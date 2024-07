Il giudice ferma il processo di Young Thug in Georgia a causa di denunce di cattiva condotta

ATLANTA – Il giudice che supervisiona il caso di racket criminale contro Young Thug ha deciso di rinviare il processo a tempo indeterminato in modo che un giudice esterno possa esaminare le mozioni del rapper di Atlanta e di altri che cercano di rimuovere il giudice dal caso tra le accuse secondo cui lui e i pubblici ministeri hanno avuto un incontro inappropriato con un testimone chiave.

Il giudice della Corte superiore della contea di Fulton, Oral Glanville, ha fatto l’annuncio a sorpresa mentre gli avvocati si riunivano per un’udienza privata programmata per esaminare i verbali di un incontro del 10 giugno tra il giudice, i pubblici ministeri e Kenneth Copeland, un socio di Young Thug e testimone chiave nel caso di cospirazione. La banda.

Diversi avvocati della difesa hanno cercato di rimuovere Glanville dalla supervisione del caso, definendo “inappropriato” il suo incontro con un testimone giurato e accusando il giudice e i pubblici ministeri di aver fatto pressioni su un testimone chiave affinché testimoniasse – richieste che Glanville ha respinto.

Il mese scorso, l’avvocato principale di Young Thug, Brian Steele, è stato dichiarato colpevole di oltraggio alla corte e condannato a trascorrere 20 giorni di fine settimana in prigione dopo aver interrogato Glanville sull’incontro e essersi rifiutato di rivelare chi glielo aveva detto – una sentenza che la Corte Suprema della Georgia La corte successivamente rimase mentre faceva appello all’acciaio.

Lunedì Glanville ha annunciato all’improvviso la data dell’udienza e ha annunciato dal podio che intendeva pubblicare la trascrizione completa del verbale dell’incontro con Copeland “in modo che tutti possano vederlo”. Ha poi annullato la sua decisione, annunciando che avrebbe deferito le richieste di ricusazione a un altro giudice per determinare se dovesse restare sul caso.

“Saremo in pausa fino ad allora”, ha annunciato Glanville. READ Lo spettacolo continua al Met Opera dopo un errore tecnico

L’annuncio è stato una sorpresa per molti, compresi i pubblici ministeri che hanno immediatamente espresso preoccupazione per l’influenza sulla giuria in quello che è già il processo penale più lungo nella storia della Georgia, durato 18 mesi e oltre. I giurati non hanno ascoltato testimonianze nel caso dal 17 giugno tra le controversie sulla testimonianza di Copeland e le questioni probatorie.

“Abbiamo una tempistica per l’udienza della richiesta di ricusazione?”, ha chiesto Simone Helton, vice procuratore distrettuale della contea di Fulton e procuratore capo del caso.

“Non lo so, non c’entro niente”, ha risposto Glanville.

Gli sviluppi drammatici si sono verificati quando il processo contro Young Thug, il cui vero nome è Jeffrey Lamar Williams, con l’accusa di racket è continuato a un ritmo angosciante, rovinato da problemi con la giuria e i testimoni e altri disordini quotidiani che hanno travolto l’accusa di alto profilo guidata dal distretto della contea di Fulton. Avvocato Fannie T. Willis (D).

Il processo di Young Thug è uno dei due casi di racket criminale di alto profilo guidati dall’ufficio di Willis. L’estate scorsa, il procuratore veterano ha presentato accuse contro l’ex presidente Donald Trump e più di una dozzina di suoi associati, sostenendo che avevano cospirato criminalmente per cercare di ribaltare la sconfitta elettorale di Trump nel 2020 in Georgia.

Quel caso ora è in fase di stallo, con Trump e altri che hanno fatto appello alla decisione di un giudice di consentire a Wells di continuare a perseguire il caso tra le denunce secondo cui aveva una relazione romantica inappropriata con l’ex procuratore capo del caso.

