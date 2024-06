È ufficiale. Il Kansas sta cercando di prendere i Chiefs e i Royals dal Missouri.

Venerdì, il governatore del Kansas Laura Kelly Sono caduto in legge La legislazione è stata approvata dalla Camera e dal Senato del Kansas all’inizio di questa settimana, tramite ESPN.com.

L’area metropolitana di Kansas City si trova a cavallo del confine, con quasi il 60% della popolazione che vive sul lato del Missouri.

La legge coprirebbe il 70% dei costi dei nuovi stadi e imporrebbe alle squadre (difficile matematica) di fornire il restante 30%.

Entrambe le squadre hanno un contratto di locazione fino al 2030. Ciò significa che possono andarsene A ovest del confine Nel 2031.

La legge non menziona specificamente i leader o i membri della famiglia reale. Si riferisce invece alle squadre NFL e MLB “in qualsiasi stato contiguo al Kansas”. (Ciò include Broncos e Rockies, tecnicamente.)

La porta si aprì per il Kansas quando la popolazione della contea di Jackson, nel Missouri, rifiutò a stragrande maggioranza un’estensione dell’imposta sulle vendite per finanziare la ristrutturazione dell’Arrowhead Stadium e una nuova struttura per i Royals.

Il sindaco di Kansas City (Missouri) Quinton Lucas ha detto questa settimana che la città “farà una buona offerta” ad entrambe le franchigie, pur riconoscendo che le squadre ora hanno una “straordinaria posizione di influenza”. Almeno un deputato del Kansas ritiene che il suo stato sia solo una leva per concludere accordi nel Missouri.

“I leader e la famiglia reale ci stanno usando moltissimo”, ha detto la rappresentante del Kansas Susan Ruiz su ESPN.com. Ho votato contro il disegno di legge.

È uno dei pochi. Quindi, se viene utilizzato KS, verrà utilizzato felicemente. Per tutti coloro che vivono nell’area metropolitana, è meglio limitare la domanda al Missouri o al Kansas e non, ad esempio, al Missouri, al Texas, al Missouri, a Toronto, al Missouri, a Londra, al Missouri o al West Virginia. (Ehi, mi piacerebbe avere una squadra locale.)