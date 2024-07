Il gioco Harry Potter Quidditch mostra finalmente il vero gameplay

Harry Potter: Campioni di Quidditch Mancano solo pochi mesi e prima di oggi non avevamo una buona idea di come sarebbe stato realmente il gioco. E ora, un nuovo trailer mostra il gioco di sport fantasy in azione, insieme a personaggi famosi e un creatore di personaggi che non sembra gravato dalla transfobia sposata dall’autrice del franchise JK Rowling.

Questa serie si chiede se Harry Potter non sapesse fare la magia o se fosse un Sol

Campioni di Quidditch È la risposta alla ragion d’essere del gioco di ruolo Sandbox L’eredità di Hogwarts Non aveva la sua modalità QuidditchIl sottogioco presenta una modalità carriera e un gioco online, inclusi cooperativa e PVP. Sfortunatamente, non sembra esserci alcuno schermo diviso, il che sarebbe un grosso errore per un gioco con licenza come questo. Il nuovo trailer mostra i giocatori nei panni dei Cacciatori che ottengono punti lanciando palline attraverso anelli d’oro e quello che sembra essere un Cercatore che vola attraverso i propri anelli d’oro per catturare il Boccino d’Oro.

Sta già dando via alcuni ragazzi Harry Potter: Coppa del Mondo di Quidditch vibes, un semplicistico gioco per PS2 che riesce a ricreare l’immaginazione del mago Messi. Gli stadi, che appaiono in diverse condizioni meteorologiche inclusa la pioggia, sono enormi, quindi sarà interessante vedere come si svolgerà ogni partita nella realtà. Se ti perdi una partita, è facile tornare indietro nel tempo? Che tipo di meccanica ti impedisce di realizzare costantemente un contrattacco? confronti con Lega missilistica È effettivamente prodotto, che è la cosa migliore di qualsiasi gioco sportivo, Harry Potter Oppure no, possiamo sperarlo.

A differenza di Lega missilisticaMa, Harry Potter: Campioni di Quidditch Il gioco non è gratuito. Il costo sarà di $ 30 quando verrà lanciato il 3 settembre su PC e tutte le console, anche se sarà gratuito per gli abbonati PS Plus a pagamento quel mese. Gli sviluppatori del gioco hanno dichiarato che non ci saranno nemmeno microtransazioni. Tutti i costumi, le scope e gli altri ninnoli dovrebbero essere sbloccati una volta giocato (il gioco sarà solo digitale fino all’arrivo della versione fisica l’8 novembre).

Il nuovo trailer offre anche uno sguardo ai personaggi giocabili come Harry e Draco, nonché a un creatore di personaggi che apparentemente non si taglia i capelli o i vestiti in base al sesso. “Tutti gli atleti sono incoraggiati a modellarsi come desiderano”, dice il narratore, il che potrebbe essere interpretato come Harry Potter: Campioni di Quidditch In riferimento alla sua rottura con la Rowling riguardo ai diritti dei transgender e ad altre questioni di inclusione.

Il Quidditch nei libri è sempre stato descritto come un gioco misto; L’eredità di Hogwarts Lascia che i giocatori mescolino e abbinino i look Anche per quanto riguarda la creazione del personaggio, lo studio ha fatto di tutto per sottolineare che la Rowling non era coinvolta. Qualsiasi gioco associato a Harry Potter È ancora all’ombra del suo schietto creatore che continua Raddoppiare gli sforzi sulle dichiarazioni transfobiche, Anche le questioni legate allo sport. Soprattutto perché continuano a riscuotere royalties su qualsiasi cosa Libri con licenza scritti da me. Veri tornei di Quidditch (immagina l’Ultimate Frisbee con scope e ostacoli) Lo sport è stato ribattezzato quattro palle Taglia i legami con l’autore.