Young Thug e altri 27 soci sono stati incriminati nel maggio 2022 come parte di un’ampia accusa del gran giurì secondo cui il rapper e i suoi soci erano membri di una violenta banda criminale di strada ad Atlanta. READ Un professionista delle pubbliche relazioni commenta l'annuncio di Kate Middleton di avere un cancro

I pubblici ministeri hanno affermato che Young Thug era il leader della banda nota come YSL, o Young Slime Life, e lo hanno accusato di racket criminale e accuse di banda mentre accusavano altri di altri crimini violenti, tra cui omicidio e tentata rapina a mano armata.

Gli avvocati di Young Thug hanno risposto dicendo che la YSL era semplicemente un’etichetta discografica e hanno attaccato i pubblici ministeri per aver presentato i testi di Young Thug come prova al processo, sostenendo che le sue rime erano semplicemente un’espressione artistica, non un resoconto letterale di atti criminali.

Il processo di selezione della giuria nel caso è iniziato nel gennaio 2023 ed è durato 10 mesi. Le dichiarazioni di apertura sono state rilasciate alla fine di novembre, anche se il procedimento è stato interrotto quasi immediatamente dopo che uno dei coimputati di Young Thug è stato accoltellato in prigione e portato in ospedale. I procedimenti sono ripresi a gennaio ma sono stati segnati da persistenti ritardi, compresi frequenti alterchi tra avvocati e giudice.

Lunedì è stato il centesimo giorno di procedimento dall’inizio del processo, anche se i giurati hanno ascoltato le testimonianze solo per circa la metà di quei giorni. I pubblici ministeri non hanno ancora raggiunto la metà della loro prevista lista di testimoni di oltre duecento persone.

Gli avvocati del caso hanno indicato che il processo potrebbe continuare fino al 2025 o più tardi, anche se ciò è avvenuto prima dei recenti disordini, che hanno sollevato dubbi sul futuro del procedimento e se Glanville manterrà il controllo del caso.

Gli avvocati difensori hanno ripetutamente accusato Glanville di parzialità, accuse che sono aumentate di intensità nelle ultime settimane. In una mozione presentata da Steele il 17 giugno, ha accusato Glanville di essere un membro non ufficiale della squadra dell’accusa che cercava di condannare il suo cliente. READ Il direttore della fotografia di Oppenheimer afferma che i grandi film appartengono al grande schermo, non a Netflix

Nel frattempo, l’avvocato di uno degli altri imputati ha presentato una petizione d’urgenza alla Corte Suprema della Georgia per sospendere il caso e valutare se Glanville dovesse ricusarsi – una richiesta che l’alta corte ha negato per motivi procedurali perché non era stata ascoltata da un giudice di grado inferiore. prima il tribunale.

“Le azioni di Glanville danneggiano la fiducia del pubblico nell’indipendenza, nell’imparzialità e nell’imparzialità della magistratura”, ha scritto nella memoria di appello Doug Weinstein, un avvocato del rapper Yak Gotti, il cui vero nome è Demonte Kendrick offusca il processo in corso a causa del mancato rispetto della legge da parte di Glanville.”

Sebbene abbia rifiutato di ascoltare la mozione, la Corte Suprema della Georgia ha affermato nella sua sentenza che se Weinstein avesse presentato la sua mozione alla Corte Superiore della Contea di Fulton, Glanville “sarebbe stato rimosso dalla presidenza della questione” e “la questione sarebbe stata ascoltata da un diverso giudice”. giudice.”

Weinstein ha ripresentato la sua richiesta venerdì sera nella contea di Fulton, che è stata assegnata a un altro giudice.

Non è ancora chiaro se questo sia ciò che ha provocato gli eventi di lunedì. Dalla tribuna, Glanville ha letto quello che ha detto essere un ordine scritto, descrivendo la cronologia degli eventi che hanno portato all’incontro privato con Copeland. Ha citato diverse sentenze del tribunale sostenendo di non aver fatto nulla di male.