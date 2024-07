Il gemello di Giove? Il telescopio Webb rivela la sua controparte congelata a soli 12 anni luce di distanza

Il pianeta Epsilon Indy Ab è più freddo di qualsiasi altro pianeta fotografato al di fuori del nostro sistema solare.

Se gli astronomi alieni in un sistema stellare vicino avessero un telescopio, ad es NASA‘S Telescopio spaziale James WebbL’hanno diretto quindi verso il nostro sistema solare Giove Potrebbe sembrare molto simile a questa nuova foto scattata da Webb Pianeta extrasolare Epsilon Indy Up. È uno degli esopianeti più freddi rilevati direttamente, con una temperatura stimata di circa 35 gradi. F (2 gradi CentigradoLa temperatura del pianeta Epsilon Indy Ab è di circa 180 gradi Fahrenheit (100 gradi Celsius) superiore alla temperatura dei pianeti giganti gassosi del nostro sistema solare. Con così tanti esopianeti non simili a pianeti conosciuti nel nostro sistema solare, Epsilon Indy Ab offre una rara opportunità agli astronomi di studiare la composizione atmosferica degli isotopi reali nel sistema solare.

Immagini del telescopio spaziale Webb di un esopianeta freddo a 12 anni luce di distanza

Un team internazionale di astronomi, utilizzando il telescopio spaziale James Webb della NASA, è riuscito a catturare un’immagine diretta di un pianeta extrasolare a circa 12 anni luce dalla Terra. Il pianeta, Epsilon Indi Ab, è uno degli esopianeti più freddi mai osservati.

Il pianeta ha una massa molte volte superiore a quella di Giove e orbita attorno alla stella di tipo K Epsilon Indi A (Eps Ind A), che ha circa l’età del nostro Sole, ma leggermente più fredda. Il team ha osservato Epsilon Indi Ab utilizzando il coronografo del telescopio Webb. Allegro (Strumento a medio infrarosso). Solo poche dozzine di esopianeti sono stati precedentemente fotografati direttamente da osservatori spaziali e terrestri.

“Le nostre precedenti osservazioni di questo sistema erano misurazioni indirette della stella, che in realtà ci hanno permesso di vedere in anticipo che probabilmente c’era un pianeta gigante in questo sistema che attirava la stella”, ha detto il membro del team Carolyn Morley dell’Università del Texas ad Austin. “Ecco perché il nostro team ha scelto questo sistema.” Per monitorarlo innanzitutto utilizzando il web.”

Elizabeth Matthews, autrice principale dello studio del Max Planck Institute for Astronomy in Germania, ha aggiunto: “Questa scoperta è entusiasmante perché il pianeta è molto simile a Giove – un po’ più caldo e più massiccio, ma più simile a Giove di qualsiasi altro pianeta”. immaginato finora.”

La controparte del sistema solare

Gli esopianeti precedentemente fotografati tendono ad essere i più giovani e caldi, e irradiano ancora gran parte dell’energia che hanno emesso quando si sono formati. Man mano che i pianeti si raffreddano e si contraggono nel corso della loro vita, diventano molto più deboli e quindi più difficili da immaginare.

“I pianeti freddi sono molto deboli e la maggior parte delle loro emissioni sono nella gamma del medio infrarosso”, ha spiegato Matthews. “Webb è ideale per eseguire immagini nel medio infrarosso, cosa molto difficile da ottenere dalla Terra. Avevamo anche bisogno di una buona analisi spaziale. risoluzione per separare il pianeta dalla stella.” “Nelle nostre foto, il grande Web Mirror è molto utile in questo aspetto.”

Epsilon Indi AB è uno degli esopianeti più freddi mai rilevati direttamente, con una temperatura stimata di circa 35 gradi Fahrenheit (2 gradi Celsius) – più freddo di qualsiasi altro pianeta fotografato al di fuori del nostro sistema solare e più freddo di tutti tranne una nana bruna galleggiante. Il pianeta è solo circa 180 gradi Fahrenheit (100 gradi Celsius) più caldo dei pianeti giganti gassosi del nostro sistema solare. Ciò offre una rara opportunità agli astronomi di studiare la composizione atmosferica degli isotopi reali del sistema solare.

