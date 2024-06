Il giudice Cannon dubita dell’affermazione di Trump secondo cui l’FBI ha gestito male la perquisizione di Mar-a-Lago

Fort Pierce, Florida. – Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Eileen M. Cannon ha segnalato venerdì che il team legale di Donald Trump non credeva che i suoi agenti dell’FBI avessero fornito false informazioni per giustificare la perquisizione di Mar-a-Lago – un potenziale colpo agli sforzi dell’ex presidente di squalificare le fonti chiave. Nel caso dei documenti segreti contro di lui.

Gli avvocati di Trump hanno chiesto a Cannon una cosiddetta udienza Franks, un’opportunità per dimostrare che il governo ha intenzionalmente ingannato un giudice magistrato mentre cercava un mandato per perquisire materiale riservato nella casa e nel club privato di Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Un anno dopo il suo insediamento.

Gli avvocati difensori, tra gli altri, hanno sostenuto che i funzionari del Dipartimento di Giustizia avrebbero dovuto scrivere nella dichiarazione giurata che i presidenti in carica sono unici perché non hanno bisogno di nulla osta di sicurezza per visualizzare informazioni sensibili del governo. Cannon si insospettì.

“Ma è post-presidenziale”, ha detto all’avvocato di Trump Emil Poe, aggiungendo che non vedeva come l’agente avesse torto in questo caso. “E trovo difficile capire quale linguaggio sia necessario.”

Se il canonico Franks accettasse un processo e si pronunciasse a favore della difesa dopo quel processo, potrebbe eliminare le prove raccolte dagli investigatori quando hanno eseguito il mandato di perquisizione, gran parte delle prove nel caso dei documenti riservati.

L’ostacolo per consentire una simile indagine è alto. Gli investigatori devono mostrare prove sostanziali che le informazioni erano intenzionalmente false prima che i giudici concedano un rilascio di informazioni.

Trump, ex presidente e candidato repubblicano per le elezioni di quest’anno, deve affrontare 40 capi di imputazione per violazioni della sicurezza nazionale, tra cui il rifiuto volontario di informazioni riservate e l’ostruzione agli sforzi del governo per recuperarle. READ Verbali della Fed maggio 2024: preoccupazioni per l'inflazione persistente

Oltre a suggerire che il governo abbia falsificato le informazioni, martedì i suoi avvocati hanno sostenuto che la perquisizione di Mar-a-Lago era politicamente motivata e troppo estesa, con il risultato che gli agenti hanno sequestrato oggetti personali archiviati con materiale riservato – qualcosa che è accusato di essere troppo ampolloso e cospiratorio. mentalità. Termini sui social media e altrove.

La sessione ha concluso tre giorni di udienze nell’aula del tribunale di Cannon. In mattinata, ha tenuto un’udienza a porte chiuse sugli sforzi di Trump per sopprimere i promemoria audio ottenuti dagli investigatori da Evan Corcoran, uno degli ex avvocati di Trump. I pubblici ministeri hanno sostenuto che le note audio erano esenti dal privilegio avvocato-cliente a causa dell’eccezione relativa alla frode criminale, in base alla quale le comunicazioni effettuate a sostegno di un crimine potrebbero non essere protette.

Il giudice ha anche ascoltato la mozione di Trump di archiviare l’intero caso, che secondo lui aveva un finanziamento incostituzionale e la nomina del procuratore speciale Jack Smith. Ha ascoltato le argomentazioni sulla richiesta degli avvocati di nuove restrizioni sulle dichiarazioni pubbliche di Trump, impedendogli di attaccare pubblicamente le forze dell’ordine.

Non ha emesso sentenze dal collegio su nessuna mozione, il che significa che le decisioni scritte potevano arrivare in qualsiasi momento.

Martedì, la squadra di Trump ha sostenuto che Mar-a-Lago era così grande che gli investigatori avrebbero dovuto condurre una ricerca molto più ristretta invece delle residenze dell’ex first lady Melania Trump e del loro figlio.

Cannon sembrava interessato alla giustificazione del governo per aver perquisito la stanza di Barron Trump, ma ha osservato che, poiché gli investigatori non hanno preso alcun oggetto dalla stanza, non era chiaro quali rimedi Trump avrebbe potuto cercare. READ Le mosse audaci di Ten Hoag hanno dato i loro frutti nella vittoria del Manchester United sul Liverpool

Trump e la sua famiglia non erano a casa al momento del raid.

“Sei d’accordo che il lavoro d’ufficio è il genere di cose che possono trovarsi ovunque?” chiese Cannon a Poe.

I pubblici ministeri hanno appoggiato il mandato e hanno perquisito le stanze a cui Trump aveva accesso, evitando, ad esempio, le stanze in cui alloggiavano gli ospiti. Hanno detto di avere prove che scatole contenenti informazioni importanti erano state spostate durante la perquisizione del governo e potrebbero essere state in diversi punti della proprietà, inclusa la stanza di suo figlio.

“Ad un certo punto, le scatole erano nel bagno”, ha detto a Cannon l’assistente legale speciale David Harbaugh.

Quando gli investigatori hanno permesso all’avvocato di Trump di allegare una lettera alla domanda, Harbaugh ha affermato che era assurdo per la squadra di Trump affermare che la dichiarazione giurata che richiedeva il mandato di perquisizione era falsa.

“Il signor Trump ha avuto un’opportunità straordinaria, molto rara, senza precedenti nella mia esperienza”, ha detto Harbaugh, “di dire quello che vuole… a un mandato di perquisizione presentato a un magistrato”.

Il processo si è concluso con una nota controversa poiché la frustrazione sembrava traboccare nelle argomentazioni difensive dei pubblici ministeri. Si è lamentato del fatto che Harbaugh stava “tentando di dirottare le indagini” di Bowe, ma Cannon, che aveva litigato con Harbaugh il giorno prima, ha detto che non aveva nulla di cui preoccuparsi.

“Non c’è stato alcun rapimento”, ha detto Cannon dell’indagine. “Finirà.”