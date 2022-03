Il James Webb Space Telescope condivide una nuova immagine dopo aver raggiunto lo stadio dell’ottica

Il primo osservatorio spaziale al mondo ha completato con successo una serie di passaggi critici per allineare i 18 segmenti Golden Mirror. Dopo aver verificato questo risultato dall’elenco di Webb, il team del telescopio si aspetta che l’osservatorio possa superare gli obiettivi che avrebbe dovuto raggiungere.

L’11 marzo Webb ha completato il “fine staging”, una fase critica che garantisce che le capacità visive di Webb funzionino come previsto. Durante i test, il team non ha avuto problemi e ha deciso che Webb poteva osservare la luce da oggetti distanti e portare quella luce negli strumenti scientifici a bordo dell’osservatorio.

Per il test, Webb si è concentrato su una stella chiamata 2MASS J17554042 + 6551277. Per mostrare il contrasto è stato utilizzato un filtro rosso. Le capacità di osservazione di Webb sono così sensibili che nell’immagine si possono vedere anche singole galassie e stelle dietro la stella.

“Le immagini sono messe a fuoco insieme esattamente come consentito dalle leggi della fisica”, ha affermato Marshall Perrin, vice scienziato del telescopio Webb presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora. “Ma mentre ci stavamo concentrando su quelle stelle luminose, non abbiamo potuto fare a meno di vedere il resto dell’universo concentrarsi dietro di loro, per vedere le stelle e le galassie più lontane all’orizzonte”.

Mentre le prime immagini ad alta risoluzione che Webb raccoglie dell’universo non sono attese fino alla fine di giugno, nuove immagini di prova rilasciate dalla NASA mercoledì mostrano che Webb può utilizzare singole parti del suo specchio come un gigantesco 21 piedi, 4 6,5 metri specchio che cattura la luce da una stella.

“Le immagini geometriche che abbiamo visto oggi sono nitide e nitide come le immagini che Hubble potrebbe catturare, ma a una lunghezza d’onda della luce che è completamente invisibile per gli esseri umani, e questo fa sì che l’universo invisibile venga attirato in una messa a fuoco molto nitida”, ha affermato Jane Rigby, Web Operations Project Scientist presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland.

Lo specchio è così grande che ha dovuto essere piegato per adattarsi all’interno del razzo al momento del lancio il 25 dicembre. Dopo aver raggiunto l’orbita Un milione di miglia dalla Terra A gennaio, Webb ha iniziato l’esatto processo di apertura e allineamento del suo specchio.

ha affermato Thomas Zurbuchen, direttore associato della missione scientifica presso la direzione della NASA a Washington. “Oggi possiamo dire che il design avrà successo”.

Sebbene il processo sia in corso, il team è incoraggiato a vedere Webb fare meglio del previsto. Ora che lo stadio del microgradiente è completo, la fotocamera nel vicino infrarosso, che funge da imager principale del telescopio, è allineata con lo specchio.

Webb ha anche realizzato un nuovo “selfie” utilizzando un obiettivo che si concentra sulla ripresa di segmenti di specchi reali. Il ritratto mostra segmenti speculari allineati mentre catturano la luce delle stelle all’unisono.

Anche il completamento della meticolosa messa in scena e tutti i passaggi critici che lo attendono portano un sospiro di sollievo alla squadra.

“Tutte le notti in cui non ho dormito e le paure che ho avuto sono ora alle nostre spalle”, ha detto Zurbuchen. “C’è ancora una montagna da scalare, ma ora abbiamo scalato quella montagna.”

Nei prossimi due mesi, il team finalizzerà le fasi finali del processo di allineamento e assicurerà che tutti gli strumenti scientifici siano calibrati.

“Siamo esattamente dove pensavamo di essere a questo punto circa tre mesi dopo il lancio e questo ci mette sulla buona strada per completare il resto della messa in servizio entro sei mesi dal lancio e passare alla scienza a partire da questa estate”, ha affermato Perrin.

Una volta che Webb sarà pienamente operativo, ha detto Rigby, “andrà incontro a un anno molto difficile di operazioni scientifiche”.