul pacchetto retributivo. Ha detto che come investitore individuale, si era inasprita con Musk, definendo la governance aziendale della società “catastroficamente negativa”.

“Non è possibile considerare questo consiglio indipendente”, ha detto Minow. “Se non avrà abbastanza incentivi dalle sue attuali partecipazioni, non so se quell’enorme quantità di denaro farà la differenza.”

Kevin Smith, un ingegnere informatico che afferma di possedere alcune azioni di Tesla, ha aggiunto di essere rimasto costernato dall’eccessiva campagna sia di Musk che di Tesla, che sembrava vedere il voto come un’opportunità per fare una dichiarazione sulla sentenza della corte. Invece di concentrarsi semplicemente su quanti soldi dovrebbero essere pagati a Musk.

“Sembra essere un gesto simbolico contro la corte”, ha detto Smith. “Quindi il mio voto simbolico è no.”