“Gli astronomi immaginano pianeti in questo sistema da decenni; i pianeti immaginari che orbitano attorno a Epsilon Indy sono stati luoghi di episodi di Star Trek, romanzi e videogiochi come Halo. È emozionante vedere un pianeta lì con i nostri occhi e iniziare a misurare le sue proprietà “, ha aggiunto Morley.

Non proprio come ci aspettavamo

Epsilon Indi Ab è il dodicesimo esopianeta più vicino finora conosciuto alla Terra e il pianeta più vicino e più grande di Giove. Il team scientifico ha scelto di studiare Epsilon Ind A perché il sistema mostrava indizi di un possibile corpo planetario utilizzando una tecnica chiamata velocità radiale, che misura le oscillazioni della stella ospite avanti e indietro lungo la nostra linea di vista.

“Anche se ci aspettavamo di immaginare un pianeta in questo sistema, date le indicazioni della sua presenza in termini di velocità radiale, il pianeta che abbiamo trovato non è quello che ci aspettavamo”, ha condiviso con noi Matthews. “È quasi due volte più massiccio, un po’ più lontano dalla sua stella e ha un’orbita diversa da quella prevista. La ragione di questa discrepanza è ancora una questione aperta. Anche l’atmosfera del pianeta sembra essere leggermente diversa da quella prevista dal modello. Finora abbiamo solo poche misurazioni fotometriche dell’atmosfera, “Il che significa che è difficile trarre conclusioni, ma il pianeta è più debole del previsto alle lunghezze d’onda più corte.”

Il team ritiene che ciò potrebbe significare che nell’atmosfera del pianeta sono presenti grandi quantità di metano, monossido di carbonio e anidride carbonica, che assorbono le lunghezze d’onda della luce più corte. Ciò potrebbe anche indicare un’atmosfera molto nuvolosa.

L’imaging diretto degli esopianeti è particolarmente utile per determinarne le caratteristiche. Gli scienziati possono raccogliere la luce direttamente dal pianeta osservato e confrontare la sua luminosità a diverse lunghezze d’onda. Finora, il team scientifico è stato in grado di rilevare Epsilon Indi AB solo a poche lunghezze d’onda, ma spera di rivisitare il pianeta utilizzando Webb per osservazioni ottiche e spettroscopiche in futuro. Sperano anche di scoprire altri pianeti simili utilizzando il WEB per trovare possibili tendenze sulle loro atmosfere e su come si sono formati questi oggetti.

Nancy Grace proveniente dalla NASA Telescopio spaziale romano Gli scienziati utilizzeranno il Coronagraph imager per dimostrare la tecnica di imaging diretto immaginando mondi simili a Giove che orbitano attorno a stelle simili al Sole, qualcosa che non è mai stato fatto prima. Questi risultati apriranno la strada a future missioni per studiare mondi più simili alla Terra.

Questi risultati sono stati acquisiti utilizzando il software Cycle 1 General Observer 2243 di Webb e pubblicati sulla rivista natura.

Il James Webb Space Telescope (JWST), lanciato il 25 dicembre 2021, rappresenta un enorme passo avanti nelle capacità astronomiche. Come successore di Telescopio spaziale HubbleIl telescopio James Webb è stato progettato per osservare l’universo principalmente nello spettro infrarosso, permettendogli di scrutare attraverso la polvere cosmica e scrutare i primi momenti dell’universo. Il suo grande specchio primario segmentato, che si estende per 6,5 metri, e il quadro strumenti scientifico avanzato consentono al telescopio di catturare immagini straordinariamente dettagliate di galassie distanti, nebulose di formazione stellare ed esopianeti, fornendo informazioni senza precedenti sulle origini delle stelle, dei sistemi planetari e dell’universo stesso. . Il James Webb Telescope è un progetto di collaborazione che coinvolge la NASA, la NASA e l’Università di Cambridge. Agenzia spaziale europea (ESA) e l’Agenzia spaziale canadese (CSA) cambieranno radicalmente la nostra comprensione dell’universo.