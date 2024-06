In ogni ciclo di pubblicità emergono alcuni modelli di inganno. Nel recente boom delle criptovalute, tutto ruotava intorno alla “buona economia” e alla “semplicità”. Per quanto riguarda le auto a guida autonoma, mancavano “solo cinque anni!” Nell’intelligenza artificiale, vediamo quante cose non etiche puoi farla franca.

Al-Hira è essenzialmente un broker che cerca affitti su fonti di alta qualità

La confusione che c’è Sono in corso trattative per raccogliere centinaia di milioni di dollari, sta cercando di creare un concorrente per Ricerca Google. Perplexity non sta cercando di creare un “motore di ricerca”, ma piuttosto vuole creare un “motore di risposte”. L’idea è che invece di cercare tra una serie di risultati per rispondere alla tua domanda utilizzando una fonte primaria, otterrai semplicemente una risposta che Perplexity ha trovato per te. “L’onestà e l’accuratezza sono ciò che ci sta a cuore”, ha affermato Aravind Srinivas, CEO di Perplexity. il bordo.

Ciò significa che Perplexity è essenzialmente un intermediario in cerca di rendita in fonti di alta qualità. La proposta di valore della ricerca, originariamente, era che, omettendo il lavoro svolto da giornalisti e altri, i risultati di Google inviavano traffico a quelle fonti. Ma fornendo una risposta, invece di indirizzare le persone a fare clic su una fonte primaria, i cosiddetti “motori di risposta” tolgono la fonte primaria di entrate pubblicitarie. Conserva queste entrate per se stessi. Lo sconcerto è nel gruppo di vampiri che include Ricerca ad arco E Google stesso.

Ma Perplexity ha fatto un ulteriore passo avanti con il suo prodotto Pages, che crea un “rapporto” riassuntivo basato su quelle fonti primarie. Non si limita a citare una o due frasi per rispondere direttamente alla domanda dell’utente: crea un articolo completo, accurato nel senso che Furto attivo delle fonti utilizzate. READ Le star del cinema di Minecraft celebrano il 15° anniversario del gioco con una torta

Forbes Si scoprì la confusione Eludere il paywall della pubblicazione Allo scopo di fornire una sintesi dell’indagine condotta dal Bollettino L’azienda di droni dell’ex CEO di Google Eric Schmidt. sebbene Forbes Ha un limite di pagamento su alcuni dei suoi lavori e il lavoro premium, come questa indagine, rientra in un rigido limite di pagamento. Non solo Perplexity ha in qualche modo eluso il pagamento, ma ha citato a malapena l’indagine originale E Ha raccolto opere d’arte originali da utilizzare nel suo rapporto. (Per coloro che tengono traccia a casa, quest’arte costituisce una violazione del copyright.)

“L’ha fatto qualcun altro” è un buon argomento per un bambino di cinque anni

Il collezionismo non è un fenomeno particolarmente nuovo, ma la scala a cui Perplexity può collezionare, combinata con la violazione del copyright per l’uso di opere d’arte originali, è piuttosto notevole. Cercando di calmare tutti, È andato il direttore commerciale dell’azienda Axios Diciamo che Perplexity stava sviluppando piani per condividere le entrate con le pubblicazioni, ed ecco, come se la sono cavata tutti? Molto cattivo Ad un prodotto ancora in fase di sviluppo?

“L’ha fatto qualcun altro” è un buon argomento per un bambino di cinque anni. E pensa a rispondere di più. Se Srinivas voleva essere etico, aveva alcune opzioni. La prima opzione è quella di risolvere il contratto con il rottamatore terzo. La seconda opzione è provare a convincere l’estrattore di file a rispettare il file robots.txt. Srinivas non si è impegnato in nessuno dei due, e mi sembra che ci sia una ragione chiara per cui. Anche se Perplexity in sé non viola il codice, si affida alla violazione del codice da parte di qualcun altro affinché il suo “motore di risposte” funzioni.

Oltre al danno la beffa, La confusione è rubata Cablatoarticolo A riguardo, però Cablato La perplessità è esplicitamente vietata nel suo file di testo. La parte più grande di Cablato‘S L’articolo sul plagio riguarda i rimedi legali, ma sono interessato a cosa sta succedendo qui con robots.txt. È un accordo in buona fede che esiste ormai da decenni e sta andando in pezzi a causa di società di intelligenza artificiale senza scrupoli – è vero, La confusione non è l’unico problema – Sposta quasi tutto ciò che è disponibile per addestrare i loro modelli senza senso. E ricordate come Srinivas disse di essere impegnato nella “verità”? Non sono sicuro nemmeno che questo sia vero: confusione adesso Evidenziare i risultati generati dall’intelligenza artificiale e l’effettiva disinformazione, Forbes Rapporti.

Al mio orecchio, Srinivas si vantava di quanto fosse affascinante e intelligente la sua bugia

Non sono la persona che ti dice che la radice della confusione sta nel mentire per evitare i principi fondamentali che frenano il web. Il suo amministratore delegato lo è. Ciò dimostra l’effettiva proposta di valore dei motori di risposta. Perplexity non può generare da sola informazioni reali e si affida invece a terze parti che abusano delle sue politiche. Il motore di risposta è stato sviluppato da persone che non esitano a mentire quando è più conveniente per loro, e questa preferenza è essenziale per il funzionamento degli sconcertanti.