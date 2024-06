Il giudice avvia una causa Exxon contro l’attivista climatico Arjuna

Exxon aveva citato in giudizio Arjuna Capital e un altro azionista, Follow This, a gennaio per impedire loro di presentare una proposta all’assemblea annuale degli azionisti della major petrolifera il 29 maggio. Gli investitori hanno invitato l’azienda ad accelerare il ritmo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

I critici della causa hanno sostenuto che avrebbe un effetto dissuasivo sulle future petizioni degli azionisti.

I due azionisti attivisti hanno ritirato la proposta dopo che Exxon ha intentato una causa. Tuttavia, la major petrolifera ha continuato a intentare causa, sostenendo che gli investitori avrebbero potuto presentare una proposta simile in una futura assemblea degli azionisti.

Pittman aveva originariamente consentito che la causa contro Arjuna procedesse, facendo eco alle argomentazioni della major petrolifera, lasciando cadere la causa contro Follow This con sede nei Paesi Bassi per questioni giurisdizionali.

Ma il giudice ha detto lunedì che la posta in gioco non era più lì dopo che Arjuna si era impegnato “incondizionatamente e irrevocabile” a garantire che Exxon non facesse nuovamente un’offerta simile.

“Arjuna era intrappolato tra l’incudine e il martello”, ha scritto Pittman nella sua sentenza lunedì. “Arjuna è una società di gestione patrimoniale con uffici nella Carolina del Nord e nel Massachusetts. Exxon è uno dei più grandi conglomerati multinazionali del pianeta.”

Le rivendicazioni di Exxon contro Arjuna derivano dalle norme SEC che consentono alle società di escludere le delibere degli azionisti che trattano questioni relative alle normali operazioni commerciali della società, o Molto simile alle proposte avanzate negli ultimi cinque anni.

“In questo caso c’è la SEC”, ha scritto Pittman nella sentenza. “Ma il tribunale non può consigliare Exxon sui suoi diritti senza un caso concreto o una controversia che faccia scattare la giurisdizione”.

Contattato dalla CNBC, Arjuna ha rifiutato di commentare.